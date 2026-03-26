“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

Suriyen J. เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 09:38 น.
“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” เคลื่อนไหวทันที หลัง กบน. มีมติปรับลดชดเชยราคาน้ำมันดีเซล-เบนซิน ทำราคาน้ำมันพุ่ง 6 บาทต่อลิตร

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซล-เบนซิน ส่งผลให้ราคาน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้นเป็น 6 บาทต่อลิตร ซึ่งมีผลในวันที่ 26 มี.ค. 2569 โดยระบุสั้นๆ ว่า “แบบนี้มันปล้นกันชัดๆ”

โพสต์ข้อความจาก พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
FB/ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga

ขณะที่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังทราบข่าวที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันว่า

“พาณิชย์ ต้องเบรคด่วน ! น้ำมันสต๊อกเก่า ขึ้นพรวด 6 บาท ผมว่าเกินไปแล้ว เพราะแบบนี้ โรงกลั่นถึงกั๊กน้ำมัน เก็บไว้ขายทำกำไร”

โพสต์ข้อความจากอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
FB/ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

นอกจากนี้ยังระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “มันสต๊อกเก่า จะขึ้นราคาแบบนี้ไม่ได้ ของจริงตัวแพงยังไม่มานะครับ ผมได้เสนอ “วิธีการและกฎหมาย”ที่ต้องใช้ในการบริหารน้ำมันในยามวิกฤตต่อสภาไปแล้วเมื่อวานในฐานะ สส. แต่ สิ่งที่ฝ่ายประจำนำเสนอกับผู้บริหารเป็นวิธีการบริหารความผันผวนน้ำมันในกรณีสภาวะปกติ”

FB/ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

