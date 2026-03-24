หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง
“หมอปลา” ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดจะให้ปลูกที่ไหน ของแต่ละอย่างต้องใช้เวลา ไม่ใช่ปลูกวันนี้พรุ่งนี้ได้กิน
นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก หมอปลาช่วยด้วย หลังจากที่ นายปฏิมา จิระแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) แนะนำให้ประชาชนปลูกผัก เลี้ยงไก่ 2 ตัวต่อครัวเรือน และเลี้ยงปลา เพื่อเป็นทางออกจากสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลาง
หมอปลา กล่าวว่า “ท่าน สว. ที่ท่านแนะนำว่า ให้ประชาชนปลูกผักไว้กินเอง เลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง ท่าน สว. เคยปลูกผักมั้ย เคยเลี้ยงสัตว์มั้ย ท่าน สว. ฟังนะ อย่างแตงกวาลูกเล็ก สว. รู้ไหมกี่วันได้กิน ประมาณ 35 วันได้กิน มะเขือเทศประมาณ 80 วันได้กิน พริกขี้หนูประมาณ 70 วันได้กิน มะเขือเปราะประมาณ 70 วันได้กิน ฟักท้องประมาณ 80 วันได้กิน ฟักประมาณ 70 วันได้กิน มะละกอประมาณ 6 เดือนได้กิน มะรุมประมาณ 2 ปีได้กิน ไก่บ้านประมาณ 5 เดือนได้กิน
ท่าน สว. ครับ ช่วงที่ผมเลี้ยงให้ผมกินอะไร ท่านตอบหน่อยสิครับ แล้วคนที่อยู่คอนโดเค้าจะปลูกผักที่ไหน ท่านเอาสมองอันประเสริฐของท่านคิดได้ก็ต้องขอบคุณด้วย แต่ท่านต้องคิดด้วยว่าแล้วช่วงที่ปลูกผักพวกนี้มันใช้เวลา อย่างแตงกวาขั้นต่ำตั้ง 35 วัน แล้วให้ผมกินอะไรช่วงนี้
ท่าน สว. คิดได้เก่งนะครับ แต่ทำได้ไหม หรือช่วงนี้ช่วงประหยัด ท่านลองประกาศว่าท่านจะไม่รับเงินเดือน ท่านทำได้ไหม เพราะท่านมีเงินเดือนกินกัน แต่ชาวบ้านเขามีเงินเดือน หรือบางคนมีเงินเดือนแล้วยังปลูกพวกนี้อยู่ พรุ่งนี้จะกินอะไร ท่านไม่เคยรู้เหรอว่าของที่ปลูกมันต้องใช้เวลา ไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้พรุ่งนี้ได้กิน เป็ดไก่เลี้ยงวันนี้พรุ่งนี้ออกไข่ไม่ใช่ท่านสว. เลี้ยงปลากี่เดือนได้กิน สว.เคยไหม เคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา เคยปลูกผักกินไหม หรือเคยเดินไปตลาดบ้างไหม
ช่างคิดได้นะ ขอบคุณนะ ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลย ถ้าไม่ได้มันสมองของท่านเนี่ย ผมต้องซื้อกิน แล้วถ้าปลูกเมื่อไหร่จะได้กิน หรือว่าให้ผมไปกินข้าวบ้าน สว. ได้ไหม นั่นประหยัดแน่นอน ฝากนะ สว.จ๋ารักนะรักนะ ถึงออกมาพูดให้ฟัง ว่าตอนที่ปลูกให้พวกผมกินอะไร”
