จาตุรนต์ จี้รัฐกางแผนรับมือ ปัญหาน้ำมัน เปิดข้อมูลเรียลไทม์ ห่วงสงกรานต์ขาดแคลนหนัก

“จาตุรนต์” จี้รัฐกางแผนรับมือ ปัญหาน้ำมัน หวั่นยกเลิกเพดานดีเซลทำราคาพุ่ง พร้อมเสนอเปิดข้อมูลเรียลไทม์ ห่วงสงกรานต์ขาดแคลนหนัก
นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน สส.บัญชีรายชื่อ, นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์, นางฐิติมา ฉายแสง สส.ฉะเชิงเทราและ นายนพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก ได้ร่วมกับอภิปรายแนวทางแก้ไขวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง
โดยนายจาตุรนต์ ในฐานะผู้เสนอญัตติฯ ได้กล่าวสรุปการอภิปรายโดยสะท้อนข้อเท็จจริงจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันใน 3 ประเด็นสำคัญคือ ประการแรก ทุกฝ่ายยอมรับตรงกันว่าปัญหาน้ำมันขาดแคลนเกิดขึ้นจริง และส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกอาชีพทั่วประเทศ ประการที่สอง ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุจากความบกพร่องในการกำกับดูแล รวมถึงการกักตุนน้ำมัน และประการที่สาม รัฐบาลยังขาดแผนรับมือเฉพาะหน้าที่ชัดเจน
นายจาตุรนต์ระบุว่า จากคำชี้แจงของรัฐบาลยังไม่ครอบคลุม และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามาตรการที่มีอยู่จะรับมือสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนรุนแรงมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามถึงแนวทางการยกเลิกเพดานราคาน้ำมันดีเซลที่ 33 บาทต่อลิตร ว่าจะดำเนินการอย่างไร และหากราคาปรับสูงถึงระดับ 50 บาท ประชาชนจะรับภาระไหวหรือไม่ รวมถึงรัฐบาลมีแผนลดภาษีสรรพสามิตหรือไม่ และได้แก้ไขปัญหาสต็อกและการกระจายน้ำมันแล้วหรือยัง
นายจาตุรนต์ชี้ว่า มาตรการที่ออกมาในขณะนี้ยังเป็นเพียงการประคองสถานการณ์ระยะสั้น และไม่สอดคล้องกับความรุนแรงของปัญหา พร้อมเสนอให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำมันอย่างโปร่งใสแบบเรียลไทม์ จัดลำดับการช่วยเหลืออย่างแม่นยำ เพิ่มบริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และวางแผนพลังงานของประเทศอย่างเป็นระบบในระยะยาว
ด้าน นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน สส.บัญชีรายชื่อ อภิปรายว่า ไทยยังมีความเปราะบางด้านโครงสร้างพลังงาน เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จึงเสนอให้เร่งผลักดันกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593
นอกจากนี้ นางสาวณัฐธิดา ยังเสนอส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์ และการเปิดเสรีตลาดซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นพลังงานสะอาด ขณะที่ รวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ ระบุว่า ประชาชนในพื้นที่กำลังประสบปัญหาน้ำมันขาดแคลนอย่างหนัก โดยถูกจำกัดการซื้อเพียง 300-500 บาทต่อครั้ง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ไม่สามารถใช้น้ำมันในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ด้าน นางฐิติมา ฉายแสง สส.ฉะเชิงเทรา เสนอให้รัฐบาลมองวิกฤตเป็นโอกาส โดยยกระดับการบริหารจัดการภาคเกษตรทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มศักยภาพการส่งออก พร้อมเตือนว่าหากปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อน ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลจะลดลง
ส่วน นายนพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก ระบุว่า เกษตรกรในพื้นที่กว่า 8 แสนไร่กำลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำมัน โดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวที่มีข้อจำกัดด้านเวลา พร้อมเสนอให้จัดสรรน้ำมันเฉพาะสำหรับภาคเกษตรอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยยืนยันว่าไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ในอนาคตนำข้อเสนอเหล่านี้ไปต่อยอดเป็นนโยบาย เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป
