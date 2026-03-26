เปิดวาร์ป ต้นข้าว ชยุตม์ แอดมินเพจ กองทัพบก ทันกระแส ที่แท้เป็นพระเอกสุดหล่อ

เปิดประวัติ ต้นข้าว ชยุตม์ พระเอกดาวรุ่ง หล่อออร่า แอดมินเพจกองทัพบก ทันกระแส ผู้อยู่เบื้องหลังมีมไวรัลโดนใจ Gen Z ส่องเส้นทางบันเทิง ฝากผลงานการแสดงมากมาย
เรียกได้ว่าเป็นกระแสสนั่นโซเชียลสำหรับคอนเทนต์สุดสร้างสรรค์ของเพจ กองทัพบก ทันกระแส โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เป็นฤดูกาลรณรงค์เชิญชวนชายไทยไปสมัครเป็นทหารประจำเดือนเมษายน ทางเพจได้โพสต์คอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ล้อไปกับเทรนด์ฮิต
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการนำกระแสซีรีส์ Harry Potter ที่เพิ่งปล่อยตัวอย่างออกมา ทางเพจสร้างสรรค์ทำเป็นโปสเตอร์พร้อมข้อความเชิญชวนว่า “ถึงไม่ใช่แฮร์รี่ แต่มาที่นี่ เลือกบ้านเองได้ โรงเรียน Hogwarts นี้ เราเลือกบ้านเองได้ บ้านทหารบก บ้านทหารเรือ บ้านทหารอากาศ เมษานี้ เชิญชวนชายไทยมา สมัครทหาร #เกณฑ์ทหาร69”
นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ที่หยิบเอาการจัดอันดับ Tier List ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้มาประยุกต์ใช้กับการฝึกทหารใหม่ โดยระบุรายละเอียดที่อ่านแล้วโดนใจคนรุ่นใหม่ว่า ” ฝึก เหนื่อยครับ ผิวดําครับ, บ้าน คิดถึงครับ, ได้ใช้มือถือ ดีใจครับ เพื่อน เยอะครับ และ ครูฝึก ใจดีครับ”
เบื้องหลังความสำเร็จของคอนเทนต์ที่ถูกใจชาว Gen Z หนึ่งในทีมงานแอดมินเพจคือ ต้นข้าว ชยุตม์ นิติชาคร นักแสดงดาวรุ่งและนายแบบนิวเจนจากช่องวัน 31หล่อไม่ธรรมดา แถมยังเป็นหนุ่มสายสปอร์ตที่รักการออกกำลังกาย เจ้าตัวตัดสินใจทำหน้าที่ชายไทยเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ
เส้นทางในวงการบันเทิงของ ต้นข้าว ชยุตม์ เริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวด #GQMAN2019 โดยเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในขณะนั้น และได้ถ่ายแบบนิตยสาร GQ THAILAND จากนั้นแจ้งเกิดเต็มตัวในบทบาท ทะเลหลวง รพีธาดา จากละครฟอร์มยักษ์เรื่องทายาทหมายเลข 1 ทางช่องวัน 31 รวมทั้งรับบท พีท ในซีรีส์ LOVE LESSON 010 แบบฝึกรัก…ไม่รู้ล้ม
ด้วยความสามารถอันโดดเด่นเจ้าตัวขึ้นแท่นเป็นพระเอกซีรีส์เรื่อง ฟ้าลั่นรัก ทางช่อง MCOT HD ทั้งยังฝากผลงานมากมาย ได้แก่ CLUB FRIDAY THE SERIES 5 – ความลับของห้อง ม.6/3, ภาพยนตร์ SINGLE LADY และ MV พระรองตลอดไป
ปัจจุบัน พระเอกหนุ่มพักงานแสดงชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่รั้วของชาติ หลังรายงานตัวเข้าประจำการในปี 2568 ที่ผ่านมา ด้วยสกิลการจับสังเกตและตามทันเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แอดมินเพจกองทัพบก ทันกระแส นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ของกองทัพ ทั้งเข้าถึงง่ายและทันสมัยจนกลายเป็นที่พูดถึงและสร้างสีสันในตอนนี้
