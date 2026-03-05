ข่าว

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 16:31 น.
55
ครูตอบคำถามนักเรียน “ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม?” ชี้เป็นเรื่องของวินัยและการเคารพกติกาส่วนรวม

ผู้คนบนโซเชียลพากันแชร์เรื่องราวจากโพสต์เฟซบุ๊กของคุณครู Orapan Phetchumpon ซึ่งเล่าเหตุการณ์ตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อนักเรียนไม่ร้องเพลงชาติ คุณครูจึงให้นักเรียนร้องใหม่อีกรอบ ทำให้นักเรียนคนหนึ่งตั้งคำถามขึ้นมาว่า “ไม่ร้องเพลงชาติ มันผิดกฎหมายหรอคะ ?”

คุณครูมองว่าการที่นักเรียนตั้งคำถามนั้นไม่ใช่เรื่องผิด เพราะมันคือกระบวนการใช้ความคิด แต่คุณครูก็อธิบายให้เด็กๆ ฟังว่า ลานหน้าเสาธงไม่ใช่บททดสอบทางกฎหมาย ไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับบังคับความเชื่อ แต่มันคือพื้นที่ของการฝึกวินัย ความพร้อมเพรียง การเรียนรู้ที่จะเคารพกติกาที่เราตกลงอยู่ร่วมกัน

นอกจากนี้ คุณครูยังให้แง่คิดว่า ทุกคนมีสิทธิ แต่การใช้สิทธินั้นต้องไม่ไปทำลายระเบียบของส่วนรวม สิ่งที่ครูต้องการไม่ใช่เสียงร้องเพลงที่ดังที่สุด แต่ต้องการท่าทีที่ให้เกียรติกัน เพราะเด็กที่รู้จักเคารพกติกาในวันนี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้หน้าที่ของตนเองในวันข้างหน้า การสอนและปลูกฝังเรื่องนี้จึงไม่ใช่การใช้อำนาจ แต่เป็นการยืนหยัดบนหลักการอย่างสงบและมั่นคง

ปัจจุบันโพสต์ดังกล่าว มีคนกดถูกใจไปแล้วกว่า 1.1 หมื่นครั้ง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีกฎหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพธงชาติ อิงตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ. 2522 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้แสดงความเคารพยืนตรง เมื่อเห็นการชักธงขึ้น-ลงหรือได้ยินเพลงชาติ แม้ไม่มีโทษจำคุกโดยตรงสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ยืน แต่การกระทำที่แสดงความดูหมิ่นธงชาติอาจมีความผิดทางอาญาได้

หลักปฏิบัติ เมื่อเพลงชาติดังขึ้น ให้หยุดยืนตรง ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทำวันทยหัตถ์ หากอยู่ในอาคารให้ยืนตรง หากขับรถอยู่ให้นั่งสงบจนกว่าเพลงจบ

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย (1)

ทำไมต้องเคารพธงชาติ 8 โมงเช้า และเอาธงลงตอน 6 โมงเย็น

การยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกันทั้งประเทศเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2482 รัฐบาลออก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรัฐนิยมฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2482 ชักชวนให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี

พ.ศ. 2485 มีการกำหนดให้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดเพลงชาติในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติได้พร้อมเพรียงกัน เหตุผลในตอนนั้นเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และใช้เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังความรักชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้ ข่าว

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

