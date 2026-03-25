พิธีเสื่อม เด็กวัด ลวงเฒ่า 60 รีดน้ำว่าว อ้างเสริมเสน่ห์เมียหลง
แฉพฤติกรรมชายวัย 40 ปี หลอกชาวบ้านปากชม ทำเสน่ห์ให้เมียหลง ด้วยการใช้ปากสำเร็จความใคร่ ด้านพระผู้ใหญ่ปัดเอี่ยวเรื่องฉาว แต่ยอมทิ้งเก้าอี้ลาออก เพื่อลดความขัดแย้ง เตรียมย้ายข้ามจังหวัดทันที
ที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ชาวบ้านรวมตัวกันออกมาร้องเรียนสื่อมวลชนถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนายชล นามสมมติ วัยประมาณ 40 ปี ซึ่งเข้ามาอาศัยเป็นลูกศิษย์วัด มีพฤติกรรมตั้งตัวเป็นผู้ทำพิธีทางไสยศาสตร์ลวงล่อคนในพื้นที่
ชายอายุ 65 ปี เหยื่อรายหนึ่งออกมาเปิดเผยความจริงว่า นายชลเรียกตนไปหาที่กุฏิเจ้าคณะอำเภอในช่วงกลางดึก เมื่อไปถึงนายชลสั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดเพื่อเริ่มทำพิธี จากนั้นนายชลลงมือทำอนาจารด้วยการใช้ปากสำเร็จความใคร่ให้จนเสร็จกิจทั้งสองฝ่าย
ขั้นตอนสุดท้ายนายชลนำผ้าโสร่งมาเช็ดคราบอสุจิ นำไปถูที่ต้นขาของผู้เสียหาย พร้อมสั่งให้นำโสร่งผืนนี้สวมใส่นอนกลับไปที่บ้าน อ้างว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่จะทำให้ภรรยารักหลง ผู้เสียหายยังพานักข่าวไปดูผ้าโสร่งผืนก่อเหตุที่เก็บไว้ท้ายรถกระบะเพื่อยืนยันหลักฐาน
นอกจากเรื่องทำพิธีอนาจาร พระลูกวัดยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายชลกับเจ้าคณะอำเภอซึ่งพ่วงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีความสัมพันธ์ที่ดูสนิทสนมเกินขอบเขต พระลูกวัดมักจะเห็นนายชลเดินจับมือออกมาจากกุฏิพร้อมกับเจ้าคณะอำเภอ นายชลเข้าไปนอนในกุฏิดังกล่าวเป็นประจำ ซ้ำยังเห็นเจ้าคณะอำเภอคอยปรนนิบัติซักผ้าล้างจานให้กับลูกศิษย์คนนี้อีกด้วย
พระลูกวัดเคยเข้าไปตักเตือนหลายครั้งแต่ไม่มีการปรับปรุงตัว จนนำมาสู่การรวมตัวของชาวบ้านร่วม 20 คน เพื่อกดดันให้มีการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด
ต่อมา เจ้าคณะอำเภอออกมาชี้แจงว่านายชลเป็นเพียงลูกศิษย์วัด ช่วงแรกตนไม่ทราบพิธีดังกล่าว แต่เมื่อทราบเรื่องจากการร้องเรียนของชาวบ้าน ตนสั่งให้นายชลออกจากวัดไปนานแล้ว เจ้าคณะอำเภอยืนยันหนักแน่นว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอนาจารหรือประพฤติผิดวินัยสงฆ์แต่อย่างใด
เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ เจ้าคณะอำเภอตัดสินใจประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอรวมถึงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน ท่านเตรียมเดินทางไปยื่นเรื่องลาออกอย่างเป็นทางการกับเจ้าคณะจังหวัดในวันที่ 26 มีนาคม 2569 จากนั้นจะย้ายไปจำพรรษาที่วัดในจังหวัดอื่นทันที
- สว.อลงกต เสนอออกกฎหมาย ไม่ยืนเพลง สรรเสริญพระบารมี ต้องโทษทั้งจำและปรับ
- ช็อกศรัทธา ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ผงะ เจอ “เซ็กซ์ทอย-หนังสือโป๊
- บุกรวบพระมหาวัดดังกลางกรุง พร้อมพระคู่หู ลวงสามเณรขืนใจคากุฏิ แลกสิทธิเล่นเกม
