อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาด สั่งฟ้อง “บอสมิน-บอสแซม” คดีดิไอคอน
อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาด สั่งฟ้อง บอสมิน พีชญา และ บอสแซม ยุรนันท์ คดีดิไอคอน เตรียมนัดหมายทั้งสองคนมาพบพนักงานอัยการต่อไป
จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI สอบสวนดำเนินคดีอาญากรณีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัด กับพวก รวม 19 คน ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 19 ราย
แล้วต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐาน และมีคำสั่งไม่สั่งฟ้องสองบอสได้แก่ บอสมิน พีชญา และ บอสแซม ยุรนันท์ ก่อนที่ปล่อยตัวทั้งสองออกมาจากเรือนจำนั้น
ล่าสุด หนังสือความเห็นชี้ขาดของอัยการสูงสุดส่งมาที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษ หรือ DSI โดยเห็นควรชี้ขาดตามความเห็นของอธิบดีดีเอสไอ “ให้ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย” ซึ่งได้แก่ บอสมิน พีชญา และ บอสแซม ยุรนันท์
หลังจากนี้ขั้นตอนต่อไป ทางอัยการคดีพิเศษจะมีการนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้งสอง มาพบพนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องตามคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุดต่อไป หากตัวผู้ต้องหายังไม่มาตามนัดของอัยการคดีพิเศษ ทางสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ก็จะมีหนังสือให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปนำตัวผู้ต้องหามาส่งพนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาต่อไป
