ข่าวการเมือง
“ภูมิธรรม” เข้ารับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ภูมิธรรม เข้ารับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เชิดชูยกย่องผลงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง จนก่อให้เกิดประโยชน์องค์กร
พล.อ.กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกสภาทหารผ่านศึก ที่ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร 1 ชั้น 1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69 ที่ผ่านมา
โดยการมอบเหรียญครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องผลงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจการต่างๆ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยิ่ง
