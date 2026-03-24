อ่วม! ปั๊มน้ำมัน 5 แห่งปรับขึ้นราคากลางดึก เพิ่มทีเดียว 2 บาท/ลิตร

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 07:35 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 07:35 น.
เช็กราคาน้ำมัน 24 มี.ค. 69 หลังปั๊มน้ำมัน 5 แห่งปรับขึ้นราคากลางดึก เพิ่มทีเดียว 2 บาท/ลิตร ท่ามกลางวิกฤติพลังงาน จากสงครามตะวันออกกลาง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานได้รายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ ของ 5 สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท. บางจาก, คาลเท็กซ์ เชลล์ และ PT พบว่ามีการปรับขึ้นราคาน้ำมันเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 23 มี.ค. ท่ามกลางวิกฤติน้ำมัน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง

โดยพบว่าปั๊มน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันดังนี้

ปตท.

-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.05 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.05 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 26.79 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 44.04 บาท/ลิตร

-เบนซิน 95 : ราคา 43.64 บาท/ลิตร

-ดีเซล : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

-ดีเซลพรีเมียม : ราคา 46.64 บาท/ลิตร

บางจาก

-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.05 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.05 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 26.79 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.54 บาท/ลิตร

-ดีเซล : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

-ดีเซลพรีเมียม : ราคา 48.84 บาท/ลิตร

PT

-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.05 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.05 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร

-เบนซิน 95 : ราคา 44.14 บาท/ลิตร

-ดีเซล : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

เชลล์

-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.90 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.90 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.88 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร

-ดีเซล : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

-ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร

ปั๊มคาลเท็กซ์

-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.70 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.70 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.88 บาท/ลิตร

-เบนซิน 95 : ราคา 49.84 บาท/ลิตร

-ดีเซล : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

-ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

