เรือแสนแสบอั้นไม่ไหว ประกาศขึ้นราคา 2 บาท มีผลบังคับใช้ 30 มี.ค. นี้ ภายหลังจากที่ประกาศขึ้นน้ำมัน 6 บาท เตือนอาจจะต้องปรับขึ้นอีก
นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด เจ้าของ เรือคลองแสนแสบ แจ้งว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงในวันที่ 26 มีนาคม 2569 โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่พุ่งสูงขึ้นถึงลิตรละ 38.94 บาท หรือปรับขึ้นรวดเดียว 6 บาทต่อลิตร
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการเดินเรือในคลองแสนแสบ เส้นทางระหว่างวัดศรีบุญเรือง-สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ผู้ประกอบการครอบครัวขนส่ง จึงได้ออกประกาศเพื่อแจ้งปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จาก 11-21 บาท เป็น 13-23 บาท ตามระยะทาง เพื่อให้ธุรกิจสามารถประคองตัวอยู่ได้ในสภาวะต้นทุนพลังงานวิกฤตขณะนี้
โดยการปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 2 บาทต่อช่วงระยะทาง โดยอ้างอิงจากตารางกำหนดอัตราค่าโดยสารในระดับราคาต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ช่วง 33.01-35.00 บาทต่อลิตร แม้ว่าในความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน ราคาน้ำมันดีเซลจะทะลุไปถึงเกือบ 39 บาทต่อลิตรแล้วก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการบรรเทาผลกระทบของผู้ใช้บริการในเบื้องต้นก่อนจะมีการประเมินสถานการณ์ใหม่อีกครั้ง
สำหรับการคาดการณ์ในอนาคตอันใกล้ นายเชาวลิตย้ำว่าอาจมีการปรับขึ้นค่าโดยสารอีกครั้งเพื่อระบุต้นทุนที่แท้จริง โดยจะขอประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันภายในอีก 7 วันข้างหน้า หากราคาน้ำมันดีเซลยังคงทรงตัวอยู่ในระดับ 35-37 บาทครบ 7 วัน จะปรับเพิ่มอีก 1 บาท และหากขยับเป็น 37-39 บาทครบ 7 วัน จะปรับเพิ่มอีก 1 บาท จนถึงระดับ 39-41 บาทก็จะปรับขึ้นอีกตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทครอบครัวขนส่งขอยืนยันกับผู้ใช้บริการทุกท่านว่า หากในอนาคตราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลง ทางเรือคลองแสนแสบก็พร้อมที่จะปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต้นทุนที่แท้จริงทันที เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพและดูแลผู้โดยสารที่ใช้บริการสัญจรทางน้ำในเส้นทางคลองแสนแสบอย่างเป็นธรรม
- กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด
- กรมเจ้าท่าแจง กรณี ขึ้นราคาเรือคลองแสนแสบ เผยขาดทุนเดือนละ 5 ล้านบาท
- ช็อก! เช็กราคาน้ำมันวันนี้ จากห้าปั๊มดัง หลังปรับขึ้นทีเดียว 6 บาท/ลิตร
