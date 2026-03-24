นักมวยสาวชาวอเมริกัน โคม่าถูกหามส่ง ICU หลังโดนน็อคกลางเวทีใน 78 วิฯ
ไอซิส ซิโอ นักมวยสาวชาวอเมริกัน โคม่าถูกหามส่ง ICU หลังโดนน็อคกลางเวทีใน 78 วินาที ล่าสุดไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้ว แต่ยังต้องดูอาการใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม สำนักข่าว ESPN รายงานว่า ไอซิส ซิโอ (Isis Sio) นักมวยหญิงรุ่นฟลายเวทต้องถูกนำตัวส่งห้อง ICU หลังแพ้น็อคใน 78 วินาที จากการขึ้นชกกับโจเซลิน คามาริโล ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยซิโอโดนชกเข้าที่ศีรษะหลายครั้ง ก่อนจะถูกน็อคหมดสติบนเวที ซึ่งหลังไฟท์ทางเจ้าหน้าที่ต้องรีบหามเธอขึ้นเปลและนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล
โดยนักมวยหญิงวัย 19 ปีคนดังกล่าวอยู่ในอาการโคม่า ก่อนที่ทางครอบครัวจะอัปเดตในเวลาต่อมาว่าเธออาการดีขึ้นแล้ว และไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่เจ้าหน้าที่แพทย์ยังคงดูแลเธอในห้อง ICU อย่างใกล้ชิด
ทางครอบครัวกล่าวว่า ซิโอนั้นเป็นนักกีฬาที่มุ่งมั่น เตรียมพร้อมดี และศึกษาถึงโอกาสที่ได้รับอย่างรอบคอบ โดยการที่เธอตัดสินใจขึ้นชกกับโจเซลิน ไม่ใช่การตัดสินใจเล่นๆ แต่เป็นการตัดสินใจที่คิดไตร่ตรองและวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว
ทั้งนี้ ไอซิส ซิโอ ขึ้นชกด้วยสถิติชนะ 1 แพ้ 2 ขณะที่ โจเซลิน คามาริโล ก่อนขึ้นชกมีสถิติชนะ 5 แพ้ 0
