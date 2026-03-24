ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 16:08 น.
กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ประกาศงดเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่กรุงยาอุนเด ประเทศแคเมอรูน ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-29 มี.ค. 2026 หลังเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการระบุชื่อในเอกสารวีซ่าที่ออกให้กับคณะผู้แทนของไต้หวัน

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน เปิดเผยว่า ได้ประท้วงอย่างรุนแรงหลังแคเมอรูนระบุชื่อเกาะแห่งนี้ในเอกสารว่า “ไต้หวัน มณฑลหนึ่งของจีน” ทางด้านแคเมอรูนพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการออกเอกสารยกเว้นวีซ่าให้คณะผู้แทนไต้หวันแทน แต่เอกสารดังกล่าวกลับพบปัญหาหลายจุด เช่นการไม่ระบุสัญชาติ สะกดชื่อภาษาอังกฤษผิด และระบุเพศสมาชิกคณะแทบทุกคนว่าเป็นเพศหญิง

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ตั้งข้อสังเกตว่า แคเมอรูนไม่มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมประเมินว่าหากคณะผู้แทนไต้หวันเดินทางไปถึงแคเมอรูน อาจต้องเผชิญกับการขัดขวางการเข้าประเทศเนื่องจากเอกสารมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไต้หวันจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องงดเข้าร่วมการประชุมเพื่อเป็นการรักษาศักดิ์ศรีของชาติ พร้อมกล่าวหาแคเมอรูนว่ายอมจำนนต่อประเทศจีน

นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำว่า ไต้หวันเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ในฐานะดินแดนศุลกากรแยกต่างหาก โดยไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของสมาชิกอื่น สิทธิอันเท่าเทียมในการเข้าร่วมประชุมของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิด ในขณะที่ WTO ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อกรณีข้อพิพาทดังกล่าว

สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO ถือเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด โดยปกติจะจัดการประชุมขึ้นทุก ๆ 2 ปี ส่วนไต้หวันได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกในปี 2545 หลังจากประเทศจีนเข้าเป็นสมาชิกได้เพียงไม่นาน ชื่อทางการของไต้หวันที่ใช้จดทะเบียนในองค์กรนี้คือ “ดินแดนศุลกากรแยกต่างหากไต้หวัน เผิงหู จินเหมิน และหมาจู่ (จีนไทเป)”

ที่มา: CNA

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

