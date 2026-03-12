เปิดทรัพย์สิน “ชนนพัฒฐ์” สส. พรรคกล้าธรรม รวมกว่า 159 ล้านบาท
เปิดกรุทรัพย์สิน ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส. พรรคกล้าธรรม 2 สมัย ถูก ปปง. อายัดทรัพย์รวมกว่า 171 ล้านบาท ก่อนเข้าพบ DSI รับทราบข้อหาฟอกเงินเว็บพนัน 12 มีนาคม 2569
ส่องรายการทรัพย์สิน ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ เสี่ยกฤต สส. สงขลา เขต 4 สมัยที่ 2 พรรคกล้าธรรม เข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตามหมายเรียกครั้งที่ 1 วันนี้ (12 มีนาคม 2569) เวลา 10.00 น. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษที่ 150/2568 ฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ สมคบ และร่วมกันฟอกเงิน
ทรัพย์สินที่แจ้ง ป.ป.ช. 96 ล้านบาท ก่อนถูกอายัดเพิ่ม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ขณะเข้ารับตำแหน่ง สส. สงขลา ครั้งแรก ชนนพัฒฐ์ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. รวมกับนางสาวกฤตพร คงเคว็จ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 96,766,908 บาท และหนี้สินเพียง 2,092,326 บาท
รายการที่น่าสนใจที่สุดคือ “ทรัพย์สินอื่น” มูลค่ารวม 47,793,463 บาท ประกอบด้วยปืน 6 กระบอก พระเครื่อง 33 องค์ มูลค่า 19.7 ล้านบาท วัวชน 4 ตัว และนาฬิกาหรู นอกจากนี้ยังมีเงินสดและเงินฝากรวม 7.2 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้น 20 ล้านบาท รวมถึงหุ้นในสโมสรฟุตบอลนครศรี ยูไนเต็ด 8.4 ล้านบาท ซึ่งกฤตพรเคยเป็นประธานสโมสร
ด้านธุรกิจ ชนนพัฒฐ์และภรรยาถือหุ้นและนั่งเป็นกรรมการในบริษัทอย่างน้อย 8 แห่ง รวมถึงบริษัทสตีฟ ดีซน์ จำกัด (ผลิตเสื้อผ้า) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจอื่น โดยมีรายได้รวมประมาณ 9.3 ล้านบาทต่อปี
ปปง. อายัดทรัพย์ 69 รายการ 159 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ปปง. มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของชนนพัฒฐ์กับพวก รวม 69 รายการ มูลค่ากว่า 159 ล้านบาท โดยทรัพย์สินเหล่านี้กระจายอยู่ในชื่อของบุคคล 5 ราย รวมถึงแม่และภรรยา
รายละเอียดทรัพย์ที่ถูกอายัด ได้แก่ รถหรูลัมโบร์กินีมูลค่า 30 ล้านบาท ที่ดิน 41 แปลง ห้องชุด 20 ห้อง เงินสด 2.1 ล้านบาท และหุ้นในหลายบริษัท
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ปปง. มีมติยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้ทรัพย์สิน 158 ล้านบาทของชนนพัฒฐ์กับพวกตกเป็นของแผ่นดิน หลังพิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดอายัดแล้ว ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง หมายเลขดำที่ ฟ 16/2569
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์ของชนนพัฒฐ์เพิ่มอีก 12 รายการ มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นในบริษัทและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทำให้ยอดทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมเกือบ 171 ล้านบาท
เส้นทางสู่คดี จากจับกุมที่ดอนเมือง สู่คดีพิเศษ DSI
ชนนพัฒฐ์เคยถูกจับกุมพร้อมพวกที่สนามบินดอนเมืองในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์จิมิ 88 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะยังไม่ได้เป็น สส.
DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 ซึ่งเป็นการขยายผลจากคดีพิเศษที่ 5/2566 คดีเว็บพนันออนไลน์ “AK47MAX” โดยยืนยันการรับคดีอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2569
DSI บุกค้นบ้าน พบคลิปเสียง 30 คลิป
วันที่ 5 มีนาคม 2569 DSI ร่วมกับ ปปง. เปิดปฏิบัติการ “Operation Gameflow” เข้าตรวจค้น 10 จุดใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสงขลา เพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท
พบหลักฐานสำคัญเป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างชนนพัฒฐ์กับกลุ่มแอดมินกว่า 30 คลิป เกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บพนันและการทำบัญชีเพื่อเลี่ยงภาษี
ศาลอนุมัติหมายจับ 25 รายจากที่ DSI ขอ 27 ราย ส่วนชนนพัฒฐ์เป็น 1 ใน 2 รายที่ศาลเห็นว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงให้ออกเป็นหมายเรียกแทน
วันนัด 12 มีนาคม ชนนพัฒฐ์อ้างติดประชุมสภา
ก่อนถึงวันนัด ชนนพัฒฐ์ให้สัมภาษณ์ว่าติดประชุมรัฐสภา ขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวน แต่ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม ยังไม่ได้ประสานหรือส่งเอกสารขอเลื่อนมายังพนักงานสอบสวน และยังไม่ได้มอบหมายทนายความให้ติดต่อมาแต่อย่างใด
DSI ย้ำว่าหากชนนพัฒฐ์ไม่ปรากฏตัวในวันนัดและไม่มีคำชี้แจง จะออกหมายเรียกครั้งที่ 2 และหากยังไม่ปรากฏตัวก็จะขอศาลออกหมายจับ ทั้งนี้ DSI ยืนยันว่าชนนพัฒฐ์ยังอยู่ในประเทศไทย แต่เนื่องจากมีสถานะ สส. จึงได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมตัวได้ในระหว่างสมัยประชุมสภา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎร
