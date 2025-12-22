ข่าวต่างประเทศ

เจค พอล ผ่าตัดด่วน โดนต่อย กรามร้าว โจชัว ซัดหมัดน็อค แต่ยังไม่พอใจฟอร์มมวย

แอนโทนี โจชัว (Anthony Joshua) ยอดนักชกชาวอังกฤษ จัดการน็อก เจก พอล (Jake Paul) ยูทูบเบอร์คนดังได้ในยกที่ 6 ของศึกมวยคู่หยุดโลกที่ไมอามี เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้พอลได้รับบาดเจ็บสาหัสกรามหักถึง 2 แห่งจนต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน

แม้จะเป็นฝ่ายคว้าชัยอย่างเด็ดขาด แต่โจชัวกลับยอมรับว่ารู้สึกไม่พอใจผลงานของตัวเอง เมื่อเทียบกับความคาดหวังที่ควรจะล้มคู่ชกมือใหม่รายนี้ได้ตั้งแต่ยกแรก

ยอดนักชกให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่า เขายังทำผลงานได้ไม่ดีพอและควรทำได้ดีกว่านี้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์ “นี่เป็นชัยชนะ แต่มันไม่ใช่ความสำเร็จ ผมคิดว่าโค้ชคาดหวังในตัวผมมากกว่านี้ และผมก็คาดหวังกับตัวเองมากกว่านี้เช่นกัน ผมยังต้องปรับปรุงอีกมาก ดังนั้นผมจึงยังไม่มีความสุขกับฟอร์มวันนี้”

อดีตแชมป์โลกเฮฟวี่เวต 2 สมัย ยังยอมรับในหัวใจนักสู้ของ เจก พอล ที่แม้จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและพยายามถอยหนีไปรอบเวทีเกือบตลอดการชก แต่ก็ยังแสดงสปิริตลุกขึ้นมาสู้ต่อได้แม้จะถูกชกลงไปกองกับพื้นถึง 2 ครั้งในยกที่ 5 ก่อนจะถูกเผด็จศึกในยกที่ 6

ตลอดการชก พอล (สถิติ 12-2, 7 KOs) พยายามใช้แผนถอยหนีและเข้ากอด (Clinch) เพื่อเอาตัวรอด ซึ่งโจชัวยอมรับว่าพอลแก้เกมมาดีในจุดนี้ ทำให้เขาหาจังหวะออกหมัดลำตัวได้ยาก อย่างไรก็ตาม สถิติจาก CompuBox ชี้ชัดถึงความห่างชั้น โดยโจชัวออกหมัดเข้าเป้า 48 จาก 146 ครั้ง ในขณะที่พอลทำได้เพียง 16 จาก 56 ครั้งเท่านั้น

Jake Paul, left, and Anthony Joshua face off during a news conference promoting their upcoming heavyweight boxing match, Wednesday, Dec. 17, 2025, in Miami Beach, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Jake Paul, left, and Anthony Joshua face off during a news conference promoting their upcoming heavyweight boxing match, Wednesday, Dec. 17, 2025, in Miami Beach, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Anthony Joshua in action against Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Dec. 19, 2025, in Miami, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Anthony Joshua, left, in action against Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Dec. 19, 2025, in Miami, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Anthony Joshua, left, in action against Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Dec. 19, 2025, in Miami, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Anthony Joshua, left, in action against Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Dec. 19, 2025, in Miami, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Jake Paul, center, reacts after losing the heavyweight boxing match against Anthony Joshua, Friday, Dec. 19, 2025, in Miami, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Anthony Joshua, right, in action against Jake Paul during their heavyweight boxing match, Friday, Dec. 19, 2025, in Miami, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)
Jake Paul falls on the canvas after being hit by Anthony Joshua during their heavyweight boxing match, Friday, Dec. 19, 2025, in Miami, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

