ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” พร้อมพวกมูลค่า 12 ล้านบาท คดีเว็บพนันออนไลน์
คณะกรรมการธุรกรรม ยึดทรัพย์ ชนนพัฒฐ์ พร้อมพวกมูลค่า 12 ล้านบาท คดีเว็บพนันออนไลน์ ขีดเส้นให้เข้าชี้แจงภายใน 90 วัน
คณะกรรมการธุรกรรม มีมติยึดทรัพย์ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม และพวกจากกรณีคดีการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บพนันออนไลน์ www.gimi88.com เป็นจำนวน 12 รายการ เป็นมูลค่า 12 ล้านบาท ประกอบไปด้วย
1.หุ้นของบริษัท สโมสรนครศรี ยูไนเต็ด จำกัด จำนวน 12,000 หุ้น ผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ครอบครอง นางพาชื่น นาคสั้ว มูลค่า 1,200,000 บาท
2.หุ้นของบริษัท สโมสรนครศรี ยูไนเต็ด จำกัด จำนวน 84,000 หุ้น ผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ครอบครอง น.ส.กฤตพร คงเคว็จ มูลค่า 8,400,000 บาท
ส่วนทรัพย์สินที่อายัดประมาณ 2,699,426.98 บาท พร้อมดอกผล ได้แก่ 1.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยจำกัด ชื่อบัญชีนายชนนพัฒฐ์ มูลค่า 1,332,633.08 บาท 2.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยจำกัด ชื่อบัญชี น.ส.ทิพย์สุดา มูลค่า 0.93 บาท
3.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยจำกัด ชื่อบัญชี น.ส.บุณยานุช มูลค่า 5.96 บาท 4.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยจำกัด ชื่อบัญชี น.ส.สุนิสา มูลค่า 7,985.59 บาท 5.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยจำกัด ชื่อบัญชี นายชนาธิป มูลค่า 331,972.09 บาท
6.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยจำกัด ชื่อบัญชี นายชนาธิป มูลค่า 142,602.21 บาท 7.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายนนทวัฒน์ มูลค่า 411,772.79 บาท 8.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายศิรพัทธ์ มูลค่า 355.85 บาท
9.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายศราวุธ มูลค่า 471,964.12 บาท และ 10.เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายธนัท มูลค่า 144.36 บาท
หากรวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้นเพิ่มเติม จำนวน 12 รายการ ในคดีนายชนนพัฒฐ์ กับพวก รวมราคาประเมินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 12,299,426.98 บาท พร้อมดอกผล อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.69 มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.69 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.69 ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินให้เข้ามาดำเนินการชี้แจงการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ก่อนที่คณะกรรมการธุรกรรมจะได้ประชุมหารือคำชี้แจงการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ ของบุคคลในคดี และมีมติเพื่อสรุปสำนวนรายการทรัพย์สินส่งพนักงานอัยการเสนอศาลแพ่งมีคำสั่งยึดทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
