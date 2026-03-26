คืนนรก 10 วัยรุ่นปัตตานี เด็กสุด 15 ฉุดสาวรุมโทรม ผวายังลอยนวล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 20:15 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 17:19 น.
วันเกิดเหตุ ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี นางสาวเอ อายุ 19 ปี ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงอีกคน ระหว่างทางมีกลุ่มวัยรุ่นชาย 3 คนกระโดดขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พร้อมบังคับให้ขับไปส่ง

เมื่อถึงจุดเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นดึงตัวนางสาวเอลงจากรถเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อนผู้หญิงของนางสาวเออาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยังโทรศัพท์เรียกเพื่อนอายุ 15 ถึง 17 ปี ตามมาสมทบอีก 7 คน ผู้ลงมือก่อเหตุหลักมีจำนวน 3 คน

หลังเกิดเหตุ ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ชาวบ้านต้องการให้เจ้าหน้าที่กวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพื่อคืนความปลอดภัยให้ชุมชน กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้มักรวมตัวมั่วสุมก่อเหตุทะเลาะวิวาทสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นประจำ

แม่ได้เข้าร้องขอให้มูลนิธิเป็นหนึ่งเข้าช่วงเหลือ จนวันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2569 นางสาวณภัชกมล สังข์แก้ว ตัวแทนมูลนิธิเข้าติดตามความคืบหน้าทางคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครอบครัวของนางสาวเอกังวลว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

แม่ของนางสาวเอเปิดเผยว่าสภาพจิตใจของลูกสาวย่ำแย่อย่างหนัก ตัวเธอเองก็หวาดผวานอนไม่หลับเพราะผู้ก่อเหตุยังคงใช้ชีวิตในชุมชนตามปกติ”แม่เลี้ยงลูกมาอย่างดี ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้ ยืนยันจะเอาคดีให้ถึงที่สุด ใครจะเอาเงินมาเคลียร์ก็ไม่ยอม เพราะสิ่งที่เสียไปมันเทียบไม่ได้”

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

