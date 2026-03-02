โจวอวี่ถง นางเอกดัง เที่ยวตะวันออกกลาง เงียบหายหลังสงคราม แห่ห่วงชะตากรรม
เกิดอะไรขึ้น? โจวอวี่ถง นักแสดงสาวจีน เที่ยวตะวันออกกลาง เงียบหายขาดการติดต่อหลังสงครามเริ่ม ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก หวั่นเที่ยวบินถูกยกเลิก ล่าสุดเพื่อนสนิทพูดแล้วปลอดภัยไหม
ทำเอาแฟนซีรีส์จีนใจคอไม่ดีไปตามๆ กัน หลังจากนางเอกสาวชื่อดัง โจวอวี่ถง (Zhou Yutong) กำลังอยู่ระหว่างพักผ่อนในแถบตะวันออกกลาง เงียบหายไปจากการอัปเดตโซเชียลมีเดียในช่วงเวลาที่สหรัฐฯ พร้อมด้วยอิสราเอลร่วมกันเปิดฉากโจมตีอิหร่านจนสงครามขยายวงกว้างไปในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โจวอวี่ถงยังคงสดใสและโพสต์ภาพการไปเที่ยวทะเลทรายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่อด้วยภาพพักผ่อนริมสระน้ำที่อาบูดาบีเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ แต่หลังจากมีการรายงานข่าวการโจมตีทางทหารเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศและทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากติดค้างในดูไบและเมืองใกล้เคียง ฝั่งนางเอกสาวก็ไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆ อีกเลย ซึ่งจุดเช็กอินสุดท้ายอยู่ที่ประเทศโอมาน
แฟนๆ เริ่มกังวลหลังโจวอวี่ถงไม่ได้อัปเดตโซเชียลมีเดียในช่วงที่เกิดเหตุความไม่สงบ หลายคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามในต้นสังกัดของเธอว่านักแสดงสาวปลอดภัยหรือไม่ ประจวบกับข่าวยกเลิกเที่ยวบิน ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนติดค้างในภูมิภาคยิ่งทำให้เอฟซีกังวลมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดความกังวลเริ่มคลี่คลายลง ฟู่เว่ยหลุน (Fu Weilun) นักแสดงหนุ่มคนสนิท ออกมาตอบคำถามระหว่างการไลฟ์สด ยืนยันสั้น ๆ แต่ชัดเจนว่า “โจวอวี่ถงปลอดภัยดี” ขอให้แฟนๆ ไม่ต้องเป็นกังวลจนเกินไป
แม้ทางสตูดิโอหรือทีมงานอย่างเป็นทางการจะยังไม่มีแถลงการณ์ออกมา แต่ ฟู่เว่ยหลุน ที่ออกมายืนยันก็ช่วยให้แฟนคลับเบาใจได้มาก ตอนนี้ทุกคนต่างรอคอยให้สถานการณ์การเดินทางกลับมาเป็นปกติเพื่อให้เธอกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
ข้อมูลจาก : kbizoom
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปวิธีเอาตัวรอด รับมือวิกฤตสงคราม วางแผนการเงิน-หนี้สิน-ค่าเดินทาง
- “อนุทิน” เรียกประชุม สมช. หารือสถานการณ์ รับมือสงครามตะวันออกกลาง
- ตึงเครียด! จึนฮึ่ม พร้อมสู้สงครามทุกรูปแบบกับสหรัฐฯ หลังโดนตั้งกำแพงภาษี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: