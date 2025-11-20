คิวแน่นเอี๊ยด แจ็ก แปปโฮ รับงานรัว ๆ คลิปละ 5 หมื่น ลั่น สำนึกผิดแต่ต้องหาเงิน

คิวงานแน่นเอี๊ยด ‘แจ็ก แปปโฮ’ รับงานถ่ายคลิปละ 50,000 เต็มใน 30 นาที ลั่น ‘ทำผิดก็สำนึก แต่การทำงานเป็นเรื่องปกติ’ หลังดราม่าถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่น
ฮอตไม่หยุดจริง ๆ สำหรับ แจ็ก แปปโฮ ยูทูปเบอร์ขวัญใจเด็กไทยที่ก่อนหน้านี้สร้างวีรกรรมไกลถถึงญี่ปุ่น ถอดเสื้อเต้นบนรถ หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ ทำให้นักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ และคนในพื้นที่ตกใจยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ชี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เคารพที่ ทำลายชื่อเสียงประเทศไทย
หลังจากกระแสดราม่าผ่านไปได้ไม่นาน หนุ่มแจ็กออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ระบุข้อความว่า “เทศกาลแจ็กแปปโฮ คลิปละ 50,000 @jackpapho (จองคิว)”
เจ้าตัวเปิดรับแค่ 10 คิวเท่านั้น หลังจากผ่านไปเพียง 30 นาที แจ็ก แปปโฮ ออกมาประกาศว่าคิวงานเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใครอยากติดต่องานเทศกาล แจ็ก แปปโฮ ให้รอเปิดรอบใหม่
หลังจากเกิดเรื่องราวดราม่าที่ประเทศญี่ปุ่น เขายังไม่ได้ออกมาพูดหรือชี้แจงใด ๆ อย่างเป็นทางการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุด เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ ใต้คอเมนต์รับงาน ระบุว่า “ทำผิดก็สำนึกครับ แต่การทำงานหาเงินมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตทุกคน”
งานนี้ความเห็นของชาวเน็ตแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง บางส่วนให้กำลังใจและอยากให้ปรับปรุงตัวเช่น “ถึงแจ็กจะดูเกรียนหรือดูไม่เหมาะสมในการแสดงออกในครั้งนี้ แต่ไอ้พวกที่ด่าเขาก็เยอะเกิน ทำยั่งกับเขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่คุณ ไอ้พวกคลั่งญี่ปุ่นนี้มันเยอะไปหรือเปล่าบูชาอะไรมันมากเกินไป มันก็คนเหมือนกัน มารยาทจะให้เยอะขนาดไหน ที่ไหนมันก็มีทั้งคนดีคนชั่วทั้งนั้นแหละ
ถ้าเขาทำผิดก็ว่าไปตามกฏหมาย แต่ที่ด่าขนาดนี้ดัดจริตกันเกินไปหรือเปล่า ญี่ปุ่นคนดีก็มี คนขี้โกงก็มาก มารยาทมันเป็นเสี้ยวเดียวของชีวิตด้านนึงเท่านั้น คนไทยเหมือนกันทำผิดพลาดกระแดะจริง ๆ คนทำคอนเทนต์มันก็พลาดกันเยอะ บางคนเทนต์มันมองไม่เห็นถึงผลลัพธ์หรอก ถ้าเขารู้เขาคงไม่ทำ คนไทยด้วยกันด่ากันเองเพื่อคนอื่นสุดจริง ๆ เตือนกันเบา ๆ ก็พอมั้ง ด่าหยาบ ๆ คาย ๆ เอาสะใจตามน้ำกันไปเลย”
ขณะที่อีกส่วนมองว่ายูทูปเบอร์หนุ่มควรออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ ความเห็นเช่น “ต่ำ มีอะไรน่าภูมิใจ คุณทำคลิปดี ๆ ก็ได้นะ แต่ไปทีญี่ปุ่นคืออ คุณรู้มั้ย สถานที่คุณไปถ่ายรูป เค้าพึ่งเปิดได้ไม่นาน ในฐานะคนไทยคุณดูเสร่อมาก”
