ข่าวต่างประเทศ

ซวยซ้ำ “บอนนี่ บลู” ดาว OnlyFans ท้องหลังภารกิจ 400 คน พ่อเด็กบินหนีออกนอกประเทศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 11:34 น.
67
ซวยซ้ำ "บอนนี่ บลู" ดาว OnlyFans ท้องหลังภารกิจ 400 คน พ่อเด็กบินหนี ออกนอกประเทศ

ดาว OnlyFans อังกฤษวัย 26 ปี ประกาศตั้งท้องจากอีเวนต์ 7 ก.พ. 2026 หลังเก็บ DNA ชาย 400 คน แต่พ่อเด็กที่ระบุตัวได้บินหนีออกนอกประเทศ ขณะเธอเตรียมขึ้นศาลอังกฤษ เม.ย.นี้

บอนนี่ บลู (Bonnie Blue) ดาว OnlyFans ชาวอังกฤษชื่อจริง ทิอา บิลลิงเจอร์ (Tia Billinger) วัย 26 ปี เป็นที่รู้จักทั่วโลกตั้งแต่ปี 2025 จากการจัดอีเวนต์อ้างว่ามีเซ็กส์กับผู้ชายกว่า 1,000 คนใน 12 ชั่วโมง ล่าสุดเธอกลับมาสร้างดราม่าระดับโลกอีกครั้ง หลังประกาศตั้งท้องจากอีเวนต์ ภารกิจสืบพันธุ์ กับผู้ชาย 400 กว่าคน ก่อนเรื่องราวจะบานปลายถึงขั้นพ่อเด็กที่ระบุตัวได้บินหนีออกนอกประเทศ และเธอต้องขึ้นศาลในอังกฤษช่วงเดือนเมษายนนี้

ภารกิจสืบพันธุ์ 400 คน ที่แมนชั่นลอนดอน

เดิมบอนนี่วางแผนจัดงานในเดือนมกราคม แต่เลื่อนออกมาเพื่อให้ตรงกับช่วงมีโอกาสตั้งท้องสูงสุด ก่อนจัดจริงในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2026 โดยเธอประกาศเชิญผู้ชายมาร่วม “Breeding Mission” หรือภารกิจสืบพันธุ์ ที่แมนชั่นในกรุงลอนดอน โดยไม่ใช้การป้องกันใด ๆ

ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องผ่านการตรวจ STI ล่วงหน้า ต้องสวมหน้ากากสกีเพื่อปกปิดตัวตน รวมถึงต้องสวอบปากเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และเซ็นใบยินยอมก่อนเข้าร่วมงาน

บอนนี่ระบุว่าเธอเคยพยายามมีลูกกับอดีตสามีมาหลายปีแต่ไม่สำเร็จ และเคยพิจารณาเส้นทาง IVF โดยบอกว่าตัวเองไม่อยู่ในฐานะที่จะตั้งท้องตามธรรมชาติได้ เธอจึงใช้อีเวนต์นี้เป็น “โอกาส” ในการมีลูก พร้อมให้ผู้ชายที่อยากเป็นพ่อเข้าคิวด่วนได้

2 สัปดาห์ให้หลัง ขึ้น 2 ขีด!

ราว 2 สัปดาห์หลังอีเวนต์ บอนนี่โพสต์วิดีโอ YouTube เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2026 บรรยายอาการปวดหัวรุนแรง คลื่นไส้ และเบื่ออาหารบางอย่างแต่อยากกินบางอย่างมากจนทนไม่ได้ ระหว่างพักผ่อนที่สเปน จนตัดสินใจซื้อที่ตรวจครรภ์มาทดสอบเอง

หลังเห็นผล เธอพูดในกล้องว่า “นั่นคือเด็กใช่ไหม? บ้าไปแล้ว” ก่อนนัดอัลตราซาวนด์ที่ลอนดอน หมอบอกว่าเป็นลูก 1 คน และประเมินว่าตั้งท้องมา 11-12-13 วัน ซึ่งตรงกับช่วงจัดอีเวนต์พอดี

ภารกิจสืบพันธุ์ 400 คน ที่แมนชั่นลอนดอน
IG/onlybonnieblue

ปฏิบัติการตามหาพ่อ เก็บ DNA ไว้แล้ว แต่เจอสวน

บอนนี่เตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยเก็บตัวอย่าง DNA และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ชายทั้ง 400 กว่าคนไว้ เพื่อใช้ระบุพ่อหากตั้งท้องจริง

หลังประกาศตั้งท้อง บอนนี่ยืนยันต่อสื่อว่าผู้ชายที่ผล DNA ระบุว่าเป็นพ่อ ได้บินออกนอกประเทศแล้ว และบอกว่าไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้

ขณะเดียวกัน แจ็ค ไวท์ (Jak White) นักแสดงผู้ใหญ่วัย 20 ปี ที่เข้าร่วมอีเวนต์นั้น ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองยังไม่รู้ว่าเป็นพ่อหรือเปล่า “พระเจ้า เธอตั้งท้องจากอีเวนต์นั้นจริงๆ มันเป็นลูกผมหรือเปล่า? ผมไม่รู้” เขากล่าว

ดราม่าซ้อนดราม่า ท้องจริงหรือท้องทิพย์?

แม้เธอจะอ้างว่าแพ้ท้องหนักจนอาเจียนซ้ำหลายรอบ แต่ บอนนี่เดินทางไปร่วมงาน Spring Break ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ท่ามกลางนักศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่งทำให้เกิดคำถามเรื่องความเหมาะสมและสุขภาพของทารกในครรภ์

วิดีโอ TikTok จากทริปเม็กซิโกถูกชาวเน็ตนำมาขยายดู โดยอ้างว่ามองเห็นสิ่งที่ดูเหมือนหน้าท้องซิลิโคนอยู่เหนือเอวของเธอ ทำให้ข้อสงสัยเรื่องการตั้งท้องจริงกลับมาอีกครั้ง

บอนนี่ตอบโต้โดยระบุว่าผู้หญิงท้องมักสวมเสื้อผ้าที่หลวมหรือว่ายน้ำได้หลายแบบ และท้องของแต่ละคนก็มีรูปร่างต่างกัน แต่คำชี้แจงดังกล่าวไม่ได้ดับข้อสงสัยของชาวเน็ตแต่อย่างใด

ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากแหล่งอิสระว่าเธอตั้งท้องจริง ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากคำพูดของเธอเองและอัลตราซาวนด์ที่เธอเผยแพร่

โชคร้ายไม่หยุด คดีอนาจารรอขึ้นศาล เม.ย.นี้

นอกจากดราม่าการตั้งท้อง บอนนี่ยังเผชิญข้อหาทางกฎหมายในอังกฤษ หลังตำรวจนครบาลลอนดอนตั้งข้อหา “outraging public decency” หรือกระทำการอนาจารในที่สาธารณะ จากการที่เธอไปจัดทำคอนเทนต์เลียนแบบกิจกรรมทางเพศหน้าสถานทูตอินโดนีเซียในกรุงลอนดอน

เธอมีกำหนดขึ้นศาลในเดือนเมษายน 2026 ซึ่งหากถูกตัดสินว่าผิดจริง อาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 6 เดือน

ทั้งนี้ เรื่องของบอนนี่ บลู ยังคงดำเนินต่อไปในโลกออนไลน์ ทั้งเรื่องผล DNA ที่ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ และผลการพิจารณาคดีที่ยังต้องรอฟัง

ดราม่าซ้อนดราม่า ท้องจริงหรือท้องทิพย์?
IG/onlybonnieblue

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 11:34 น.
67
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

