ข่าวต่างประเทศ

เริ่ม 1 เม.ย. ญี่ปุ่นคุมเข้มกฎสัมภาระขึ้นเครื่อง ทั้งบินในประเทศและต่างประเทศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 16:03 น.
สมาคมสายการบินญี่ปุ่นออกแนวปฏิบัติใหม่ คุมขนาดกระเป๋า-สิ่งของส่วนตัว พร้อมกฎห้ามใช้พาวเวอร์แบงก์บนเครื่อง เน้นลดอุบัติเหตุจากสัมภาระตกใส่ผู้โดยสาร

ใครวางแผนบินไปญี่ปุ่นช่วงเมษายน 2026 ต้องเช็กกฎสัมภาระขึ้นเครื่องใหม่ให้ดี เพราะสมาคมสายการบินญี่ปุ่น (定期航空協会 / Scheduled Airlines Association of Japan) ออกแนวปฏิบัติใหม่เรื่องสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2026 ครอบคลุมทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ

แนวปฏิบัตินี้ออกมาหลังจากสำนักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น (JCAB) สังกัดกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว (MLIT) ส่งหนังสือขอความร่วมมือเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2026 ให้สายการบินต่าง ๆ ดำเนินมาตรการเพื่อให้เที่ยวบินออกตรงเวลามากขึ้น

กฎสัมภาระขึ้นเครื่องญี่ปุ่น อะไรเปลี่ยน อะไรเหมือนเดิม

กฎพื้นฐานเรื่องจำนวน ขนาด และน้ำหนักยังเหมือนเดิม คือผู้โดยสารนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 2 ชิ้น ได้แก่ ของใช้ส่วนตัว 1 ชิ้น (เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย) และกระเป๋าสัมภาระ 1 ใบ โดยขนาดและน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสายการบิน ซึ่งโดยทั่วไปคือ 3 ด้านรวมกันไม่เกิน 115 ซม. และน้ำหนักรวม 2 ชิ้นไม่เกิน 10 กก. สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่มี 2 ข้อ ดังนี้

ข้อแรก กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายที่ถือเป็น “ของใช้ส่วนตัว” ต้องมีขนาดไม่เกินช่องใต้เบาะนั่งแถวหน้า หากใหญ่เกินไปจะถูกส่งไปโหลดใต้เครื่อง

ข้อสอง กระเป๋าสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องต้องเป็นขนาดและน้ำหนักที่ผู้โดยสารยกขึ้นเก็บในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้ด้วยตัวเอง

สมาคมสายการบินญี่ปุ่นระบุว่ากฎนี้มีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ ช่วยให้กระบวนการขึ้นเครื่องราบรื่นเพื่อให้เที่ยวบินออกตรงเวลา และลดความเสี่ยงที่ผู้โดยสารจะบาดเจ็บจากสัมภาระตกจากช่องเก็บของเหนือศีรษะ

กฎพาวเวอร์แบงก์ ห้ามใช้บนเครื่อง เริ่มเมษายน 2026

นอกจากกฎสัมภาระแล้ว กระทรวง MLIT ยังเตรียมบังคับใช้กฎใหม่เรื่องพาวเวอร์แบงก์ (โมบายแบตเตอรี่) ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2026 เป็นต้นไป โดยเนื้อหาสำคัญมีดังนี้

ห้ามใช้พาวเวอร์แบงก์ชาร์จอุปกรณ์ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน ห้ามชาร์จพาวเวอร์แบงก์จากปลั๊กไฟบนเครื่องบิน นำขึ้นเครื่องได้สูงสุด 2 ก้อนต่อคน (ความจุไม่เกิน 160Wh ต่อก้อน) ห้ามโหลดพาวเวอร์แบงก์ใต้เครื่องเด็ดขาด (เหมือนเดิม) ต้องเก็บพาวเวอร์แบงก์ไว้ที่ตัวหรือช่องกระเป๋าหน้าเบาะนั่ง ห้ามเก็บในช่องเก็บของเหนือศีรษะ

กฎนี้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งสั่งการให้ชาติสมาชิกปรับปรุงกฎระเบียบ หลังจากเกิดเหตุพาวเวอร์แบงก์ลุกไหม้บนเครื่องบินหลายครั้งทั่วโลก รวมถึงเหตุเครื่องบินสายการบินแอร์ปูซานลุกไหม้ที่สนามบินคิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเดือนมกราคม 2025 ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่ามีพาวเวอร์แบงก์เป็นสาเหตุ

กฎนี้ครอบคลุมทุกเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ทั้งสายการบินญี่ปุ่นและสายการบินต่างชาติ รวมถึงสายการบินราคาประหยัด (LCC)

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่บินไปญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2026

ชาร์จมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เต็มก่อนขึ้นเครื่อง เพราะจะใช้พาวเวอร์แบงก์ชาร์จระหว่างบินไม่ได้ หากเครื่องบินมีปลั๊กไฟที่เบาะนั่ง ให้ชาร์จอุปกรณ์จากปลั๊กไฟโดยตรงแทน

ตรวจสอบความจุพาวเวอร์แบงก์ก่อนเดินทาง ต้องมีค่า Wh ระบุชัดเจนบนตัวเครื่อง ไม่เกิน 160Wh ต่อก้อน และนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน

กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายต้องวางได้ใต้เบาะนั่งแถวหน้า กระเป๋า Tote ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าช้อปปิ้งที่ใส่ของเยอะอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ถือขึ้นเครื่อง

กระเป๋าเดินทางแบบ Carry-on ต้องยกขึ้นช่องเก็บของเหนือศีรษะได้เอง หากยกไม่ไหว สายการบินจะส่งไปโหลดใต้เครื่อง

มาถึงเคาน์เตอร์เช็กอินและผ่านจุดตรวจความปลอดภัยตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สายการบินญี่ปุ่นจะเข้มงวดเรื่องเวลาปิดรับเช็กอินมากขึ้น

หมายเหตุ กฎเรื่องแนวปฏิบัติสัมภาระขึ้นเครื่องจากสมาคมสายการบินญี่ปุ่นมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2026 ส่วนกฎพาวเวอร์แบงก์จากกระทรวง MLIT คาดว่าจะมีผลกลางเดือนเมษายน 2026 ขอแนะนำให้ผู้อ่านตรวจสอบกฎเกณฑ์ล่าสุดกับสายการบินที่ใช้บริการโดยตรงก่อนเดินทาง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

