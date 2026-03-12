ด่วน! ศาลอาญา อนุญาตให้ประกันตัว “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา สั่งห้ามออกนอกประเทศ
ด่วน! ศาลอาญา อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา คดีจัดเล่นพนัน-ฟอกเงิน ให้ประกัน 1 ล้านบาท สั่งห้ามออกนอกประเทศ
วันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ควบคุมตัว นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.สงขลา พรรคกล้าธรรม เดินทางมาถึงศาลเมื่อเวลา 14.32 น. เพื่อส่งตัวเข้าห้องเวรชี้และดำเนินการฝากขัง
นายชนนพัฒฐ์ ถูกดำเนินคดีในข้อหาฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรืออ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ยื่นเรื่องฝากขัง ทีมทนายความของนายชนนพัฒฐ์ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว ศาลได้พิจารณาคำร้องฝากขังและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว มีความเห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์หลบหนี และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างกระบวนการสอบสวน
ศาลได้กำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้ทำสัญญาประกันและตีราคาหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้นายชนนพัฒฐ์ต้องเข้ามารายงานตัวต่อศาลทุก ๆ 2 เดือน
นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศ โดยจะมีการแจ้งคำสั่งนี้ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกำชับห้ามผู้ต้องหากระทำการใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาล หากพบว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไข ศาลจะพิจารณาเพิกถอนสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวทันที
