เปิดโผ ครม.อนุทิน 2 เช็กชื่อรัฐมนตรี เพื่อไทยคว้าเกษตร-ศึกษาฯ พปชร.ได้ 1 เก้าอี้
การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ หรือ “ครม. อนุทิน 2” เริ่มมีความชัดเจนและลงตัวในหลายตำแหน่ง พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เริ่มกระบวนการจัดส่งประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวนกว่า 40 รายชื่อ ซึ่งรวมถึงรายชื่อบุคคลสำรองในกรณีที่มีผู้ใดขาดคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มข้นจาก 18 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ แบ่งออกเป็นสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย สัดส่วนบุคคลภายนอกของนายอนุทิน ชาญวีรกูล และสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล โควตาหลักของพรรคภูมิใจไทยนำทัพโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
สัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย (ภท.)
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- นายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรค เป็นรองนายกรัฐมนตรี
- นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย
- นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย
- นายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย
- นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- นายนภินทร ศรีสรรพางค์ แกนนำพรรค เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ จากรัฐมนตรีช่วยฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
- นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- นายไชยนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรคฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- นายสุชาติ ชมกลิ่น สส.ชลบุรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
- น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- นายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สัดส่วนคนนอกของ นายอนุทิน
- นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
- นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
สัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาล
- นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- นายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคเพื่อไทย 1 ตำแหน่ง
- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากพรรคเพื่อไทย 1 ตำแหน่ง
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
- น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
- รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีช่วย จากพรรคพลังประชารัฐ 1 ตำแหน่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: