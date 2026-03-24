เบียร์ช้าง ขึ้นราคาขวดละ 2 บาท สิ้นเดือนนี้ เหตุต้นทุนขนส่งพุ่ง
สายดื่มเตรียมตัวให้พร้อม! เบียร์ช้างเตรียมปรับขึ้นขวดละ 2 บาท คิดเป็นลังละ 24 บาท มีผลสิ้นเดือน มี.ค. 69 เหตุต้นทุนขนส่งพุ่งและรถบรรทุกขาดแคลน คาดแบรนด์อื่นเตรียมขยับราคาตาม
วันนี้ 24 มีนาคม 2569 นายสมชาย พรรัตนเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทิศทางราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ล่าสุดผู้ผลิตเบียร์ช้างได้แจ้งเรื่องมายังกลุ่มผู้ค้าส่งแล้ว บริษัทเตรียมปรับขึ้นราคาเบียร์ช้างชนิดขวดในราคาลังละ 24 บาท เมื่อคำนวณแล้วราคาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยขวดละ 2 บาท มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2569
ผู้ผลิตชี้แจงสาเหตุหลักของการปรับราคาครั้งนี้ว่ามาจากต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ระบบการขนส่งสินค้ายังเกิดปัญหาขาดช่วง รถบรรทุกขนส่งในระบบมีปริมาณลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งหลายรายไม่สามารถหาน้ำมันมาเติมรถเพื่อให้บริการได้ตามปกติ
สถานการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงแบรนด์อื่น หากเบียร์ช้างนำร่องปรับขึ้นราคา ผู้ผลิตเบียร์ยี่ห้ออื่นในระบบก็น่าจะประกาศปรับราคาขึ้นตามมาอย่างแน่นอน แม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ายเบียร์หลายแห่งจะเคยออกมายืนยันว่ายังไม่มีนโยบายปรับขึ้นราคา
