เอย โต้มือที่ 3 ไฮโซอาร์ท เกรซ งง เคยเคลียร์ใจแล้ว ทำไมโดนโยนบาป

หลังจากที่ “ไฮโซอาร์ต” ออกมาขี่ม้าขาวกางปีกป้อง ขณะฝั่งพี่สาวของ “เกรซ ชลิตา” ได้ปล่อยแชตลับแฉกลับจนโซเชียลลุกเป็นไฟ ล่าสุด เอย หญิงสาวที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่สามจนวิวาห์ล่ม ก็ไม่ขอเงียบอีกต่อไป ตัดสินใจโพสต์ไอจีสตอรี่ร่ายยาวชี้แจงความบริสุทธิ์ใจ พร้อมเผยเบื้องหลังที่หลายคนยังไม่รู้
เปิดคำชี้แจงจากฝั่ง เอย เหรียญมีสองด้าน
เอยระบุว่าที่เงียบไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะนิ่งนอนใจ แต่กำลังจัดการกับความเครียดในแบบของตัวเอง เอยเผยว่าที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งเฉย เพราะได้ให้เพื่อนสนิทไปเคลียร์กับฝั่ง “เกรซ” ตั้งแต่วันแรกๆ แล้ว
รับทราบมาว่าอีกฝ่ายเข้าใจและไม่ติดใจอะไร จึงแปลกใจมากที่จู่ๆ เรื่องกลับบานปลายและทุกอย่างมาลงที่เธอราวกับว่าการเคลียร์ใจครั้งนั้นไม่เคยเกิดขึ้น
เพื่อให้เรื่องจบและข้อมูลไม่บิดเบือน เอยเสนอให้มานั่งคุยกันตรงๆ แบบ “4 คน” (อาร์ต-เกรซ-เอย-คนใหม่) โดยไม่ต้องผ่านคนกลางหรือเพื่อนให้ข้อความเพี้ยนไปจากเดิม
แม้สังคมจะมองว่าไม่น่าเชื่อถือ แต่เอยยันว่าสิ่งที่ไฮโซอาร์ตพูดคือเรื่องจริง และมีพยานยืนยันได้ เพื่อนคนกลางของทั้งสองฝ่าย
เอยว่าการถูกตราหน้าว่า ชู้ หรือการปลุกปั่นข่าวลือว่า “ขายตัว” รวมถึงการพยายามติดต่อแฟนเก่าของเธอเพื่อมาเล่นงานเอยนั้น เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าที่ผู้หญิงควรทำต่อกันเพื่อความสะใจ เธอจึงจำเป็นต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัว
เอยยอมรับว่าเข้าใจความโกรธของฝั่งเกรซ เพราะเธอก็เคยผ่านการเลิกราที่ย่ำแย่มาก่อน แต่ในเหตุการณ์นี้เอยมองว่าเธอก็ได้รับความสูญเสียที่หนักหนาเกินกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปมากแล้ว
ในช่วงท้ายของการโพสต์ เอยย้ำว่าเธอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีครอบครัวต้องดูแลและเคารพ ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงจากเรื่องอื้อฉาวแบบนี้ และขอความเห็นใจจากสังคมให้มองเหรียญให้ครบทั้งสองด้าน พร้อมขอโทษจากใจจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหวังว่าทุกอย่างจะยุติลงได้โดยเร็วที่สุด
