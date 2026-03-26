คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 14:24 น.
สลด รถบัสผู้โดยสารตก แม่น้ำปัทมา ลึกเกือบ 10 เมตร ขณะกำลังขับขึ้นเรือเฟอร์รีในเขตราชบารี ประเทศบังกลาเทศ เสียชีวิตอย่างน้อย 24 ศพ

เจ้าหน้าที่บังกลาเทศรายงาน อุบัติเหตุรุนแรง รถบัสโดยสารซึ่งบรรทุกคนประมาณ 40 คน พุ่งตกลงไปในแม่น้ำปัทมา ในเมืองเดาลัตเดีย เขตราชบารี ห่างจากกรุงธากาประมาณ 100 กิโลเมตร รถบัสสูญเสียการควบคุมขณะกำลังขับเข้าไปจอดบนเรือเฟอร์รี ตัวรถพลิกคว่ำจมลงไปในแม่น้ำที่ความลึกเกือบ 10 เมตร

ทัลฮา บิน จาซิม เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเปิดเผยว่า ทีมกู้ภัยสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถบัสที่จมน้ำได้ 22 ศพ ประกอบด้วยผู้ชาย 6 ศพ ผู้หญิง 11 ศพ เด็ก 5 ศพ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด 24 ศพ จำนวนนี้รวมถึงผู้หญิง 2 คนที่เสียชีวิตหลังจากทีมกู้ภัยช่วยเหลือขึ้นมาบนฝั่งได้แล้ว

ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไป หน่วยดับเพลิง 4 ชุดพร้อมนักประดาน้ำ 10 คนเป็นผู้นำทีมค้นหาใต้น้ำ กองทัพ ตำรวจ หน่วยยามฝั่ง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งกำลังเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจนี้ เจ้าหน้าที่กังวลว่าอาจมีผู้โดยสารติดอยู่ใต้น้ำเพิ่มเติม ประเทศบังกลาเทศมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงอุบัติเหตุทางเรือเฟอร์รีบ่อยครั้ง คร่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนในแต่ละปี

ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย ประกาศแบนนักท่องเที่ยวชาวอิหร่าน 6 เดือน หวั่นกลับบ้านไม่ได้

25 วินาที ที่แล้ว
ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ

29 วินาที ที่แล้ว
เอกชัย ศรีวิชัย สงสัย สงครามไม่ถึงเดือน แต่น้ำมันราคาพุ่ง จี้รัฐแก้ปัญหาด่วน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม.ไฟเขียว สั่งคลังพิจารณาลดภาษีสรรพสามิต เร่งบรรเทาวิกฤตพลังงาน

20 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้ 1 เม.ย.นี้

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมอสุภัทร แซะ รัฐบาลทำได้ ข้ามคืน น้ำมันพอ ไม่มีคิว

49 นาที ที่แล้ว
“พีระเดช” โอด นายกฯ ไม่ใช่เทวดา วอนสังคมเลิกด่า ชี้ปัญหาน้ำมันควบคุมไม่ได้

50 นาที ที่แล้ว
รายงาน TOEIC ฉบับใหม่เผย นายจ้างไทยชี้ “ภาษาอังกฤษ” ทักษะจำเป็นในยุค AI

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไชยชนก” ขอประชาชนพอเพียง ปรับทัศนคติการใช้ชีวิต สถานการณ์น้ำมันยืดเยื้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยื้อไม่ไหว เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท บังคับใช้ 30 มี.ค. เป็นต้นไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สำนักงานศาล รธน. ยกเลิกดูงานต่างประเทศ อียิปต์-อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่ห่วง! สังข์ ดอกสะเดา ตลกดัง ป่วยปอดอักเสบ ไอ-จุกอก เผยสาเหตุช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทั่วโลกจับตา โควิดกลายพันธุ์ Cicada BA.3.2 แพร่แล้ว 23 ประเทศ หลบวัคซีนได้ดีกว่าเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รังสิมันต์” ฟาดแรงปล้นประชาชนอย่างไร้สำนึกชั่วดี หลังราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่อฟ้อง สำนักพิมพ์ไทย หงสาจอมาชันย์ ละเมิดลิขสิทธิ์ พิมพ์การ์ตูนขายกว่า 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘ศุภจี’ ลุคใหม่สวยเป๊ะ! หารือทูตแอฟริกาใต้ ดันส่งออกข้าว-ยานยนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.กองทุนน้ำมัน แจงสาเหตุน้ำมันขึ้น 6 บาท พิจารณาช่วงสงกรานต์ 70 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ระส่ำ ปลดโค้ชวอลเลย์บอลหญิง กะทันหัน เซ่นคดีทำร้ายร่างกาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“อ๋อม สกาวใจ” โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่สะดุ้งทั้งโซเชียล สุดท้ายหมายความว่าแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

แฮกเกอร์เจาะระบบรัฐ ดูดข้อมูลคนไทย 60 ล้าน ขายว่อนเน็ต นายกหนูยังไม่รอด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนข่าวใจหาย ผู้ประกาศข่าวสาว ประกาศลาออกสายฟ้าแล่บ ช่อง 7 เผยสาเหตุที่แท้จริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮีโร่ตัวจริง! ทหารเรือรุดช่วยเด็กจมน้ำ-หมดสติ เร่งช่วยเหลือ จนฟื้นคืนสติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ประกาศแล้ว สงกรานต์ 2569 ขึ้น ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 7 วัน เช็กเส้นทางให้บริการ

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
เอกชัย ศรีวิชัย สงสัย สงครามไม่ถึงเดือน แต่น้ำมันราคาพุ่ง จี้รัฐแก้ปัญหาด่วน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

ครม.ไฟเขียว สั่งคลังพิจารณาลดภาษีสรรพสามิต เร่งบรรเทาวิกฤตพลังงาน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
มาแล้ว ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงไทย เนชันส์ลีก 2026 มีช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
