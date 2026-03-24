อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี
“ฮิวโก้ จุลจักร” อวดภาพหาชมยาก ถ่ายคู่คุณพ่อชาวอังกฤษ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดอายุ 90 ปี แฟนคลับแห่ชม หล่อเท่ทั้งตระกูล
“ฮิวโก้” จุลจักร จักรพงษ์ ศิลปินหนุ่มมาดเท่ตลอดกาล ผู้เปรียบเสมือนต้นแบบสามีแห่งชาติและคุณพ่อสุดอบอุ่นของ ฮาน่า ทัศนาวลัย ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว ด้วยการโพสต์ภาพคู่สุดประทับใจที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นบ่อยนัก
ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพของ ฮิวโก้ ยืนเคียงข้างคุณพ่อ แอลเลน เลวี เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 90 ปีของคุณพ่อ ซึ่งถือเป็นโมเมนต์ความผูกพันระหว่างสายใยพ่อลูกที่หาชมได้ยากมากในหน้าสื่อ โดยฮิวโก้ได้ระบุข้อความประกอบภาพสั้นๆ ว่า “Ninety! photo credit @narisachaki “
นอกจากภาพความอบอุ่นของสองพ่อลูกแล้ว สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากคือ เครดิตของช่างภาพผู้อยู่เบื้องหลังการลั่นชัตเตอร์ในครั้งนี้ ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นฝีมือของ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ ผู้เป็นคุณแม่ของฮิวโก้เอง ภาพนี้จึงเปรียบเสมือนภาพสะท้อนความรักและความอบอุ่นของคนในครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามากดไลก์และแสดงความคิดเห็นชื่นชมความสง่างามของคุณพ่อแอลเลน ที่แม้ปัจจุบันจะมีอายุล่วงเลยเข้าสู่วัย 90 ปีแล้ว แต่ยังคงดูสมาร์ท แข็งแรง และยังคงความหล่อเหลาอันเป็นต้นฉบับ ส่งต่อมายังลูกชายอย่างฮิวโก้ รวมถึงหลานชายทั้งสองคนอย่าง น้องฮาร์เปอร์ และ น้องฮันเตอร์
สำหรับ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ เป็นบุตรชายของ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ (พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์) กับ แอลเลน เลวี คุณพ่อชาวอังกฤษ การเติบโตมาในครอบครัวที่หล่อหลอมการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและตะวันตกอย่างลงตัว ส่งผลให้ฮิวโก้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตา ไปจนถึงทัศนคติและแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครอบครัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: