วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม

ธนาคารออมสินฉลองครบ 113 ปี มอบเงินขวัญถุง 500 บาท ให้เด็กเกิด 1 เม.ย. 69 พ่อแม่เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ยื่นได้ถึงเมื่อไร พร้อมวิธีจองกระปุกสานศิลป์
ธนาคารออมสิน ประกาศจัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 113 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2569 พร้อมมอบ เงินขวัญถุง จำนวน 500 บาท ให้เด็กที่เกิดในวันดังกล่าว และเปิดตัว กระปุกสานศิลป์ กระปุกออมสินรุ่นพิเศษที่สร้างสรรค์จากงานหัตถศิลป์ท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2569
ออมสินแจกเงิน 500 บาท ให้ใครบ้าง
ธนาคารออมสินมอบเงินขวัญถุง 500 บาท ให้เด็กที่เกิดในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร คือ วันที่ 1 เมษายน 2569 เพื่อเป็นเงินทุนประเดิมออมตั้งต้น และช่วยปลูกฝังวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด
โครงการนี้ดำเนินมาเป็นประจำทุกปี โดยธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี จำนวน 500 บาทต่อราย
เงื่อนไขการรับเงินขวัญถุง 500 บาท จากออมสิน
พ่อหรือแม่เป็นผู้ยื่นขอรับเงินแทนเด็ก โดยมีเงื่อนไข ตามที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569 ดังนี้
- เด็กต้องเกิดตรงวันที่ 1 เมษายน 2569 เท่านั้น
- พ่อหรือแม่ที่มายื่นเรื่องต้องมีสัญชาติไทย
- ยื่นขอรับเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
- ต้องยื่นเรื่องภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569
ธนาคารจะนำเงิน 500 บาท ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกในชื่อเด็ก โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
เอกสารที่ต้องเตรียม
พ่อหรือแม่ต้องนำเอกสารต่อไปนี้ไปยื่นที่สาขาธนาคารออมสิน
- สูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็ก ฉบับจริง
- บัตรประชาชนของพ่อหรือแม่
- สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อหรือแม่
ขั้นตอนการรับเงิน 500 บาท จากออมสิน
- รอให้เด็กเกิดในวันที่ 1 เมษายน 2569 และรับสูติบัตรจากโรงพยาบาล
- เตรียมเอกสารทั้ง 3 รายการ ได้แก่ สูติบัตรฉบับจริง บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อหรือแม่
- เดินทางไปธนาคารออมสินสาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ
- แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการขอรับเงินทุนประเดิมเด็กเกิดวันออมสิน
- ธนาคารจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกในชื่อเด็ก แล้วฝากเงิน 500 บาท เข้าบัญชี
- ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569
กระปุกสานศิลป์ ของที่ระลึกครบรอบ 113 ปี
นอกจากเงินขวัญถุง ธนาคารออมสินยังเปิดตัว กระปุกสานศิลป์ กระปุกออมสินรุ่นพิเศษ ที่ผลิตจากงานหัตถศิลป์ของชุมชนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค โดยนำวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานหัตถกรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านงานสานที่ประณีต เพื่อยกระดับ “การออม” ให้เป็นกลไกสร้างโอกาส กระจายรายได้ และสนับสนุนอาชีพช่างฝีมือในชุมชน ตามข่าว PR ของธนาคารออมสิน ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569
วิธีจองกระปุกสานศิลป์ ออมสิน 2569
ผู้ที่ต้องการรับกระปุกสานศิลป์ ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้า และฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องทางจองสิทธิ์ (3 ช่องทาง)
- เว็บไซต์ www.gsb.or.th
- LINE OFFICIAL: GSB Society
- แอปพลิเคชัน MyMo
กำหนดการ
- เปิดจองสิทธิ์: วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2569
- ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
- รับกระปุก ณ สาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้: วันที่ 1 – 4 เมษายน 2569
- จำกัด 1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน (ของมีจำนวนจำกัด)
สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องทราบ คือ โครงการเงินขวัญถุง 500 บาท มอบให้เฉพาะเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายนเท่านั้น ไม่ใช่โครงการแจกเงินให้ประชาชนทั่วไป ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเคยชี้แจงว่า สิทธิ์รับเงินขวัญถุง 500 บาท มีเฉพาะเด็กที่เกิดวันที่ 1 เมษายนเท่านั้น ไม่ใช่ของขวัญหรือเงินช่วยเหลือที่ใครจะขอรับได้ฟรี
นอกจากนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือโทร GSB Contact Center 1115
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : GSB Society
