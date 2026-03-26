คดีโหด แม่ตัดอัณฑะแฟน คว้ามีดแทง-แบกศพเผา จับได้จะข่มขืนลูกสาว
ศาลบราซิลยกฟ้อง แม่โหดฆ่าตัดอวัยวะเพศแฟนหนุ่ม ใช้มีดแทง-แบกศพไปเผา จับได้คาตาพยายามข่มขืนลูกสาว 11 ขวบ ยืนยันทำเพื่อปกป้องลูก คืนอิสรภาพแล้วหลังติดคุก 1 ปี
ศาลในรัฐมีนัสเจไรส์ ประเทศบราซิล มีคำพิพากษายกฟ้อง เอริกา เปเรรา ดา ซิลเวย์รา วิเซนเต (Erica Pereira da Silveira Vicente) ด้วยข้อหาฆาตกรรม เหตุใช้มีดแทง ตัดอวัยวะเพศ และจุดไฟเผาศพแฟนหนุ่ม หลังจับได้ว่าฝ่ายชายพยายามข่มขืนลูกสาวของเธอ
เอริกายอมรับสารภาพว่า เธอลงมือฆ่า เอฟเวอร์ตัน อมาโร ดา ซิลวา (Everton Amaro da Silva) แฟนหนุ่มของตนเองจริง หนังสือพิมพ์ Estado de Minas รายงานคำให้การของเธอถึงสาเหตุที่ลงมือสังหารคนรัก เพราะต้องการปกป้องลูกสาววัย 11 ขวบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้น
รายงานข่าวระบุว่า ก่อนเกิดเหตุเอริกาเห็นข้อความเชิงคุกคามที่แฟนหนุ่มส่งหาลูกสาว จากนั้นเธอได้ยินเสียงเด็กหญิงกรีดร้องจึงรีบวิ่งเข้าไปดู และพบว่าแฟนหนุ่มกำลังคร่อมร่างและพยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวของตนเอง
ฝั่งอัยการแย้งว่า ผู้ก่อเหตุไม่ได้ทำไปด้วยความโกรธแค้นจนขาดสติ แต่มีการไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างเยือกเย็น อัยการอ้างข้อมูลว่าแม่รายนี้แอบผสมยาคลอโนพิน ซึ่งเป็นยารักษาอาการชักลงในเครื่องดื่มของแฟนหนุ่ม จากนั้นจึงใช้มีดแทงและใช้ไม้ฟาดเขาในขณะที่หมดสติ
นอกจากนี้ คณะลูกขุนยังรับฟังข้อมูลว่า มีวัยรุ่นคนหนึ่งได้ยินเสียงกรีดร้องและเข้ามาช่วยเอริกาแบกศพไปทิ้งที่ลานดินกว้างในเมืองเบโลโอรีซอนตี ก่อนที่เธอจะลงมือตัดอวัยวะเพศของคนตายและจุดไฟเผาศพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยตามรอยเลือดจนมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเอริกา ซึ่งเธอก็ยอมส่งมอบมีดที่ใช้ก่อเหตุให้ตำรวจแต่โดยดี และรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าแฟนหนุ่ม พร้อมยืนยันเจตนาว่าทำไปเพื่อช่วยชีวิตลูกสาวเท่านั้น
หลังจากรับฟังคำให้การเพียงหนึ่งวัน คณะลูกขุนเห็นพ้องกับคำให้การของฝั่งแม่และศาลได้ตัดสินยกฟ้องเธอจากข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาทำลายศพ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้พิพากษาตัดสินให้เอริกาพ้นผิดจากทุกข้อกล่าวหา ทำให้แม่คนนี้ได้รับอิสรภาพ หลังจากเธอต้องทนใช้ชีวิตอยู่หลังลูกกรงนานถึง 1 ปีเต็มเพื่อรอการพิจารณาคดี
ข้อมูลจาก : nypost
