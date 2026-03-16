ทัวร์ลงยับ! ไรเดอร์ ด่าผู้โดยสารอ้วน หนักรถขับยาก เจอสวนกลับ “พี่ก็ไม่ได้ผอม”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 15:07 น.
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแคปชันเดือดว่า “ยังมีคนแบบนี้อยู่อีกเหรอ” แฉพฤติกรรมของคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันในจังหวัดอุดรธานี ที่เปิดฉากต่อว่าผู้โดยสารเรื่องรูปร่างและน้ำหนักตัว จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกลางถนน

ต้นตอของเรื่องราววุ่นๆ นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้โดยสารได้เรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันตามปกติ แต่เมื่อขึ้นซ้อนท้ายกลับพบว่าคนขับใช้ความเร็วเพียง 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความที่กลัวว่าจะไปขึ้นรถบัสไม่ทัน ผู้โดยสารจึงเอ่ยปากขอให้ช่วยเร่งความเร็วขึ้นอีกนิด

แต่คำตอบที่ได้รับกลับทำเอาอึ้ง เพราะคนขับสวนกลับมาทันทีว่าให้เลิกพูด เพราะผู้โดยสารตัวหนัก ทำให้รถเสียการทรงตัวขับขี่ยาก แถมยังหลุดปากบอกอีกว่าตอนแรกก็ไม่อยากจะรับงานนี้อยู่แล้วเพราะเห็นเรื่องน้ำหนักตัวนี่แหละ

เจอแบบนี้เข้าไป ผู้โดยสารจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทันที ในคลิปจะได้ยินเสียงไรเดอร์บ่นอย่างชัดเจนว่าคนอ้วนไม่ควรมาใช้บริการรถแบบนี้ แถมอ้างหน้าตาเฉยว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยรับผู้โดยสารน้ำหนักเยอะกันแล้ว การกดยกเลิกงานไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไปถามไรเดอร์คนไหนดูก็ได้

งานนี้ผู้โดยสารเลยไม่ทน สวนกลับไปแบบตรงไปตรงมาว่า ถ้าไม่อยากรับก็ควรติดป้ายบอกให้ชัดเจนไปเลยว่าไม่รับลูกค้าอ้วน จะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่าย ก่อนจะตบท้ายด้วยประโยคเด็ดว่า อย่ามาตัดสินคนอื่นที่รูปร่าง เพราะตัวคนขับเองก็ไม่ได้ผอม มีน้ำหนักตัวเยอะเหมือนกัน

หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของไรเดอร์คนนี้กันอย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่มองว่าคนขับขาดมารยาทในการให้บริการอย่างรุนแรง การนำเรื่องรูปร่างของลูกค้ามาต่อว่าหรือบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง หากกังวลเรื่องสมรรถนะของรถที่รับน้ำหนักไม่ไหวจริงๆ ก็ควรมีวิธีปฏิเสธหรือพูดคุยกับลูกค้าด้วยความสุภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

