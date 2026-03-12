ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา อนุญาตให้ประกันตัว “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา สั่งห้ามออกนอกประเทศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 17:11 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 17:11 น.
63

ด่วน! ศาลอาญา อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา คดีจัดเล่นพนัน-ฟอกเงิน ให้ประกัน 1 ล้านบาท สั่งห้ามออกนอกประเทศ

วันที่ 12 มี.ค. 2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ควบคุมตัว นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.สงขลา พรรคกล้าธรรม เดินทางมาถึงศาลเมื่อเวลา 14.32 น. เพื่อส่งตัวเข้าห้องเวรชี้และดำเนินการฝากขัง

นายชนนพัฒฐ์ ถูกดำเนินคดีในข้อหาฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรืออ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ยื่นเรื่องฝากขัง ทีมทนายความของนายชนนพัฒฐ์ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว ศาลได้พิจารณาคำร้องฝากขังและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว มีความเห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์หลบหนี และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างกระบวนการสอบสวน

ศาลได้กำหนดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว โดยให้ทำสัญญาประกันและตีราคาหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้นายชนนพัฒฐ์ต้องเข้ามารายงานตัวต่อศาลทุก ๆ 2 เดือน

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกประเทศ โดยจะมีการแจ้งคำสั่งนี้ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกำชับห้ามผู้ต้องหากระทำการใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาล หากพบว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไข ศาลจะพิจารณาเพิกถอนสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจสั่นทั้งโซเชียล &quot;ไอซ์ ปรีชญา&quot; อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน บันเทิง

ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

2 นาที ที่แล้ว
ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต จะได้ทำงานต่อ &quot;ทำบุญให้แม่ได้มั้ย&quot; ข่าว

ถกสนั่น! แม่ขอไตลูก แลกเงิน 5,000 ไม่อยากฟอกไต “ทำบุญให้แม่ได้มั้ย”

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดประวัติ เกลือ กิตติ พิธีกรและดาราหนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของรางวัลเทพทอง สาขา บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำชา ชีรณัฐ เปิดใจใช้ชีวิตแบบซ้อมตาย มีสติตลอดเวลา ข่าวดารา

น้ำชา ชีรณัฐ ใช้ชีวิตซ้อมตายทุกวัน อดีตเคยบ้าแบรนด์เนม ดึงสติเงินมีวันหมด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ภูมิใจไทย&quot; ผนึก &quot;เพื่อไทย&quot; พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ ข่าวการเมือง

“ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวโน้มราคาทองคำเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2569 เศรษฐกิจ

ปิดราคาทองวันนี้ 12 มี.ค. 69 สวิงระห่ำ 23 รอบ! รูปพรรณจ่อทะลุ 79,000

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ไอจีตัดพ้อ “พอไม่ทนกลับเป็นคนที่แย่” แฟนๆ ห่วงหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา อนุญาตให้ประกันตัว “ชนนพัฒฐ์” สส.สงขลา สั่งห้ามออกนอกประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่านปฏิเสธข่าวลือให้เรือบรรทุกน้ำมันอินเดียผ่านฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน โต้ข่าว ปล่อยเรือน้ำมันอินเดีย ผ่านฮอร์มุซ ยันคุมเข้มขั้นสุด ไม่มีข้อยกเว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 มีนาคม 2569 แนวทางเจ้าแม่คนดัง ตรงหวยออกวันจันทร์ เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 มี.ค. 69 แนวทางเจ้าแม่คนดัง ตรงหวยออกวันจันทร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก.แรงงานเปิดยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายช่องแคบฮอร์มุซ น้อยสุด 678 บาท เศรษฐกิจ

สรุปยอดเงินชราภาพ 3 ลูกเรือไทยสูญหายเหตุเรือ มยุรี นารี ต่ำสุดสะสมเพียง 678 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยชื่อ 3 ลูกเรือไทยสูญหาย เหตุเรือ มยุรีนารี โดนถล่ม ช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต.ชุดเล็ก ตีตกคดี “ฮั้ว สว.” 229 รายรอด ไม่มีมูลความผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย มีมติส่ง &quot;เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล&quot; สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ข่าวการเมือง

เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน “ชนนพัฒฐ์” สส. พรรคกล้าธรรม รวมกว่า 159 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

“แกร็บเกล” มาแล้ว! ควง 4 หนุ่ม “Friend of Grab” แจกความสดใสเกินต้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จางหลิงเฮ่อ ดาราจีน โดนจวกยับหลังหลุดปากบูลลี่รูปลักษณ์คนอาเซียน ข่าวต่างประเทศ

ดาราจีน หลุดปากเหยียดหน้าตา เหมือนคนอาเซียน ทัวร์ลงยับ แห่แบนงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ โก๊ะตี๋ อารามบอย ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กเกเรไว้ผมโก๊ะ สู่ดาราตลกและพิธีกรชื่อดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย เศรษฐกิจ

นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฝากขัง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” นำตัวส่งศาลอาญารัชดา คดีเครือข่ายเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;อาจารย์สิงห์&quot; อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์ ข่าว

แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นัด 15 มี.ค. โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา ลือ “ปชน.” เสนอชื่อด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรดาร์ ลูกสาว หนึ่ง นึกคิด ลั่น ไม่มีใครรู้เท่าคนในบ้าน หลังเสียแม่มุกดา ข่าวดารา

เรดาร์ ลูกหนึ่ง นึกคิด พูดแล้ว ไม่มีใครรู้ดีเท่าเรา แม่เสียก็แย่พอแล้ว ‘แจกัน’ เตรียมฟ้องคนเฟกนิวส์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “อาจารย์สิงห์” หมอดู TikTok อ้างเบื้องสูง ลวงเงินเหยื่อนับล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนวงการ! ตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ &#039;ซุกบ้านน้อย&#039; ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน บันเทิง

สะเทือนวงการ! ดาราตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ ‘ซุกบ้านน้อย’ ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 17:11 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 17:11 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจสั่นทั้งโซเชียล &quot;ไอซ์ ปรีชญา&quot; อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

ใจสั่นทั้งโซเชียล “ไอซ์ ปรีชญา” อวดหุ่นสับ ในชุดชั้นในสีหวาน แต่แซ่บเกินต้าน

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

เปิดประวัติ เกลือ กิตติ พิธีกรและดาราหนุ่มอารมณ์ดี เจ้าของรางวัลเทพทอง สาขา บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
น้ำชา ชีรณัฐ เปิดใจใช้ชีวิตแบบซ้อมตาย มีสติตลอดเวลา

น้ำชา ชีรณัฐ ใช้ชีวิตซ้อมตายทุกวัน อดีตเคยบ้าแบรนด์เนม ดึงสติเงินมีวันหมด

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
&quot;ภูมิใจไทย&quot; ผนึก &quot;เพื่อไทย&quot; พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

“ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” พร้อมตั้งรัฐบาล 291 เสียง ยันเพียงพอต่อการบริหารประเทศ

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button