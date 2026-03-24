อ่วม! ปั๊มน้ำมัน 5 แห่งปรับขึ้นราคากลางดึก เพิ่มทีเดียว 2 บาท/ลิตร
เช็กราคาน้ำมัน 24 มี.ค. 69 หลังปั๊มน้ำมัน 5 แห่งปรับขึ้นราคากลางดึก เพิ่มทีเดียว 2 บาท/ลิตร ท่ามกลางวิกฤติพลังงาน จากสงครามตะวันออกกลาง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานได้รายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันวันนี้ ของ 5 สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท. บางจาก, คาลเท็กซ์ เชลล์ และ PT พบว่ามีการปรับขึ้นราคาน้ำมันเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 23 มี.ค. ท่ามกลางวิกฤติน้ำมัน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง
โดยพบว่าปั๊มน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันดังนี้
ปตท.
-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.05 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.05 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 26.79 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 44.04 บาท/ลิตร
-เบนซิน 95 : ราคา 43.64 บาท/ลิตร
-ดีเซล : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
-ดีเซลพรีเมียม : ราคา 46.64 บาท/ลิตร
บางจาก
-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.05 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.05 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 26.79 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.54 บาท/ลิตร
-ดีเซล : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
-ดีเซลพรีเมียม : ราคา 48.84 บาท/ลิตร
PT
-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.05 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.05 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร
-เบนซิน 95 : ราคา 44.14 บาท/ลิตร
-ดีเซล : ราคา 32.94 บาท/ลิตร
เชลล์
-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.90 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.90 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.88 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
-ดีเซล : ราคา 33.44 บาท/ลิตร
-ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ปั๊มคาลเท็กซ์
-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.70 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 30.70 บาท/ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.88 บาท/ลิตร
-เบนซิน 95 : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
-ดีเซล : ราคา 33.44 บาท/ลิตร
-ดีเซลพรีเมียม : ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: