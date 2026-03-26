ข่าว

ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 15:37 น.
กระทรวงคมนาคม เคาะแล้ว สงกรานต์ 2569 ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ เปิดให้วิ่งฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ และวันเปิด-ปิดได้ที่นี่

วันที่ 26 มีนาคม 2569 มีรายงานว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังประชุมเตรียมความพร้อมแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2569 ระบุว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมอำนวยความสะดวกและให้บริการฟรีแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

  • ยกเว้นค่าทางด่วนบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวม 7 วัน (10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึง 16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น.)
  • ทางด่วนอุดรรัถยาและเฉลิมมหานคร ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 วัน (13-15 เมษายน 2569)

2. กรมทางหลวง (ทล.)

ยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ได้แก่

  • หมายเลข 7 (กทม.-พัทยา)
  • หมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกบางปะอิน-บางพลี และพระประแดง-บางแค)
  • หมายเลข 81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี)

นอกจากนี้ทางด้าน นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมทางหลวง จะมีการเปิดให้ใช้เส้นทางพิเศษ มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ตลอดเส้นทาง 24 ชั่วโมง คล้ายกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่ผ่านมา โดยช่วง บางปะอิน-ปากช่อง จะให้ใช้เป็นขาออก กทม. ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน 2569

อีกทั้งจะเปิดทางออกด่านมวกเหล็กด้วย และเป็นขาเข้า กทม. ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2569 และช่วงปากช่อง-นครราชสีมา สามารถใช้ได้ทั้งขาออกและขาเข้า ส่วนภาพรวมการก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ M6 นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่า 99.01%

อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ประกาศแบนนักท่องเที่ยวชาวอิหร่าน 6 เดือน หวั่นกลับบ้านไม่ได้

21 วินาที ที่แล้ว
ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ ข่าว

ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ

25 วินาที ที่แล้ว
เอกชัย ศรีวิชัย โพสต์ฟาดปมวิกฤตน้ำมันแพง 6 บาทต่อลิตร บันเทิง

เอกชัย ศรีวิชัย สงสัย สงครามไม่ถึงเดือน แต่น้ำมันราคาพุ่ง จี้รัฐแก้ปัญหาด่วน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม.ไฟเขียว สั่งคลังพิจารณาลดภาษีสรรพสามิต เร่งบรรเทาวิกฤตพลังงาน

20 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้เดือนหน้า เศรษฐกิจ

ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้ 1 เม.ย.นี้

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมอสุภัทร แซะ รัฐบาลทำได้ ข้ามคืน น้ำมันพอ ไม่มีคิว

49 นาที ที่แล้ว
&quot;พีระเดช&quot; โอด นายกฯ ไม่ใช่เทวดา วอนสังคมเลิกด่า ชี้ปัญหาน้ำมันควบคุมไม่ได้ ข่าวการเมือง

“พีระเดช” โอด นายกฯ ไม่ใช่เทวดา วอนสังคมเลิกด่า ชี้ปัญหาน้ำมันควบคุมไม่ได้

50 นาที ที่แล้ว
รายงาน TOEIC ฉบับใหม่เผย นายจ้างไทยชี้ “ภาษาอังกฤษ” ทักษะจำเป็นในยุค AI เศรษฐกิจ

รายงาน TOEIC ฉบับใหม่เผย นายจ้างไทยชี้ “ภาษาอังกฤษ” ทักษะจำเป็นในยุค AI

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” ขอประชาชนพอเพียง ปรับทัศนคติการใช้ชีวิต สถานการณ์น้ำมันยืดเยื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม เศรษฐกิจ

วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท บังคับใช้ 30 มี.ค. เป็นต้นไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานศาล รธน. ยกเลิกดูงานต่างประเทศ อียิปต์-อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ป่วยปอดอักเสบ ข่าวดารา

แห่ห่วง! สังข์ ดอกสะเดา ตลกดัง ป่วยปอดอักเสบ ไอ-จุกอก เผยสาเหตุช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทั่วโลกจับตา โควิดกลายพันธุ์ Cicada BA.3.2 แพร่แล้ว 23 ประเทศ หลบวัคซีนได้ดีกว่าเดิม ข่าวต่างประเทศ

ทั่วโลกจับตา โควิดกลายพันธุ์ Cicada BA.3.2 แพร่แล้ว 23 ประเทศ หลบวัคซีนได้ดีกว่าเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รังสิมันต์” ฟาดแรงปล้นประชาชนอย่างไร้สำนึกชั่วดี หลังราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่อฟ้อง สำนักพิมพ์ไทย หงสาจอมาชันย์ ละเมิดลิขสิทธิ์ พิมพ์ขายกว่า 15 ปี ข่าว

จ่อฟ้อง สำนักพิมพ์ไทย หงสาจอมาชันย์ ละเมิดลิขสิทธิ์ พิมพ์การ์ตูนขายกว่า 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ศุภจี&#039; ลุคใหม่สวยเป๊ะ! หารือทูตแอฟริกาใต้ ดันส่งออกข้าว-ยานยนต์ ข่าวการเมือง

‘ศุภจี’ ลุคใหม่สวยเป๊ะ! หารือทูตแอฟริกาใต้ ดันส่งออกข้าว-ยานยนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.กองทุนน้ำมัน แจงสาเหตุน้ำมันขึ้น 6 บาท พิจารณาช่วงสงกรานต์ 70 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ระส่ำ ปลดโค้ชวอลเลย์บอลหญิง กะทันหัน เซ่นคดีทำร้ายร่างกาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ๋อม สาวใจ&quot; โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่สะดุ้งทั้งโซเชียล สุดท้ายหมายความว่าแบบนี้ ข่าว

“อ๋อม สกาวใจ” โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่สะดุ้งทั้งโซเชียล สุดท้ายหมายความว่าแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

แฮกเกอร์เจาะระบบรัฐ ดูดข้อมูลคนไทย 60 ล้าน ขายว่อนเน็ต นายกหนูยังไม่รอด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ผู้ประกาศข่าวสาว ประกาศลาออกช่อง 7 สายฟ้าแล่บ เผยสาเหตุที่แท้จริง บันเทิง

แฟนข่าวใจหาย ผู้ประกาศข่าวสาว ประกาศลาออกสายฟ้าแล่บ ช่อง 7 เผยสาเหตุที่แท้จริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเรือช่วยเด็กจมน้ำที่หาดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ข่าว

ฮีโร่ตัวจริง! ทหารเรือรุดช่วยเด็กจมน้ำ-หมดสติ เร่งช่วยเหลือ จนฟื้นคืนสติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออสเตรเลีย ประกาศแบนนักท่องเที่ยวชาวอิหร่าน 6 เดือน หวั่นกลับบ้านไม่ได้

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
เอกชัย ศรีวิชัย โพสต์ฟาดปมวิกฤตน้ำมันแพง 6 บาทต่อลิตร

เอกชัย ศรีวิชัย สงสัย สงครามไม่ถึงเดือน แต่น้ำมันราคาพุ่ง จี้รัฐแก้ปัญหาด่วน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

ครม.ไฟเขียว สั่งคลังพิจารณาลดภาษีสรรพสามิต เร่งบรรเทาวิกฤตพลังงาน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
Back to top button