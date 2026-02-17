“ภูมิธรรม” โต้ “ธนาธร” ไม่เป็นความจริง ย้ำตั้งรัฐบาลปี 66 ไม่เกี่ยว “ทักษิณ”
ภูมิธรรม โพสต์เฟซบุ๊กโต้ ธนาธร หลังกล่าวในพอดแคส ว่า เพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาลปี 2566 มีเงื่อนไข พาคนไกลกลับบ้าน ย้ำไม่ต้องการให้ไทยเข้าสู่สุญญากาศทางการเมือง
นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโต้ตอบนาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โดยระบุว่า “ผมเพิ่งฟังบทสัมภาษณ์ ของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่กล่าวอ้างว่าการจัดตั้งรัฐบาล ปี 2566 มีเงื่อนไข “พาคนไกลกลับบ้าน” ขอยืนยันอย่างหนักแน่นและชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
พรรคเพื่อไทยโหวตสนับสนุนพรรคอันดับหนึ่งถึง 2 ครั้ง ครบทุกเสียง เพราะเราเคารพเสียงประชาชน และไม่เคยมีการพูดคุยหรือเจรจาเงื่อนไขใดเกี่ยวกับการกลับประเทศของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ดร.ทักษิณสามารถเดินทางกลับไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว จะไปหวังพึ่งพรรคการเมืองใดเพื่อเรื่องนี้ได้อย่างไร ข้อเท็จจริงคือ พรรคอันดับหนึ่งในขณะนั้นไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นและ ส.ว. ได้เอง และเป็นฝ่ายยอมรับว่า ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จึงแถลงก่อนส่งไม้ต่อให้ พรรคเพื่อไทยตามธรรมเนียม ของระบบรัฐสภา พรรคเพื่อไทยจึงดำเนินการบนฐาน ”ความเป็นไปได้จริง”
เพื่อไม่ให้ประเทศเข้าสู่สุญญากาศทางการเมือง ไม่ใช่เพื่อบุคคลใด การกล่าวหาว่าเพื่อไทยไม่สนับสนุนเพราะอีกฝ่ายช่วยใครกลับบ้านไม่ได้ เป็นการใส่ร้ายที่ไร้ข้อเท็จจริง เพียงเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองของพรรคตนซึ่งเป็นวิธีของการเมืองแบบเก่า ที่ผ่านมาคุณธนาธร พยายาม ดิสเครดิตพรรคเพื่อไทย มากกว่าพรรคอื่นใด การโจมตีทั้งหมดมุ่งเป้ามาที่ พรรคเพื่อไทย
โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่แตะพรรคอื่น ทั้งๆที่ พรรคอื่นๆ มีประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ประชาชนคลางแคลงใจและควรถูกตั้งคำถาม หรืออาจเป็นเพราะ “คุณธนาธร” คิดว่า “พรรคเพื่อไทยและพรรคขอ คุณธนาธร”มีฐานคะแนนเสียง ที่ทับซ้อนและใกล้เคียงกัน
หากเป็นเช่นนี้ก็ขอให้ต่อสู้ด้วยนโยบายและความสามารถในการทำงาน มิใช่ด้วยการใช้คำพูดโวหารบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงอย่างที่คุณธนาธรกำลังทำอยู่
ผมอยากเห็นการเมืองใหม่ที่สู้กันด้วยความสัตย์จริงและนโยบายเพื่อให้ “ประเทศและประชาชน” ได้ประโยชน์สูงสุด ผมแทบไม่เชื่อว่าคำพูดที่ตอบสื่อในสาระดังกล่าวข้างต้น ออกมาจากปากของคุณธนาธรที่ประกาศตัวว่าเป็นการเมืองใหม่ ไม่อยากเชื่อจริงๆ”
