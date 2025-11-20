ข่าวดาราบันเทิง

คิวแน่นเอี๊ยด แจ็ก แปปโฮ รับงานรัว ๆ คลิปละ 5 หมื่น ลั่น สำนึกผิดแต่ต้องหาเงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 10:20 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 13:58 น.
121
แจ็ก แปปโฮ รับงานหลังดราม่าถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่น

คิวงานแน่นเอี๊ยด ‘แจ็ก แปปโฮ’ รับงานถ่ายคลิปละ 50,000 เต็มใน 30 นาที ลั่น ‘ทำผิดก็สำนึก แต่การทำงานเป็นเรื่องปกติ’ หลังดราม่าถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่น

ฮอตไม่หยุดจริง ๆ สำหรับ แจ็ก แปปโฮ ยูทูปเบอร์ขวัญใจเด็กไทยที่ก่อนหน้านี้สร้างวีรกรรมไกลถถึงญี่ปุ่น ถอดเสื้อเต้นบนรถ หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ ทำให้นักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ และคนในพื้นที่ตกใจยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ชี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่เคารพที่ ทำลายชื่อเสียงประเทศไทย

หลังจากกระแสดราม่าผ่านไปได้ไม่นาน หนุ่มแจ็กออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ระบุข้อความว่า “เทศกาลแจ็กแปปโฮ คลิปละ 50,000 @jackpapho (จองคิว)”

เจ้าตัวเปิดรับแค่ 10 คิวเท่านั้น หลังจากผ่านไปเพียง 30 นาที แจ็ก แปปโฮ ออกมาประกาศว่าคิวงานเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใครอยากติดต่องานเทศกาล แจ็ก แปปโฮ ให้รอเปิดรอบใหม่

แจ็ก แปปโฮ รับงานหลังกลับถึงไทย
ภาพจาก Facebook : สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

หลังจากเกิดเรื่องราวดราม่าที่ประเทศญี่ปุ่น เขายังไม่ได้ออกมาพูดหรือชี้แจงใด ๆ อย่างเป็นทางการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุด เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ ใต้คอเมนต์รับงาน ระบุว่า “ทำผิดก็สำนึกครับ แต่การทำงานหาเงินมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตทุกคน”

งานนี้ความเห็นของชาวเน็ตแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง บางส่วนให้กำลังใจและอยากให้ปรับปรุงตัวเช่น “ถึงแจ็กจะดูเกรียนหรือดูไม่เหมาะสมในการแสดงออกในครั้งนี้ แต่ไอ้พวกที่ด่าเขาก็เยอะเกิน ทำยั่งกับเขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่คุณ ไอ้พวกคลั่งญี่ปุ่นนี้มันเยอะไปหรือเปล่าบูชาอะไรมันมากเกินไป มันก็คนเหมือนกัน มารยาทจะให้เยอะขนาดไหน ที่ไหนมันก็มีทั้งคนดีคนชั่วทั้งนั้นแหละ

ถ้าเขาทำผิดก็ว่าไปตามกฏหมาย แต่ที่ด่าขนาดนี้ดัดจริตกันเกินไปหรือเปล่า ญี่ปุ่นคนดีก็มี คนขี้โกงก็มาก มารยาทมันเป็นเสี้ยวเดียวของชีวิตด้านนึงเท่านั้น คนไทยเหมือนกันทำผิดพลาดกระแดะจริง ๆ คนทำคอนเทนต์มันก็พลาดกันเยอะ บางคนเทนต์มันมองไม่เห็นถึงผลลัพธ์หรอก ถ้าเขารู้เขาคงไม่ทำ คนไทยด้วยกันด่ากันเองเพื่อคนอื่นสุดจริง ๆ เตือนกันเบา ๆ ก็พอมั้ง ด่าหยาบ ๆ คาย ๆ เอาสะใจตามน้ำกันไปเลย”

ขณะที่อีกส่วนมองว่ายูทูปเบอร์หนุ่มควรออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ ความเห็นเช่น “ต่ำ มีอะไรน่าภูมิใจ คุณทำคลิปดี ๆ ก็ได้นะ แต่ไปทีญี่ปุ่นคืออ คุณรู้มั้ย สถานที่คุณไปถ่ายรูป เค้าพึ่งเปิดได้ไม่นาน ในฐานะคนไทยคุณดูเสร่อมาก”

แจ็ก แปปโฮ รับงานหลังกลับถึงไทย - 2
ภาพจาก Facebook : สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
ชาวเน็ตคอมเมนต์หลังแจ็ก แปปโฮ รับงาน
ภาพจาก Facebook : สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 10:20 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 13:58 น.
121
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button