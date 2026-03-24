คลิปฉาว พระเอกดังกล้ามโต ต่อยเพื่อนบ้านเจ็บหนัก ปมเดือดขี่มอ’ไซค์ฉาวหู

อลัน ริตช์สัน พระเอก Reacher วางมวยกับเพื่อนบ้านในเทนเนสซี บาดเจ็บ 1 ราย คลิปฉาวเบื้องหลัง สาเหตุเม้งแตก ขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังในหมู่บ้าน ด้านคนสนิทโต้กลับฝั่งคู่กรณีเริ่มก่อน
อลัน ริตช์สัน พระเอกหนุ่มกล้ามโตจากซีรีส์ดัง เดือดจัดจนเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกับเพื่อนบ้านในรัฐเทนเนสซี สำนักข่าวทีเอ็มซีนำเสนอคลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะอลันกำลังแลกหมัดกับชายคู่กรณี มีเด็ก 2 คนนั่งดูอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆ เด็กลักษณะคล้ายลูกของเขา รอนนี เทย์เลอร์ คู่กรณีเป็นคนเข้าไปแจ้งตำรวจว่าอลันทำร้ายร่างกายเขา
รอนนีเล่าว่า เมื่อวันเสาร์ อลันขี่มอเตอร์ไซค์คาวาซากิสีเขียวด้วยความเร็วสูงพร้อมกับเบิ้ลเครื่องยนต์เสียงดังรบกวนความสงบในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งของเมืองแนชวิลล์ รอนนียอมรับว่าเขาชูนิ้วกลางให้อลัน อลันชูนิ้วกลางตอบกลับมา
พอถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ อลันขี่รถเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้งพร้อมกับเด็กสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเอง รอนนีอ้างว่าอลันยังคงใช้ความเร็วสูง เขาเดินเข้าไปบอกให้อลันหยุดพฤติกรรมดังกล่าว “หยุดทำแบบนี้สักทีได้ไหม”
หลังจากนั้นการปะทะคารมบานปลายกลายเป็นการลงไม้ลงมือ รอนนีแจ้งตำรวจว่าอลันชกเข้าที่ใบหน้าพร้อมกับเตะเขา จากนั้นอลันเสียหลักตกจากรถ พอรอนนีลุกขึ้นยืน อลันพยายามขับรถพุ่งชนเขา
รอนนีให้การกับตำรวจต่อว่า ทั้งสองคนกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน อลันตีเข้าที่หลังศีรษะของเขา อลันชกเขาอย่างน้อยสี่ครั้งขณะที่เขาล้มลงไปกองกับพื้น
รอนนีอ้างว่าเขามีรอยฟกช้ำบวมแดงไปทั้งตัว อลันขี่รถออกไปจากจุดเกิดเหตุทันที รอนนียืนยันว่าเพื่อนบ้านหลายคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาบอกทีเอ็มซีว่าเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายแต่อย่างใด
แหล่งข่าวใกล้ชิดของอลันออกมาโต้แย้งข้อมูลนี้ แหล่งข่าวระบุว่าอลันไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อน คู่กรณีผลักอลันตกจากรถมอเตอร์ไซค์ถึงสองครั้งก่อนที่อลันจะสวนกลับตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันกับทีเอ็มซีว่าตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียด ตำรวจยังไม่ได้จับกุมใคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนภาพ พระเอกดังวัย 13 ปี หล่อคลาสสิก ขึ้นแท่นเบอร์ต้น กลับมาเป็นที่พูดถึง
- สิ้นพระเอกดัง “เจมส์ ฟาน เดอร์ บีค” ด้วยมะเร็งลำไส้ สัญญาณแรกจากกาแฟ
- แห่เป็นห่วง พระเอกกล้ามโต ซูบผอม นน.ลด 30 ปอนด์ เจ้าตัวแจงสาเหตุ เข้าใจได้ทันที
