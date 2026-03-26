ราคาน้ำมัน ติดเทรนด์ X หลังปรับขึ้นรวดเดียว 6 บาท ชาวเน็ต ลั่้น เกิดมาไม่เคยเจอ

แฮชแท็ก #ราคาน้ำมัน พุ่งติดเทรนด์ X หลังปรับราคาขึ้นรวดเดียว 6 บาท ทำคนทั้งประเทศอลหม่านกลางดึก ชาวเน็ต ลั่น เกิดมาไม่เคยเจอ
จากกรณีที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีมติเห็นชอบให้มีการปรับลดอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซล และกลุ่มเบนซิน ทำให้ราคาน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตรในวันนี้ (26 มี.ค. 69) ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ทันทีที่ประชาชนทราบข่าว ราคาน้ำมัน ปรับขึ้นลิตรละ 6 บาท ต่างก็รีบกุลีกุจอขับรถออกไปต่อคิวหน้าปั๊มน้ำมันทันทีตั้งแต่กลางดึก ซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีภาพประชาชนขับรถมาต่อแถวกันยาวเหยียดชนิดที่ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อน
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล จนดันแฮชแท็ก #ราคาน้ำมัน พุ่งติดเทรนด์ X (Twitter) อย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตหลายคนมองว่า เข้าใจที่จะมีการปรับราคาน้ำมันขึ้น แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ค่อย ๆ ปรับเพื่อให้ประชาชนตั้งตัวได้ทัน แล้วปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอจบแล้วใช่หรือไม่ คนแห่ไปเติมกันขนาดนี้เติมได้ไม่อั้นใช่ไหม
บางคนก็บอกว่า แถวบ้านไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยตั้งแต่มีการปรับขึ้น 1-3 บาท แต่พอวันนี้ปรับขึ้น 6 บาท ทุกคน ทุกบ้านขับรถทุกคันที่มีแห่ออกมาเติมน้ำมันกันจนแถวยาวเหยียด ทั้ง ๆ ที่เป็นตอนเที่ยงคืน ตีหนึ่งแล้วก็ตาม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: