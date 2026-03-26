“อ๋อม สกาวใจ” โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่สะดุ้งทั้งโซเชียล สุดท้ายหมายความว่าแบบนี้

“อ๋อม สกาวใจ” โพสต์ข้อความสั้น ๆ ปริศนา ทำชาวเน็ตสะดุ้งทั้งโซเชียล เห็นปุ๊บไม่ต้องคิดนาน สุดท้ายหมายความว่าแบบนี้
ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับของ “อ๋อม สกาวใจ” ต่างสะดุ้งโหยงกันทั้งโซเชียล หลังจากที่เธอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยข้อความเพียงสั้น ๆ ว่า “นยหค” ซึ่งเธอระบุว่า “นั่งยิ้ม 6 คน แx่งเมาเนื้อแหละ กินดุสัx…”
จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ความคิดเห็นส่วนหนึ่งระบุว่า “อ่านครั้งเดียวแล้วเข้าใจเลย” , “อย่าแปลนะคะ ขอแปลเอง” , “ในหัวนี่แปลอัตโนมัติเลยค่ะ ไม่ค้องคิดนาน” , “เราสอบผ่านเฉยเลยปกติไม่ทันคำย่ออะไรนะแต่คำนี้มันอยู่ในหัวฉันตลอด555” , “นั่งยิ้มหัวเราะคนเดียว” , “ท่าออกกำลังกายเหรอครับ นอน ยืด ห้อย คอ”
ในวันเดียวกัน อ๋อม สกาวใจ ยังได้โพสต์ข้อความ ภายหลังจากทราบข่าวว่ามีการประกาศปรับราคาน้ำมันทุกชนิด 6 บาท เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน
