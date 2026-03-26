ไรเดอร์ฟิวส์ขาด สาวตีมึนบิดค่ารถ 43 บาท นั่งยิ้มเย้ยหน้าตาเฉย แม่ค้าควักจ่ายแทน

ไรเดอร์ฟิวส์ขาด ลูกค้าสาวตีมึน บิดค่าโดยสาร 43 บาท นั่งเล่นมือถือหัวเราะเยาะเย้ยหน้าตาเฉย สุดท้ายแม่ค้าควักจ่ายให้แทน
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไรเดอร์กับหญิงสาวรายหนึ่ง หลังจากที่ส่งผู้โดยสารรายดังกล่างถึงที่หมายแล้ว กลับมีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าโดยสารจำนวน 43 บาท นอกจากนี้ยังนั่งกดโทรศัพท์มือถือด้วยท่าทีเฉย และหัวเราะเยาะใส่ไรเดอร์ที่กำลังต่อว่าด้วยอารมณ์โมโห
ไรเดอร์จึงด่าหญิงรายดังกล่าวด้วยคำหยาบว่า “ช้างเ…ด ขำค…ยไร เดี๋ยวเตะยอดหน้า อี…ตว์ อีด…กทอง อีเ…ย เขาทำงานเหมือนมึง อีด…ก อีเ…ย อี…ตว์ อีด…ก มึงโดนกูประจานแน่ อีช้างเ…ด อี…ตว์ ดูหน้ามันไว้ อีด…กทองเนี้ย อีช้างลากเ…ดเนี้ย ดูหน้าแ…งไว้นะไอ้…ตว์ เดี๋ยวถีบหน้า”
จนกระทั่งแม่ค้าที่อยู่ในบริเวณนั้นเห็นเหตุการณ์ พยายามขอจ่ายค่าโดยสาร 43 บาท แทนผู้โดยสารหญิงรายดังกล่าว เพราะไม่อยากให้มีเรื่องกันมากกว่านี้
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “โกงกันหน้าด้านๆ แบบนี้ ถ้าผมเป็นไรเดอร์ผมก็ด่าครับ เผลอๆ อาจจะถวายฝ่ามือใส่ข้างขมับด้วยอ่ะบอกเลย” , “43 บาทก็เงินครับ เค้าทำงาน จะบอกว่าเงินแค่นี้ไม่ได้ 43 บาทแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ” , “สมควรโดน คนทำมาหากิน มาเอาเปรียบเขาได้ไง” , “ด่าอีก .. มีมือถือราคาแพง แต่ไม่จ่าย 43 บาท มันน่าไหม”
