เปิดโผ ครม.อนุทิน 2 เช็กชื่อรัฐมนตรี เพื่อไทยคว้าเกษตร-ศึกษาฯ พปชร.ได้ 1 เก้าอี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 มี.ค. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 20 มี.ค. 2569 09:49 น.
โผ ครม. “อนุทิน 2” ล่าสุด “อนุทิน” ควบมหาดไทย ดึงคนนอกคุมคลัง-พาณิชย์ พรรคร่วมเพื่อไทยคว้าเกษตรฯ-ศึกษาฯ พปชร.ได้ 1 เก้าอี้

การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ หรือ “ครม. อนุทิน 2” เริ่มมีความชัดเจนและลงตัวในหลายตำแหน่ง พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เริ่มกระบวนการจัดส่งประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวนกว่า 40 รายชื่อ ซึ่งรวมถึงรายชื่อบุคคลสำรองในกรณีที่มีผู้ใดขาดคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มข้นจาก 18 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ แบ่งออกเป็นสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย สัดส่วนบุคคลภายนอกของนายอนุทิน ชาญวีรกูล และสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล โควตาหลักของพรรคภูมิใจไทยนำทัพโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

สัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย (ภท.)

  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • นายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรค เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  • นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย
  • นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย
  • นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย
  • นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • นายนภินทร ศรีสรรพางค์ แกนนำพรรค เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ จากรัฐมนตรีช่วยฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  • พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  • นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • นายไชยนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรคฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  • น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  • นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • นายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สัดส่วนคนนอกของ นายอนุทิน

  • นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
  • นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

สัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาล

  • นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
  • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • นายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคเพื่อไทย 1 ตำแหน่ง
  • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากพรรคเพื่อไทย 1 ตำแหน่ง
  • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
  • รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีช่วย จากพรรคพลังประชารัฐ 1 ตำแหน่ง

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

