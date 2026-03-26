กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ ปี 2569 เช็กข้อมูลที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 10:31 น.
สรุปกำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ ปี 2569 สำหรับส่วนราชการ เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ 19 ถึง 25 พฤษภาคม จัดสอบข้อเขียน 19 กรกฎาคม เช็กรายละเอียดขั้นตอนทั้งหมด

สำนักงาน ก.พ. แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือการสอบภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2569 สำหรับส่วนราชการต่างๆ

กระบวนการเริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2569 ส่วนราชการต่างๆ ต้องแจ้งความประสงค์มายังสำนักงาน ก.พ. หรือส่งอีเมลแจ้งเรื่อง หลังจากนั้นส่วนราชการต้องส่งข้อมูลผู้สอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569

ผู้ที่มีรายชื่อสามารถเข้าสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ job2.ocsc.go.th ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลพร้อมอัปโหลดรูปถ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 25 พฤษภาคม 2569

ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมระหว่างวันที่ 19 ถึง 26 พฤษภาคม 2569 ภายในเวลา 22.00 น.

ช่องทางการชำระเงินมีหลากหลายวิธี ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตู้เอทีเอ็ม แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ หรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้สมัครที่ต้องการเปลี่ยนรูปถ่ายสามารถยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ แจ้งวัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบผ่านเว็บไซต์ได้ทันที สำนักงาน ก.พ. จะจัดสอบข้อเขียนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศผลการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ส่วนราชการต้นสังกัดจะตรวจคุณสมบัติของผู้สอบผ่านส่งผลกลับไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เมื่อกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้น ผู้สอบผ่านสามารถเข้าไปพิมพ์หนังสือรับรองผลผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจ็อบโอซีเอสซีเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานต่อไป

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

