ประวัติ “เอย ธัญวรรณ” ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง

Suriyen J.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 17:02 น.
55
เปิดประวัติ “เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” เซเลบสาวสวยตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด ดีกรีนักเรียนนอก อดีตหวานใจพระเอกดัง

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ข้ามคืน เมื่อชื่อของไฮโซสาวหน้าสวย “เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับข่าวเมาท์สะเทือนวงการ โดยถูกโยงว่าเป็นมือที่สามที่ทำให้ความรักระหว่าง อาร์ต สะสมทรัพย์ และ เกรซ ชลิตา ต้องพังทลายลง หลายคนที่ติดตามข่าวอาจจะรู้สึกคุ้นชื่อของสาวสวยคนนี้เป็นอย่างดี เพราะเธอคืออดีตหวานใจของพระเอกหนุ่ม ป้อง ณวัฒน์ เมื่อช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา

ทำความรู้จัก “เอย ธัญวรรณ” เซเลบสาวโปรไฟล์เริ่ด

เอย ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหนึ่งในเซเลบริตี้สาวสวยที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีทั้งในแวดวงสังคมชั้นสูงและวงการบันเทิงไทย ด้วยบุคลิกที่โดดเด่น สไตล์การแต่งตัวที่ทันสมัย และยังมีบทบาทเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ ทำให้เธอได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและแฟนคลับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

  • เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 (ปัจจุบันอายุ 31 ปี)
  • เป็นทายาทคนสวยของตระกูลดัง “เทพหัสดิน ณ อยุธยา” เซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
เส้นทางในวงการบันเทิงและสังคมชั้นสูง

ภาพลักษณ์ของเอยไม่ใช่เพียงแค่ไฮโซสาวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เธอยังเคยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 6 สาวเดบูตองส์ รุ่น 6 ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศที่คัดเลือกหญิงสาวรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถ และมีบทบาททางสังคม เพื่อเข้าร่วมงานเปิดตัวเข้าสู่สังคมชั้นสูงอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ เธอยังเคยชิมลางงานในวงการบันเทิงมาแล้วหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำโฆษณา การแสดงซิตคอมเรื่อง “คู่รักต่างขั้ว” ทางช่อง 9 และร่วมแสดงในละครเรื่อง “กระสือมหานคร”

ย้อนรอยตำนานรัก “ป้อง ณวัฒน์”

ชื่อของ เอย ธัญวรรณ เคยตกเป็นที่สนใจของสื่อสังคมออนไลน์อย่างหนักเมื่อ 9 ปีที่แล้ว หลังจากที่พระเอกหนุ่ม ป้อง ณวัฒน์ สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์ภาพช่อดอกไม้ลงในอินสตาแกรม พร้อมแท็กหาเอยและเขียนแคปชั่นหวานเจี๊ยบติดแฮชแท็กว่า “#ไม่โสดแล้วนะรู้ยางงง…” เหตุการณ์นั้นทำให้เอยกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างชั่วข้ามคืน

อย่างไรก็ตาม ความรักของทั้งคู่เดินทางมาได้ปีกว่า ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเป็นคนตัดสินใจขอยุติความสัมพันธ์ลง โดยให้เหตุผลว่ามีความคิดเห็นและนิสัยบางอย่างที่ไม่เข้ากัน ทำให้ความรู้สึกที่มีต่อกันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เอย โต้มือที่ 3 ไฮโซอาร์ท เกรซ งง เคยเคลียร์ใจแล้ว ทำไมโดนโยนบาป

21 นาที ที่แล้ว
มนพร รายชื่อรมต ข่าวการเมือง

“มนพร” ปัดลือ สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี

28 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เอย ธัญวรรณ&quot; ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง บันเทิง

ประวัติ “เอย ธัญวรรณ” ไฮโซสาวตระกูลดัง โปรไฟล์เริ่ด อดีตหวานใจพระเอกดัง

33 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง

34 นาที ที่แล้ว
เจ๊พัช กฤษอนงค์ กองทุนการด่าแห่งชาติ ข่าวอาชญากรรม

“เจ๊พัช” คัมแบ็ก! ขึ้นศาลเบิกความฟ้องกลับ “ดิไอคอน” หลังติดคุกฟรี 267 วัน

41 นาที ที่แล้ว
&quot;โน้ต ชาคริยา&quot; อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา บันเทิง

“โน้ต ชาคริยา” อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา

46 นาที ที่แล้ว
บอสแซมบอสมิน สั่งฟ้องคดีดิไอคอน บันเทิง

ลุ้น 26 มี.ค.นี้ นัดส่งตัว บอสแซม-บอสมิน ยื่นฟ้องคดีดิไอคอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสซาเบลลา จำคุกดูไบ ข่าวต่างประเทศ

สาวอังกฤษวัย 22 ได้กลับบ้านหลังติดคุกฟรีเกือบปี เซ่นคดียาเสพติดฉาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; เตรียมพบอัยการ ซัดแรง &quot;ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย&quot; ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง บันเทิง

“ปู มัณฑนา” เตรียมพบอัยการ ซัด “ทนายตุ๋ย-หนุ่ม กรรชัย” ทำเสื่อมเสียชื่อเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ผันผวนหนัก ปรับ 21 ครั้งรวด ลดลงรวม 2,150 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 ปิดตลาดร่วง 3,550 บาท สมาคมฯ ปรับ 106 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต สูญรายได้ 5.5 พันล้าน ท่องเที่ยว เช่าพักระยะสั้นหดตัว เศรษฐกิจ

อ่วมสงคราม ภูเก็ต สูญรายได้ 5.5 พันล้าน ท่องเที่ยว เช่าพักระยะสั้นหดตัววูบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาราโอเกะเชียงใหม่โหด รุมตื๊บ นทท. บังคับจ่ายบิล 3 หมื่น ยอมคืนเงินแล้ว ข่าว

คาราโอเกะเชียงใหม่โหด รุมตื๊บ นทท. บังคับจ่ายบิล 3 หมื่น ยอมคืนเงินแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป เนเน่ ณัฐไพลิน นางสาวไทยกาฬสินธุ์ หลังออกโหนกระแสแฉหมอดู บันเทิง

เปิดวาร์ป เนเน่ ณัฐไพลิน นางสาวไทยกาฬสินธุ์ หลังออกโหนกระแสแฉหมอดู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โผล่มอบตัวแล้ว เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ช็อกเป็นญาติแท้ๆ แม่เอาเรื่องให้ถึงคุก ข่าวอาชญากรรม

โผล่มอบตัว เซียนพระ บ. ล่วงละเมิดเด็ก 4 ขวบ ช็อกเป็นญาติแท้ๆ แม่เอาเรื่องให้ถึงคุก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดโผ 35 รายชื่อ ครม. สะเด็ดน้ำ “อนุทิน” ไร้ชื่อพรรคพลังประชารัฐ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเสรี โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ข่าว

เชือดครูโหด! เทศบาลเมืองชลบุรีสั่งเด้งพ้นโรงเรียน เล็งให้ออกราชการไว้ก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยานยนต์

คู่เลือกยางรถยนต์ให้ตอบโจทย์การใช้งานและคุ้มค่าเงินมากที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กพท. วอนเที่ยวบินในประเทศ ลดราคา 30% รองรับประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดีรับสงกรานต์ เคาะหั่นราคาตั๋วเครื่องบินลง 30% แบ่งเบาต้นทุนเดินทาง เศรษฐกิจ

ข่าวดีรับสงกรานต์ เคาะหั่นราคาตั๋วเครื่องบินลง 30% ช่วยคนเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแล็บแพนด้า โอดพิษสงคราม ทำน้ำมันแพง ลามของใช้-อุปกรณ์แพทย์พุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“แอน ทองประสม” เล่าประสบการณ์ลุย HYROX สุดเดือด ตั้งใจซ้อมตลอด 2 เดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กกพ. เตรียมเสนอทางเลือกค่าไฟ พ.ค.-ส.ค. 2569 อยู่ที่ 3.88-4.59 บาท รอลุ้นผล 25 มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เครื่องบินแอร์แคนาดาชนกับรถดับเพลิง นักบิน-ผู้ช่วยเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน ข่าว

สรุปวันหยุดเดือนเมษายน 2569 วางแผนลา 4 วันรวดได้หยุด 12 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครมอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ ข่าวต่างประเทศ

พระสันตะปาปา เลโอที่ 14 ทรงประณาม สงครามอิหร่าน เป็นความอัปยศของมนุษยชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มนพร รายชื่อรมต

“มนพร” ปัดลือ สส.เพื่อไทย ไม่พอใจรายชื่อรัฐมนตรี

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง

ตรวจหวยลาววันนี้ 23 มี.ค. 69 งวดนี้ตรงเป๊ะ ฤกษ์เศรษฐีให้โชคใหญ่ ดาวมหาอุจ 3 ดวง

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
เจ๊พัช กฤษอนงค์ กองทุนการด่าแห่งชาติ

“เจ๊พัช” คัมแบ็ก! ขึ้นศาลเบิกความฟ้องกลับ “ดิไอคอน” หลังติดคุกฟรี 267 วัน

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
อิสซาเบลลา จำคุกดูไบ

สาวอังกฤษวัย 22 ได้กลับบ้านหลังติดคุกฟรีเกือบปี เซ่นคดียาเสพติดฉาว

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
Back to top button