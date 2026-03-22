ข่าวอาชญากรรม

พัทยาฉาว! สาว LGBTQ แจ้งความจับไรเดอร์หื่น ลวงขึ้นเขาลวนลามกลางดึก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 13:33 น.
60
สาว LGBTQ ไรเดอร์หื่นพัทยา
แฟ้มภาพ

เหยื่อแฉนาทีระทึกเรียกไปส่งจอมเทียนแต่กลับพาเข้าที่เปลี่ยว ฮึดสู้จนรอดมาได้ก่อนแคปหลักฐานแชทขอโทษส่งตำรวจล่าตัว

เมื่อเวลา 20.16 น. วันที่ 21 มีนาคม 2569 แอนนาเบล (นามสมมติ) สาว LGBTQ+ เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ต.พดุงศักดิ์ อินผดุง สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองพัทยา หลังถูกไรเดอร์จากแอปพลิเคชันชื่อดังล่อลวงไปลวนลามในที่เปลี่ยว เหตุเกิดบริเวณเขาพระ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้เสียหายให้การว่า ช่วงกลางดึกวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลาราว 21.28 น. เรียกใช้บริการผ่านแอปฯ โบลต์ (Bolt) เป็นไรเดอร์รถเก๋งจากบริเวณลานเบียร์ริมหาดพัทยา เพื่อให้ไปส่งยังที่พักย่านจอมเทียน แต่ระหว่างทาง “ไรเดอร์” กลับขับรถพาเลี้ยวขึ้นไปบนเขาพระ ซึ่งเป็นจุดที่มืดและปลอดคน ก่อนจะจอดรถแล้วลงมือลวนลามตามร่างกาย

แอนนาเล่าว่า ในขณะนั้นตกใจและหวาดกลัวมาก พยายามขัดขืน-ตะโกนให้หยุด พร้อมยื่นข้อเสนอหากยอมไปส่งที่คอนโดฯ จะไม่เอาความ ไรเดอร์รายดังกล่าวจึงยอมขับรถไปส่งจนถึงจุดหมาย

สาว LGBTQ+ จากพัทยา รอดพ้นจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หลังคนขับรถจักรยานยนต์เบี่ยงเส้นทาง
ภาพ @Facebook

แฉหลักฐานเด็ด แชทสารภาพผิดอ้าง “แค่อยากให้มีความสุข”

สิ่งที่ทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจเข้าแจ้งความ คือหลังจากเกิดเหตุ ไรเดอร์คนดังกล่าวได้ส่งข้อความมาหาในเชิงขอโทษแต่แฝงไปด้วยการคุกคาม โดยระบุข้อความทำนองว่า

“ขอโทษกับสิ่งที่ทำไป ไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นเพราะอารมณ์พาไป”

“ที่ทำลงไปเพราะชอบเธอ และอยากให้เธอมีความสุข”

“ฝันดีนะ ดูแลตัวเองด้วย อยากไปไหนบอกได้”

ผู้เสียหายจึงรวบรวมหลักฐานการแชททั้งหมดเข้าแจ้งความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมฝากเตือนผู้ใช้บริการรถสาธารณะผ่านแอปฯ ให้เพิ่มความระมัดระวังและคอยสังเกตเส้นทางเดินรถอยู่เสมอ.

หลักฐานข้อความแชตสนทนาที่ไรเดอร์จากแอปพลิเคชั่นส่งหาเหยื่อ
ภาพ @Facebook

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

