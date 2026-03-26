ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ
กระทรวงคมนาคม เคาะแล้ว สงกรานต์ 2569 ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ เปิดให้วิ่งฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ และวันเปิด-ปิดได้ที่นี่
วันที่ 26 มีนาคม 2569 มีรายงานว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังประชุมเตรียมความพร้อมแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2569 ระบุว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมอำนวยความสะดวกและให้บริการฟรีแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
- ยกเว้นค่าทางด่วนบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวม 7 วัน (10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึง 16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น.)
- ทางด่วนอุดรรัถยาและเฉลิมมหานคร ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 วัน (13-15 เมษายน 2569)
2. กรมทางหลวง (ทล.)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ได้แก่
- หมายเลข 7 (กทม.-พัทยา)
- หมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกบางปะอิน-บางพลี และพระประแดง-บางแค)
- หมายเลข 81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี)
นอกจากนี้ทางด้าน นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมทางหลวง จะมีการเปิดให้ใช้เส้นทางพิเศษ มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ตลอดเส้นทาง 24 ชั่วโมง คล้ายกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่ผ่านมา โดยช่วง บางปะอิน-ปากช่อง จะให้ใช้เป็นขาออก กทม. ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน 2569
อีกทั้งจะเปิดทางออกด่านมวกเหล็กด้วย และเป็นขาเข้า กทม. ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2569 และช่วงปากช่อง-นครราชสีมา สามารถใช้ได้ทั้งขาออกและขาเข้า ส่วนภาพรวมการก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ M6 นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่า 99.01%
อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: