การเงินเศรษฐกิจ

วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 14:32 น.
วิธีรับเงิน 500 บาท จากออมสิน 1 เม.ย. 69 เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องเตรียม
ธนาคารออมสินฉลองครบ 113 ปี มอบเงินขวัญถุง 500 บาท ให้เด็กเกิด 1 เม.ย. 69 พ่อแม่เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ยื่นได้ถึงเมื่อไร พร้อมวิธีจองกระปุกสานศิลป์

ธนาคารออมสิน ประกาศจัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 113 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2569 พร้อมมอบ เงินขวัญถุง จำนวน 500 บาท ให้เด็กที่เกิดในวันดังกล่าว และเปิดตัว กระปุกสานศิลป์ กระปุกออมสินรุ่นพิเศษที่สร้างสรรค์จากงานหัตถศิลป์ท้องถิ่น 4 ภูมิภาค ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2569

ออมสินแจกเงิน 500 บาท ให้ใครบ้าง

ธนาคารออมสินมอบเงินขวัญถุง 500 บาท ให้เด็กที่เกิดในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร คือ วันที่ 1 เมษายน 2569 เพื่อเป็นเงินทุนประเดิมออมตั้งต้น และช่วยปลูกฝังวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด

โครงการนี้ดำเนินมาเป็นประจำทุกปี โดยธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี จำนวน 500 บาทต่อราย

ธนาคารออมสินฉลองครบ 113 ปี มอบเงินขวัญถุง 500 บาท
เงื่อนไขการรับเงินขวัญถุง 500 บาท จากออมสิน

พ่อหรือแม่เป็นผู้ยื่นขอรับเงินแทนเด็ก โดยมีเงื่อนไข ตามที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569 ดังนี้

  • เด็กต้องเกิดตรงวันที่ 1 เมษายน 2569 เท่านั้น
  • พ่อหรือแม่ที่มายื่นเรื่องต้องมีสัญชาติไทย
  • ยื่นขอรับเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ต้องยื่นเรื่องภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569

ธนาคารจะนำเงิน 500 บาท ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกในชื่อเด็ก โดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

เอกสารที่ต้องเตรียม

พ่อหรือแม่ต้องนำเอกสารต่อไปนี้ไปยื่นที่สาขาธนาคารออมสิน

  • สูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็ก ฉบับจริง
  • บัตรประชาชนของพ่อหรือแม่
  • สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อหรือแม่
ขั้นตอนการรับเงิน 500 บาท จากออมสิน
ขั้นตอนการรับเงิน 500 บาท จากออมสิน

  1. รอให้เด็กเกิดในวันที่ 1 เมษายน 2569 และรับสูติบัตรจากโรงพยาบาล
  2. เตรียมเอกสารทั้ง 3 รายการ ได้แก่ สูติบัตรฉบับจริง บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อหรือแม่
  3. เดินทางไปธนาคารออมสินสาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ
  4. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการขอรับเงินทุนประเดิมเด็กเกิดวันออมสิน
  5. ธนาคารจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกในชื่อเด็ก แล้วฝากเงิน 500 บาท เข้าบัญชี
  6. ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569

กระปุกสานศิลป์ ของที่ระลึกครบรอบ 113 ปี

นอกจากเงินขวัญถุง ธนาคารออมสินยังเปิดตัว กระปุกสานศิลป์ กระปุกออมสินรุ่นพิเศษ ที่ผลิตจากงานหัตถศิลป์ของชุมชนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค โดยนำวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานหัตถกรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านงานสานที่ประณีต เพื่อยกระดับ “การออม” ให้เป็นกลไกสร้างโอกาส กระจายรายได้ และสนับสนุนอาชีพช่างฝีมือในชุมชน ตามข่าว PR ของธนาคารออมสิน ลงวันที่ 26 มี.ค. 2569

วิธีจองกระปุกสานศิลป์ ออมสิน 2569

ผู้ที่ต้องการรับกระปุกสานศิลป์ ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้า และฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่องทางจองสิทธิ์ (3 ช่องทาง)

  • เว็บไซต์ www.gsb.or.th
  • LINE OFFICIAL: GSB Society
  • แอปพลิเคชัน MyMo

กำหนดการ

  • เปิดจองสิทธิ์: วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2569
  • ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
  • รับกระปุก ณ สาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้: วันที่ 1 – 4 เมษายน 2569
  • จำกัด 1 กระปุก ต่อ 1 ท่าน (ของมีจำนวนจำกัด)
กระปุกสานศิลป์ ของที่ระลึกครบรอบ 113 ปี
สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ต้องทราบ คือ โครงการเงินขวัญถุง 500 บาท มอบให้เฉพาะเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายนเท่านั้น ไม่ใช่โครงการแจกเงินให้ประชาชนทั่วไป ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเคยชี้แจงว่า สิทธิ์รับเงินขวัญถุง 500 บาท มีเฉพาะเด็กที่เกิดวันที่ 1 เมษายนเท่านั้น ไม่ใช่ของขวัญหรือเงินช่วยเหลือที่ใครจะขอรับได้ฟรี

นอกจากนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือโทร GSB Contact Center 1115

ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 14:32 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

