สยบดราม่าปั๊มร้าง! ธพ.เข็นแอปฯ “Fuel Now” เช็กพิกัดน้ำมันแบบ Real-time
กรมธุรกิจพลังงาน งัดมาตรการด่วนหั่นสำรองน้ำมันเหลือ 1% ปั๊มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบกว่า 370 ล้านลิตร ยอมรับกองทุนน้ำมันติดลบพุ่ง 2 หมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แถลงความคืบหน้าการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำมันขาดแคลนหน้าสถานีบริการ โดยชูมาตรการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประคองกลุ่มอาชีพพื้นฐานของประเทศ
ไฮไลต์สำคัญคือการจัดทำแอปพลิเคชัน “Fuel Now” เพื่อแก้ปัญหาประชาชนขับรถตระเวนหาปั๊มแต่ไม่มีน้ำมัน โดยแอปฯ นี้จะแสดงสถานะของสถานีบริการทั่วประเทศแบบปัจจุบัน (Real-time) ว่าปั๊มไหน เปิด หรือ ปิด ให้บริการ
รวมถึงมีน้ำมัน ชนิดใดเหลืออยู่บ้าง และ ปริมาณเท่าไหร่ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันรวม 139 ราย ในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ คาดว่าจะพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งานได้ในวันพรุ่งนี้ (24 มี.ค. 69)
นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงานออกคำสั่งเด็ดขาด ห้ามสถานีบริการปฏิเสธการจำหน่ายน้ำมัน ให้กับกลุ่มภารกิจจำเป็นและฉุกเฉิน ได้แก่
- รถพยาบาล และรถกู้ชีพ
- รถดับเพลิง และรถหน่วยงานราชการ
- กลุ่มเกษตรกร (ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร)
ทั้งนี้ เพื่อให้กลไกพื้นฐานและการช่วยเหลือชีวิตประชาชนดำเนินต่อไปได้ พร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ให้รายงานข้อมูลสต็อกและราคาทุกวันเพื่อป้องกันการกักตุน
ขณะเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องหน้าปั๊ม กระทรวงพลังงานได้ตัดสินใจปรับลดสัดส่วนน้ำมันสำรองตามกฎหมายให้คงเหลือเพียง 1% จากเดิมที่มีแผนจะขยับขึ้นเป็น 3% การปรับลดครั้งนี้จะช่วยดึงน้ำมันที่เคยถูกเก็บสำรองไว้ออกมาจำหน่ายทันที
น้ำมันเบนซิน – เพิ่มเข้าสู่ระบบประมาณ 120 ล้านลิตร
น้ำมันดีเซล – เพิ่มเข้าสู่ระบบประมาณ 250 ล้านลิตร
รวมทั้งสิ้น – ประมาณ 370 ล้านลิตร ซึ่งจะช่วยลดความตื่นตระหนกและเติมเต็มความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นได้
ในส่วนของสถานะทางการเงิน นายวุฒิทัตยอมรับว่า ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบอยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยต้องใช้เงินอุดหนุนราคาขายปลีกสูงถึง วันละ 2,000 ล้านฯ เพื่อพยุงราคาดีเซลไม่ให้เกินเพดาน 33 บาทต่อลิตร ส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาในอนาคตยังต้องรอนโยบายที่ชัดเจนอีกครั้ง.
