คืนนรก 10 วัยรุ่นปัตตานี เด็กสุด 15 ฉุดสาวรุมโทรม ผวายังลอยนวล
วันเกิดเหตุ ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี นางสาวเอ อายุ 19 ปี ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงอีกคน ระหว่างทางมีกลุ่มวัยรุ่นชาย 3 คนกระโดดขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พร้อมบังคับให้ขับไปส่ง
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นดึงตัวนางสาวเอลงจากรถเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อนผู้หญิงของนางสาวเออาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยังโทรศัพท์เรียกเพื่อนอายุ 15 ถึง 17 ปี ตามมาสมทบอีก 7 คน ผู้ลงมือก่อเหตุหลักมีจำนวน 3 คน
หลังเกิดเหตุ ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ชาวบ้านต้องการให้เจ้าหน้าที่กวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพื่อคืนความปลอดภัยให้ชุมชน กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้มักรวมตัวมั่วสุมก่อเหตุทะเลาะวิวาทสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นประจำ
แม่ได้เข้าร้องขอให้มูลนิธิเป็นหนึ่งเข้าช่วงเหลือ จนวันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2569 นางสาวณภัชกมล สังข์แก้ว ตัวแทนมูลนิธิเข้าติดตามความคืบหน้าทางคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครอบครัวของนางสาวเอกังวลว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แม่ของนางสาวเอเปิดเผยว่าสภาพจิตใจของลูกสาวย่ำแย่อย่างหนัก ตัวเธอเองก็หวาดผวานอนไม่หลับเพราะผู้ก่อเหตุยังคงใช้ชีวิตในชุมชนตามปกติ”แม่เลี้ยงลูกมาอย่างดี ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้ ยืนยันจะเอาคดีให้ถึงที่สุด ใครจะเอาเงินมาเคลียร์ก็ไม่ยอม เพราะสิ่งที่เสียไปมันเทียบไม่ได้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 5 อินเดียโฉด ฉุดเด็กหญิง 16 รุมโทรม ฆ่าทิ้ง แม่ได้ยินเสียงกรีดร้อง แต่ช่วยไม่ทัน
- หดหู่ 10 ชายฉกรรจ์ รุมโทรม ดช. 5 ขวบ พ่อแท้ๆ พาไปส่งในปาร์ตี้ยา ถ่ายคลิปวิปริต
- พยาบาลสาวโชคร้าย เคาะห้องผิดในรร. ถูกแก๊งชายอินเดียลากไปรุมโทรมข้ามคืน
