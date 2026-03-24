ทำเนียบแชมป์ “คาราบาวคัพ” หลัง “แมนซิตี้” คว้าแชมป์ จี้บัลลังก์สูงสุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 15:22 น.
แมนซิตี้ คว้าแชมป์คาราบาวคัพ สมัยที่ 9 เอาชนะอาร์เซน่อล 2-0 แต่ลิเวอร์พูลยังนำอยู่ที่ 10 สมัย เช็กทำเนียบแชมป์ครบ 65 ปีที่นี่

ฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ คาราบาวคัพ ฤดูกาล 2025-26 ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ อาร์เซน่อล จบลงด้วยชัยชนะของ เรือใบสีฟ้า ด้วยสกอร์ 2-0 โดย นิโก้ โอไรลีย์ ทำประตูให้ทีมในนาทีที่ 60 และ 64 ส่งผลให้ แมนซิตี้ คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่ 9 ของสโมสร

ทั้งนี้ เป็นการคว้าแชมป์รายการนี้ครั้งที่ 5 ของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือชาวสเปน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีม โดยในทุกครั้งที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ กวาร์ดิโอล่า พา เรือใบสีฟ้า คว้าแชมป์กลับบ้านได้ทุกครั้ง

คาราบาวคัพ คืออะไร และดำเนินมาแล้วกี่ปี

ฟุตบอลลีกคัพ หรือที่รู้จักในปัจจุบันในชื่อ คาราบาวคัพ เป็นการแข่งขันถ้วยฟุตบอลในอังกฤษที่จัดมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 65 ปี โดยชื่อ “คาราบาว” มาจากแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังสัญชาติไทย ซึ่งเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักตั้งแต่ปี 2017 และมีสัญญาถึงปี 2029

นิโก้ โอ’ไรลีย์ นักเตะของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ฉลองหลังจากทำประตูขึ้นนำในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกคัพอังกฤษ ระหว่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่กรุงลอนดอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2026 (ภาพโดย AP Photo/Richard Pelham)

ตลอดประวัติศาสตร์ 65 ปีของรายการ มีทีมที่ครองแชมป์ คาราบาวคัพ มากที่สุดดังนี้

กลุ่ม “แชมป์สองหลัก”

ลิเวอร์พูล ยังคงครองสถิติสูงสุดด้วย 10 สมัย ได้แก่ ปี 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 และ 2024

แมนซิตี้ ตามมาด้วย 9 สมัย ได้แก่ 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 และ 2026 ล่าสุด ห่างจากสถิติของลิเวอร์พูลเพียงสมัยเดียว

กลุ่ม 4–6 สมัย

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ 6 สมัย ได้แก่ 1992, 2006, 2009, 2010, 2017 และ 2023

เชลซี และ แอสตัน วิลล่า ต่างคว้าแชมป์ทีมละ 5 สมัย โดยเชลซีทำได้ในปี 1965, 1998, 2005, 2007 และ 2015 ส่วนแอสตัน วิลล่า ในปี 1961, 1975, 1977, 1994 และ 1996

สเปอร์ส และ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ต่างคว้าแชมป์ทีมละ 4 สมัย สเปอร์สทำได้ในปี 1971, 1973, 1999 และ 2008 ส่วนน็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ในปี 1978, 1979, 1989 และ 1990

กลุ่ม 2–3 สมัย

เลสเตอร์ ซิตี้ คว้าแชมป์ 3 สมัย (1964, 1997, 2000)

ส่วน อาร์เซน่อล, นอร์ริช ซิตี้, เบอร์มิงแฮม ซิตี้ และ วูล์ฟแฮมป์ตัน ต่างคว้าแชมป์ทีมละ 2 สมัย โดยอาร์เซน่อลทำได้ในปี 1987 และ 1993 ซึ่งหมายความว่าปืนใหญ่ยังรอแชมป์สมัยที่ 3 มานานกว่า 30 ปีแล้ว

กลุ่ม 1 สมัย

อีก 12 สโมสรคว้าแชมป์ได้ทีมละ 1 ครั้ง ได้แก่ เวสต์บรอมวิช อัลเบียน (1966), ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส (1967), ลีดส์ ยูไนเต็ด (1968), สวินดอน ทาวน์ (1969), สโต๊ค ซิตี้ (1972), ลูตัน ทาวน์ (1988), เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ (1991), อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (1986), แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (2002), มิดเดิลสโบรห์ (2004), สวอนซี ซิตี้ (2013) และ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (2025)

ตัวเลขปัจจุบันชัดเจนว่า ลิเวอร์พูล นำ แมนซิตี้ อยู่เพียง 1 สมัย (10 vs 9) หากเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์รายการนี้ได้อีกครั้ง จะทำสถิติเสมอกับหงส์แดงได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลยังคงมีโอกาสเพิ่มสถิติของตัวเองเช่นกัน เส้นทางสู่ตำแหน่งสูงสุดยังคงดำเนินต่อไป

นักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ฉลองกับถ้วยรางวัลหลังจากคว้าชัยชนะในการแข่งขันฟุตบอลลีกคัพรอบชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ลอนดอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Richard Pelham)

สรุปอันดับแชมป์คาราบาวคัพ ตลอด 65 ปี

อันดับ สโมสร จำนวนแชมป์ ปีที่คว้าแชมป์
1 ลิเวอร์พูล 10 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024
2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 9 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026
3 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 6 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023
4 เชลซี 5 1965, 1998, 2005, 2007, 2015
4 แอสตัน วิลล่า 5 1961, 1975, 1977, 1994, 1996
6 สเปอร์ส 4 1971, 1973, 1999, 2008
6 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 4 1978, 1979, 1989, 1990
8 เลสเตอร์ ซิตี้ 3 1964, 1997, 2000
9 อาร์เซน่อล 2 1987, 1993
9 นอร์ริช ซิตี้ 2 1962, 1985
9 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 2 1963, 2011
9 วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 1974, 1980

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

