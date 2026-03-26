“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซล-เบนซิน ส่งผลให้ราคาน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้นเป็น 6 บาทต่อลิตร ซึ่งมีผลในวันที่ 26 มี.ค. 2569 โดยระบุสั้นๆ ว่า “แบบนี้มันปล้นกันชัดๆ”
ขณะที่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังทราบข่าวที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันว่า
“พาณิชย์ ต้องเบรคด่วน ! น้ำมันสต๊อกเก่า ขึ้นพรวด 6 บาท ผมว่าเกินไปแล้ว เพราะแบบนี้ โรงกลั่นถึงกั๊กน้ำมัน เก็บไว้ขายทำกำไร”
นอกจากนี้ยังระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “มันสต๊อกเก่า จะขึ้นราคาแบบนี้ไม่ได้ ของจริงตัวแพงยังไม่มานะครับ ผมได้เสนอ “วิธีการและกฎหมาย”ที่ต้องใช้ในการบริหารน้ำมันในยามวิกฤตต่อสภาไปแล้วเมื่อวานในฐานะ สส. แต่ สิ่งที่ฝ่ายประจำนำเสนอกับผู้บริหารเป็นวิธีการบริหารความผันผวนน้ำมันในกรณีสภาวะปกติ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อก! เช็กราคาน้ำมันวันนี้ จากห้าปั๊มดัง หลังปรับขึ้นทีเดียว 6 บาท/ลิตร
- ชาวเน็ต โพสต์ถล่ม พรรคภูมิใจไทย ทวงสัญญารวยไม่ไหวแล้ว ราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาท
- “ไอติม” อัดรัฐบาลไม่มีความชัดเจน หลังน้ำมันพุ่งทีเดียว 6 บาท/ลิตร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: