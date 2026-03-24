ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุระเบิดน้ำมันในสหรัฐฯ สั่งหลบในอาคารด่วน ไร้รายงานคนเจ็บ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 11:21 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:23 น.
78
ระเบิดโรงกลั่น Valero เมือง Port Arthur รัฐ Texas สั่ง shelter in place ฝั่งตะวันตก ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ

เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมัน Valero ในเมือง Port Arthur รัฐ Texas เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2569 โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18:30 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สั่งให้ประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองหลบอยู่ในอาคาร (shelter in place) ทันที

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง Antonio Mitchell จากกรมดับเพลิง Port Arthur ยืนยันว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงกลั่น Valero แต่ระบุว่า “ยังไม่ทราบประเภทของเหตุการณ์ในขณะนี้”

นายอำเภอ Zena Stephens แห่ง Jefferson County เปิดเผยว่า การระเบิดน่าจะมีต้นเหตุมาจากเครื่องทำความร้อนอุตสาหกรรม (industrial heater) แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ

ผู้คนในพื้นที่กว้างของ Mid-County รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่น สั่นสะเทือนถึงกระจกรถยนต์

คำสั่งหลบในอาคารครอบคลุมพื้นที่ต่อไปนี้

  • ฝั่งตะวันตกของถนน Stilwell Boulevard
  • ทางใต้ของ Highway 73
  • Sabine Pass
  • Pleasure Island

หน่วยงาน Texas Department of Emergency Management และ Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แล้ว โดย TCEQ กำลังติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบริเวณโดยรอบ

กรมทางหลวง Texas (TxDOT) ปิดทางหลวงหมายเลข 82 และ 87 ในพื้นที่ใกล้โรงกลั่น และขอให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

บริษัท Valero ออกแถลงการณ์ระบุว่า “ขณะนี้มีเพลิงไหม้ในหน่วยหนึ่งของโรงกลั่น Valero ใน Port Arthur รัฐ Texas พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย ทีมฉุกเฉินของ Valero กำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งสำคัญสูงสุดเสมอ”

หัวหน้าดับเพลิงรักษาการ Louie Havens ยืนยันว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยส่งรถดับเพลิง 2 คันและทีม hazmat เข้าพื้นที่

โรงกลั่น Valero ใน Port Arthur ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Houston ไปทางตะวันออกประมาณ 90 ไมล์ มีพนักงานเกือบ 800 คน และมีกำลังการผลิต 435,000 บาร์เรลต่อวัน

ข้อมูลจาก : FOX 26 HOUSTON

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

