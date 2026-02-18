ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 10:07 น.
ภูมิธรรม เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง หรือพูดคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีแต่อย่างใด วอนประชาชนอย่าเชื่อ

นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ข่าวนี้เป็น Fake News เพราะนับตั้งแต่พรรคเพื่อไทย ได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่ ของพรรคภูมิใจไทย

ในฐานะพรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่ง เพื่อขอเสียงสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งมีการแถลงข่าวร่วมกันแล้วนั้น เรายังไม่มีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรี หรือการแบ่งกระทรวงใด ๆ ทั้งสิ้น

เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นภารกิจของพรรคอันดับหนึ่ง ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเป็นรัฐบาลผสมกี่พรรค และจะมีจำนวนเสียงส.ส.สนับสนุนเป็นจำนวนเท่าใด

เมื่อชัดเจนในเรื่องดังกล่าวแล้ว จึงจะมาถึงขั้นตอนการแบ่งกระทรวง และจำนวนรมต.ของแต่ละพรรค ดังนั้น​ การนำข้อมูลเท็จมาเผยแพร่สร้างความเข้าใจผิดว่า “ภูมิธรรมลั่นว่าถ้าได้คุมกระทรวงกลาโหมงวดนี้พี่น้องชาวไทย เตรียมดูได้เลย ผมจะจัดหนัก จัดเต็ม….“ เช่นนี้ ถือเป็นการกล่าวความเท็จ และเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จ มาเผยแพร่.. สร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้น ต่อสาธารณะ

ขอความกรุณาพี่น้องประชาชน อย่าได้เผยแพร่ข้อความเท็จดังกล่าว ส่วนผู้โพสต์ตั้งต้น ผมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด”

