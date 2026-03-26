คลิปสลด 24 ศพ รถทัวร์พุ่งตกแม่น้ำ ลึก 10 เมตร ขณะขึ้นเรือเฟอร์รี บังกลาเทศ
สลด รถบัสผู้โดยสารตก แม่น้ำปัทมา ลึกเกือบ 10 เมตร ขณะกำลังขับขึ้นเรือเฟอร์รีในเขตราชบารี ประเทศบังกลาเทศ เสียชีวิตอย่างน้อย 24 ศพ
เจ้าหน้าที่บังกลาเทศรายงาน อุบัติเหตุรุนแรง รถบัสโดยสารซึ่งบรรทุกคนประมาณ 40 คน พุ่งตกลงไปในแม่น้ำปัทมา ในเมืองเดาลัตเดีย เขตราชบารี ห่างจากกรุงธากาประมาณ 100 กิโลเมตร รถบัสสูญเสียการควบคุมขณะกำลังขับเข้าไปจอดบนเรือเฟอร์รี ตัวรถพลิกคว่ำจมลงไปในแม่น้ำที่ความลึกเกือบ 10 เมตร
ทัลฮา บิน จาซิม เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเปิดเผยว่า ทีมกู้ภัยสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถบัสที่จมน้ำได้ 22 ศพ ประกอบด้วยผู้ชาย 6 ศพ ผู้หญิง 11 ศพ เด็ก 5 ศพ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด 24 ศพ จำนวนนี้รวมถึงผู้หญิง 2 คนที่เสียชีวิตหลังจากทีมกู้ภัยช่วยเหลือขึ้นมาบนฝั่งได้แล้ว
ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไป หน่วยดับเพลิง 4 ชุดพร้อมนักประดาน้ำ 10 คนเป็นผู้นำทีมค้นหาใต้น้ำ กองทัพ ตำรวจ หน่วยยามฝั่ง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งกำลังเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจนี้ เจ้าหน้าที่กังวลว่าอาจมีผู้โดยสารติดอยู่ใต้น้ำเพิ่มเติม ประเทศบังกลาเทศมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงอุบัติเหตุทางเรือเฟอร์รีบ่อยครั้ง คร่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนในแต่ละปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวขข้อง
- เครื่องบินรบกองทัพ ตกใส่โรงเรียนกลางกรุง บังคลาเทศ ยอดตายพุ่ง 19 ศพ ส่วนใหญ่เป็นเด็ก
- ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต "ชีค ฮาสินา" อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ
- แม่เล่นใหญ่ โทรบอกเครื่องบินบังกลาเทศมีระเบิด ขัดขวางไม่ให้ลูกบินไปแต่งงาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: