ข่าวกีฬา

นักมวยสาวชาวอเมริกัน โคม่าถูกหามส่ง ICU หลังโดนน็อคกลางเวทีใน 78 วิฯ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 15:12 น.
62

ไอซิส ซิโอ นักมวยสาวชาวอเมริกัน โคม่าถูกหามส่ง ICU หลังโดนน็อคกลางเวทีใน 78 วินาที ล่าสุดไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้ว แต่ยังต้องดูอาการใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม สำนักข่าว ESPN รายงานว่า ไอซิส ซิโอ (Isis Sio) นักมวยหญิงรุ่นฟลายเวทต้องถูกนำตัวส่งห้อง ICU หลังแพ้น็อคใน 78 วินาที จากการขึ้นชกกับโจเซลิน คามาริโล ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยซิโอโดนชกเข้าที่ศีรษะหลายครั้ง ก่อนจะถูกน็อคหมดสติบนเวที ซึ่งหลังไฟท์ทางเจ้าหน้าที่ต้องรีบหามเธอขึ้นเปลและนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล

โดยนักมวยหญิงวัย 19 ปีคนดังกล่าวอยู่ในอาการโคม่า ก่อนที่ทางครอบครัวจะอัปเดตในเวลาต่อมาว่าเธออาการดีขึ้นแล้ว และไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่เจ้าหน้าที่แพทย์ยังคงดูแลเธอในห้อง ICU อย่างใกล้ชิด

ทางครอบครัวกล่าวว่า ซิโอนั้นเป็นนักกีฬาที่มุ่งมั่น เตรียมพร้อมดี และศึกษาถึงโอกาสที่ได้รับอย่างรอบคอบ โดยการที่เธอตัดสินใจขึ้นชกกับโจเซลิน ไม่ใช่การตัดสินใจเล่นๆ แต่เป็นการตัดสินใจที่คิดไตร่ตรองและวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว

ทั้งนี้ ไอซิส ซิโอ ขึ้นชกด้วยสถิติชนะ 1 แพ้ 2 ขณะที่ โจเซลิน คามาริโล ก่อนขึ้นชกมีสถิติชนะ 5 แพ้ 0

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ "มณฑลหนึ่งของจีน"

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ “มณฑลหนึ่งของจีน”

อบอุ่นหัวใจ "ฮิวโก้" อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ "แอลเลน เลวี" ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

อบอุ่นหัวใจ “ฮิวโก้” อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ “แอลเลน เลวี” ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

ดูทะลุ 2.5 ล้าน สาวเปลี่ยนวิ่งออกกำลังกาย ให้กลายเป็นโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่

แกร็บ กางโรดแมปปี 69 ชูแนวคิด "Winning with Purpose Together"

ทำเนียบแชมป์ &quot;คาราบาวคัพ&quot; หลัง &quot;แมนซิตี้&quot; คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด ข่าวกีฬา

ทำเนียบแชมป์ “คาราบาวคัพ” หลัง “แมนซิตี้” คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด

คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ ข่าว

คุรุสภา สั่งพักราชการ ครูพละหื่น ลวนลามเด็ก ม.3 พบใบประกอบฯ หมดอายุ

ฉาวสนั่น! สาวแฉชายหน้า-รอยสักคล้ายพระ ท้องสั่งทำแท้ง ยืนยันไม่ใช่ตัวเอง

BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี ข่าว

BRN คือใคร ทำไมภาคใต้ไทยถึงยังไม่สงบมา 20 ปี

อินฟลูฯ รีวิวแบบไม่อวย เจลาโต้ถ้วย 300 งานนี้มีเสียงแตก

เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น &quot;อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น&quot; บันเทิง

เกิร์ล พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดกลับ ไฮโซอาร์ต-เอย ลั่น “อย่ารับบทเหยื่อ แล้วโยนความผิดให้คนอื่น”

กกพ. ยืนยันไทยมีเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านาน 3 เดือน สั่ง LNG เข้ามาเติมแล้ว

เอกนิติ แจงขยับราคาน้ำมัน 90 สตางค์ ชี้สถานการณ์เปลี่ยน ต้องเป็นไปตามตลาดโลก

เหน่ง เหม่งจ๋าย เล่ามรสุมชีวิตติดกัญชาและเหล้า บันเทิง

ย้อนมรสุมชีวิต เหน่ง เหม่งจ๋าย ติดกัญชาจนสมองช้า ก่อนเลิกหักดิบ ดื่มเบียร์วันละ 2 ขวด

“สีหศักดิ์” เผยช่วยลูกเรือนารีมยุรีมีความคืบหน้า แต่รอฟังข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

Gen Z ไม่รู้เชคอินต้องมาก่อนกี่นาที ข่าว

Gen Z ถึงกับอัดคลิปตัดพ้อ “ทำไมไม่เคยรู้ เชคอินขึ้นเครื่องต้องมาก่อน 30 นาที”

ฝรั่งฟรีวีซ่า คุณภาพต่ำ เดือดร้อนชาวบ้าน คนไทยใจดีเกินไป หั่น 30 วัน เน้นคุณภาพ เศรษฐกิจ

ฝรั่งฟรีวีซ่า คุณภาพต่ำ เดือดร้อนชาวบ้าน คนไทยใจดีเกินไป หั่น 30 วัน คัดเกรดนทท.

เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน บันเทิง

เปิดโพสต์ พลอย อัยดา ให้สัญญาลูก-สามี หลัง กันต์ กันตถาวร ไร้อิสระภาพกว่า 524 วัน

ศาลพิพากษาสั่งให้ชดใช้ 386 ชีวิต “เหมืองอัครา” ต้นเหตุทำชาวบ้านป่วย

สรุปดราม่า ใบเตย อาร์สยาม และ ฟิล์ม รัฐภูมิ เผยปมขัดแย้งดีเจแมน บันเทิง

สรุปดราม่า ใบเตย-ฟิล์ม ยันไม่เคยมีปัญหา เปิดใจขัดแย้ง ‘ดีเจแมน’ เชื่อคนปั่น ทำเข้าใจผิด

น้ำมันดีเซลพุ่ง 57.03 บาท ถ้ากองทุนน้ำมันไม่อุดหนุน เศรษฐกิจ

น้ำมันดีเซลพุ่ง 57.03 บาท ถ้ากองทุนน้ำมันไม่อุดหนุน

เปิดรายได้ ลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของ OnlyFans เสียชีวิต เผยรับวันละ 1.9 ล้านดอลล์ การเงิน

เปิดรายได้ ลีโอนิด ราดวินสกี เจ้าของ OnlyFans ฟันวันละ 1.9 ล้าน

กองทัพบกเปิดตัว โดรนพลีชีพ-ทิ้งระเบิด ใช้ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ชายแดน

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไต้หวัน งดร่วมประชุม WTO ที่แคเมอรูน หลังออกเอกสารระบุ &quot;มณฑลหนึ่งของจีน&quot;

อบอุ่นหัวใจ &quot;ฮิวโก้&quot; อวดภาพหาดูยาก กับคุณพ่อ &quot;แอลเลน เลวี&quot; ฉลองวันเกิดวัย 90 ปี

ดูทะลุ 2.5 ล้าน สาวเปลี่ยนวิ่งออกกำลังกาย ให้กลายเป็นโรงงานแปรรูปเคลื่อนที่

แกร็บ กางโรดแมปปี 69 ชูแนวคิด “Winning with Purpose Together”

