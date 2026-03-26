ยินดีด้วย! ชายโปแลนด์สอบภาคทฤษฎีใบขับขี่ผ่านแล้ว สอบไม่ผ่าน 139 ครั้ง
ศูนย์จราจรในเมืองทาร์นูฟ ออกมาแสดงความยินดี ชายโปแลนด์สอบภาคทฤษฎีใบขับขี่ผ่านแล้ว สอบไม่ผ่าน 139 ครั้ง สูญเงินเป็นหมื่น
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม สำนักข่าว ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า ศูนย์จราจรในเมืองทาร์นูฟ ประเทศโปแลนด์ ได้ออกมาประกาศว่าชายท้องถิ่นสอบภาคทฤษฎีใบขับขี่ผ่านแล้ว หลังจากที่เขาสอบไป 139 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2560 และต้องจ่ายเงินค่าสอบมากถึง 68,000 บาท (1,800 ยูโร)
สำหรับระบบการสอบใบขับขี่ของโปแลนด์นั้นคล้ายของไทย โดยจะเริ่มจากการสอบทฤษฎีก่อน ซึ่งหากสอบไม่ผ่านก็จะไม่ได้สอบปฏิบัติ
โดยทางผู้อำนวยการศูนย์จราจรกล่าวว่า ชายคนนี้ไม่ยอมแพ้ในการสอบใบขับขี่ แสดงให้เห็นว่าใบขับขี่นั้นสำคัญขนาดไหน ซึ่งหลังจากนี้ชายคนนี้จะต้องไปลุ้นสอบปฏิบัติต่อไป
ผู้อำนวยการกล่าวว่าสาเหตุที่ชายคนดังกล่าวต้องสอบหลายรอบ เนื่องจากชายคนนี้ติวสอบด้วยฉบับตัวอย่าง ซึ่งไม่มีคำถามทุกข้อ ทำให้ไม่สามารถตอบถูกได้ทุกข้อ แต่เขาก็ยังพยายามเรื่อยมา จนกระทั่งสอบผ่านในที่สุด
อย่างไรก็ตามหากชายคนนี้สอบภาคปฏิบัติไม่ผ่าน เขาต้องกลับไปสอบภาคทฤษฎีใหม่อีกรอบ
