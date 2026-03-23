ประวัติ “เอย ธัญวรรณ” ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง

เปิดประวัติ “เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” เซเลบสาวสวยตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด ดีกรีนักเรียนนอก อดีตหวานใจพระเอกดัง
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ข้ามคืน เมื่อชื่อของไฮโซสาวหน้าสวย “เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับข่าวเมาท์สะเทือนวงการ โดยถูกโยงว่าเป็นมือที่สามที่ทำให้ความรักระหว่าง อาร์ต สะสมทรัพย์ และ เกรซ ชลิตา ต้องพังทลายลง หลายคนที่ติดตามข่าวอาจจะรู้สึกคุ้นชื่อของสาวสวยคนนี้เป็นอย่างดี เพราะเธอคืออดีตหวานใจของพระเอกหนุ่ม ป้อง ณวัฒน์ เมื่อช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา
ทำความรู้จัก “เอย ธัญวรรณ” เซเลบสาวโปรไฟล์เริ่ด
เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหนึ่งในเซเลบริตี้สาวสวยที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีทั้งในแวดวงสังคมชั้นสูงและวงการบันเทิงไทย ด้วยบุคลิกที่โดดเด่น สไตล์การแต่งตัวที่ทันสมัย และยังมีบทบาทเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ ทำให้เธอได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแฟนคลับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 (ปัจจุบันอายุ 31 ปี)
- เป็นทายาทคนสวยของตระกูลดัง “เทพหัสดิน ณ อยุธยา” เซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
เส้นทางในวงการบันเทิงและสังคมชั้นสูง
ภาพลักษณ์ของเอยไม่ใช่เพียงแค่ไฮโซสาวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เธอยังเคยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 6 สาวเดบูตองส์ รุ่น 6 ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศที่คัดเลือกหญิงสาวรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถ และมีบทบาททางสังคม เพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัวเข้าสู่สังคมชั้นสูงอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ เธอยังเคยชิมลางงานในวงการบันเทิงมาแล้วหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำโฆษณา การแสดงซิตคอมเรื่อง “คู่รักต่างขั้ว” ทางช่อง 9 และร่วมแสดงในละครเรื่อง “กระสือมหานคร”
ย้อนรอยตำนานรัก “ป้อง ณวัฒน์”
ชื่อของ เอย ธัญวรรณ เคยตกเป็นที่สนใจของสื่อสังคมออนไลน์อย่างหนักเมื่อ 9 ปีที่แล้ว หลังจากที่พระเอกหนุ่ม ป้อง ณวัฒน์ สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์ภาพช่อดอกไม้ลงในอินสตาแกรม พร้อมแท็กหาเอยและเขียนแคปชั่นหวานเจี๊ยบติดแฮชแท็กว่า “#ไม่โสดแล้วนะรู้ยางงง…” เหตุการณ์นั้นทำให้เอยกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างชั่วข้ามคืน
อย่างไรก็ตาม ความรักของทั้งคู่เดินทางมาได้ปีกว่า ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเป็นคนตัดสินใจขอยุติความสัมพันธ์ลง โดยให้เหตุผลว่ามีความคิดเห็นและนิสัยบางอย่างที่ไม่เข้ากัน ทำให้ความรู้สึกที่มีต่อกันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
