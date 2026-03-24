ข่าว

เปิดแชต “ครูพละหื่น” ลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 ขู่แจกเกรด “0-ร.” หากไม่ยอมทำตาม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:22 น.
72

เปิดแชต "ครูพละหื่น" ลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จ.บุรีรัมย์ ขู่แจกเกรด "0-ร." หากไม่ยอมทำตาม ด้านครูอ้างแค่ลูบเฉยๆ

จากกรณีผู้ปกครองนักเรียนหญิงชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งใน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ออกมาร้องสื่อว่าลูกสาวถูกครูพละวัย 54 ปี ลวนลามซ้ำหลายครั้ง โดยไม่เลือกสถานที่ แม้กระทั่งขณะนั่งอยู่กับเพื่อนบริเวณข้างโรงอาหาร พร้อมเผยด้วยว่าครูรายนี้ยังข่มขู่ว่าหากไม่ยอมทำตามจะไม่แก้ ร. และแจก 0 คะแนน ทำให้เรียนไม่จบ

ผู้ปกครองระบุว่าครูที่ปรึกษาได้นำคลิปวิดีโอและหลักฐานการสนทนาไปมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนแล้ว แต่กลับไม่ได้รับการใส่ใจหรือดำเนินการใด ๆ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่า ครูรายนี้มีพฤติกรรมลวนลามนักเรียนหญิงมานานเกือบ 20 ปี และทุกคนรู้กันดี ยกเว้นผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ ครูรายนี้ยังไม่เคยถูกลงโทษทางอาญาหรือรับโทษทางวินัยจากต้นสังกัดแม้แต่ครั้งเดียว โดยผู้ร้องเชื่อว่ายังมีเหยื่อที่ถูกกระทำอีกจำนวนมาก

ล่าสุด ครูพละรายดังกล่าว ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างตะกุกตะกัก เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ายอมรับหรือไม่ว่าได้กระทำอนาจารต่อนักเรียนหญิง ครูพละตอบว่า “ก็ ก็ ก็ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก เป็นการโอบกอดกันตามปกติ ส่วนการล้วงนั้นตนทำได้แค่ลูบผ่านเฉย ๆ ไม่มีอะไรมาก” และเมื่อถามว่ากระทำกับนักเรียนมาหลายรุ่นแล้วใช่หรือไม่ ครูพละตอบเพียงสั้น ๆ ว่า “ไม่มี เป็นแค่ลูกหลาน”

โดยเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ได้เปิดเผยภาพบทสนทนาระหว่างครูพละรายดังกล่าวกับผู้เสียหายซึ่งเป็นนักเรียน ผ่านแอปพลิเคชันหนึ่ง ซึ่งเผยให้เห็นข้อความดังต่อไปนี้

หลักฐานแชตสนทนาระหว่างครูพละกับนักเรียน
FB/ ครอบครัวข่าว3
FB/ ครอบครัวข่าว3
FB/ ครอบครัวข่าว3
FB/ ครอบครัวข่าว3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button