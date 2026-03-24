หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง

Suriyen J.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 10:40 น.
“หมอปลา” ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดจะให้ปลูกที่ไหน ของแต่ละอย่างต้องใช้เวลา ไม่ใช่ปลูกวันนี้พรุ่งนี้ได้กิน

นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก หมอปลาช่วยด้วย หลังจากที่ นายปฏิมา จิระแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) แนะนำให้ประชาชนปลูกผัก เลี้ยงไก่ 2 ตัวต่อครัวเรือน และเลี้ยงปลา เพื่อเป็นทางออกจากสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง

หมอปลา กล่าวว่า “ท่าน สว. ที่ท่านแนะนำว่า ให้ประชาชนปลูกผักไว้กินเอง เลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง ท่าน สว. เคยปลูกผักมั้ย เคยเลี้ยงสัตว์มั้ย ท่าน สว. ฟังนะ อย่างแตงกวาลูกเล็ก สว. รู้ไหมกี่วันได้กิน ประมาณ 35 วันได้กิน มะเขือเทศประมาณ 80 วันได้กิน พริกขี้หนูประมาณ 70 วันได้กิน มะเขือเปราะประมาณ 70 วันได้กิน ฟักท้องประมาณ 80 วันได้กิน ฟักประมาณ 70 วันได้กิน มะละกอประมาณ 6 เดือนได้กิน มะรุมประมาณ 2 ปีได้กิน ไก่บ้านประมาณ 5 เดือนได้กิน

ท่าน สว. ครับ ช่วงที่ผมเลี้ยงให้ผมกินอะไร ท่านตอบหน่อยสิครับ แล้วคนที่อยู่คอนโดเค้าจะปลูกผักที่ไหน ท่านเอาสมองอันประเสริฐของท่านคิดได้ก็ต้องขอบคุณด้วย แต่ท่านต้องคิดด้วยว่าแล้วช่วงที่ปลูกผักพวกนี้มันใช้เวลา อย่างแตงกวาขั้นต่ำตั้ง 35 วัน แล้วให้ผมกินอะไรช่วงนี้

ท่าน สว. คิดได้เก่งนะครับ แต่ทำได้ไหม หรือช่วงนี้ช่วงประหยัด ท่านลองประกาศว่าท่านจะไม่รับเงินเดือน ท่านทำได้ไหม เพราะท่านมีเงินเดือนกินกัน แต่ชาวบ้านเขามีเงินเดือน หรือบางคนมีเงินเดือนแล้วยังปลูกพวกนี้อยู่ พรุ่งนี้จะกินอะไร ท่านไม่เคยรู้เหรอว่าของที่ปลูกมันต้องใช้เวลา ไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้พรุ่งนี้ได้กิน เป็ดไก่เลี้ยงวันนี้พรุ่งนี้ออกไข่ไม่ใช่ท่านสว. เลี้ยงปลากี่เดือนได้กิน สว.เคยไหม เคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา เคยปลูกผักกินไหม หรือเคยเดินไปตลาดบ้างไหม

ช่างคิดได้นะ ขอบคุณนะ ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลย ถ้าไม่ได้มันสมองของท่านเนี่ย ผมต้องซื้อกิน แล้วถ้าปลูกเมื่อไหร่จะได้กิน หรือว่าให้ผมไปกินข้าวบ้าน สว. ได้ไหม นั่นประหยัดแน่นอน ฝากนะ สว.จ๋ารักนะรักนะ ถึงออกมาพูดให้ฟัง ว่าตอนที่ปลูกให้พวกผมกินอะไร”

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

34 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

43 นาที ที่แล้ว
คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ ข่าว

คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

46 นาที ที่แล้ว
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต บันเทิง

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน

48 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง &quot;ทนายเดชา-ลูกหมี&quot; คดีหมิ่น &quot;ปู มัณฑนา&quot; ชี้หลักฐานไม่ชัด ข่าว

ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง “ทนายเดชา-ลูกหมี” คดีหมิ่น “ปู มัณฑนา” ชี้หลักฐานไม่ชัด

49 นาที ที่แล้ว
โรสแมรี่ จำนำไอแพด บันเทิง

อดีตนักร้องดังจำใจ โพสต์ขอผู้ใจบุญช่วย หลังลูกเสียใจหนักอยากได้ไอแพดคืน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า มหากาพย์หย่าร้าง แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ แฉหมดเปลือก ทรยศ ฮุบสมบัติ ซุกเมียน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะ &quot;น้องครีม&quot; สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยคนอื่น ข่าว

กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชต “ครูพละหื่น” ลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 ขู่แจกเกรด “0-ร.” หากไม่ยอมทำตาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” พร้อมพวกมูลค่า 12 ล้านบาท คดีเว็บพนันออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระเบิดโรงกลั่น Valero เมือง Port Arthur รัฐ Texas สั่ง shelter in place ฝั่งตะวันตก ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุระเบิดน้ำมันในสหรัฐฯ สั่งหลบในอาคารด่วน ไร้รายงานคนเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนาน ถูกรุมทำร้ายด้วยไม้ ปมเหยียดเชื้อชาติในลิเวอร์พูล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ลุ้นสมาคมฯ ประกาศ หลังปิดตลาดร่วง 3,550 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 อัปเดตเที่ยง สวิงหนัก 15 รอบ ทองแท่งแตะ 67,300

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พยาบาลไทยงานหนักแค่ไหน เทียบชั่วโมงเวร เงินเดือนรัฐ-เอกชน และวิกฤตลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า โต้ข่าวเสียชีวิต อัปเดตอาการล่าสุด หลังป่วยโรคเกี่ยวกับปอดและตับ แฟนคลับส่งกำลังใจ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ โต้ข่าวเสียชีวิต หลังป่วยโรคปอด-ตับ อาการล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับรายชื่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว ยืนยัน “ปกรณ์” นั่งเก้าอี้รองนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-เหม็น แต่อยากมาซ้ำ ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-รถติด แถมเสียงดัง แต่ติดใจอยากมาซ้ำ เพราะสาเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม บันเทิง

อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายที่ฆ่าเจ้าของร้านอาหารที่กำลังตั้งครรภ์ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ศาลตัดสิน “ไม่ผิด” มะกันหลอน กราดยิงเจ้าของร้านอาหารท้อง 8 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง ข่าว

หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอาญาคดีทุจริตนัด กกต. ฟังคำสั่ง 24 มิ.ย. กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ บูม จักรเพชร ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กหัวดื้อ สู่การเป็นเซียนพระชื่อดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
Back to top button