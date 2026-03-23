ข่าวต่างประเทศ

สาวอังกฤษวัย 22 ได้กลับบ้านหลังติดคุกฟรีเกือบปี เซ่นคดียาเสพติดฉาว

เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 16:21 น.
อิสซาเบลลา จำคุกดูไบ
ภาพ @Facebook

สาวชาวอังกฤษบินถึงบ้านเกิดแล้ว หลังถูกคุมขังในเรือนจำดูไบเกือบ 1 ปีด้วยข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่เธอไม่ได้ก่อ ซ้ำร้ายยังถูกสั่งปรับเงินแสนฐานอยู่เกินวีซ่าระหว่างติดคุก

อิซาเบลลา แดกเก็ตต์ (Isabella Daggett) หญิงวัย 22 ปี จากเมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ เดินทางกลับถึงบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 มี.ค.) หลังต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายที่เปรียบเสมือนฝันร้ายในต่างแดน โดยเธอถูกจับกุมและคุมขังในเรือนจำที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นานเกือบ 1 ปี ทั้งที่เพิ่งย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดูไบได้เพียง 5 สัปดาห์

ก่อนหน้านี้ อิซาเบลลาเดินทางไปดูไบ เพื่อทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรให้กับนักธุรกิจรายหนึ่ง แต่หลังจากไปถึงได้ไม่นาน เธอถูกตำรวจดูไบบุกจับกุมพร้อมกับชายที่เธอพักอาศัยอยู่ด้วยในช่วงเวลานั้น และถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกฎหมายที่เข้มงวดอย่างมากในตะวันออกกลาง

ลูซินดา สมิธ (Lucinda Smith) แม่ของอิซาเบลลา เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของลูกสาวภายในเรือนจำโดยระบุว่า ลูกสาวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ไม่ได้อาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้ามานานหลายเดือน และยืนยันหนักแน่นว่า ลูกสาวเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

หญิงชาวอังกฤษวัย 22 ปี กลับบ้านเกิดหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในนรกแห่งดูไบมา 1 ปี
ภาพ @Facebook

ครอบครัวได้เปิดระดมทุนผ่านโกฟันด์มี (GoFundMe) เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและนำตัวเธอกลับบ้าน โดยระบุว่า มีหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของอิซาเบลลา จนกระทั่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทางการดูไบได้ตัดสินใจยกฟ้องทุกข้อหาหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แม้ข้อหาจะถูกยกฟ้องไปตั้งแต่ต้นปี แต่ความลำบากของสาวเผชิญเคราะห์ร้ายนี้ยังไม่จบลง เมื่อถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับเป็นเงินประมาณ 3,000 ปอนด์ (ราว 1.3 แสนบาท) ในข้อหา “อยู่เกินวีซ่า” ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เธอถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนั่นเอง

เพื่อนสนิทของครอบครัวให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า “ทุกคนคิดว่าเธอจะได้ขึ้นเครื่องบินกลับทันทีที่ยกฟ้อง แต่มันกลับมีค่าปรับวีซ่าโผล่มา มันเหมือนโดนชกเข้าที่หน้าอีกครั้งหลังจากที่เธอต้องผ่านเรื่องเลวร้ายมาทั้งหมด”

จากงานในฝันสู่ฝันร้ายในคุก ที่ปรึกษาชาวอังกฤษได้รับการปล่อยตัวหลังข้อหาค้ายาเสพติดถูกยกเลิกในดูไบ

กรณีของอิซาเบลลาเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการไปขุดทองในประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งมีกฎหมายที่เข้มงวดและแตกต่างจากทางตะวันตกอย่างสิ้นเชิง แม้ในท้ายที่สุดเธอจะได้รับอิสรภาพและกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว แต่ความทรงจำเกี่ยวกับการถูกจองจำในสภาพที่ย่ำแย่เกือบปี และการต้องเสียค่าปรับในสิ่งที่เธอไม่ได้เลือก คือบาดแผลที่ยากจะลบเลือน.

ในที่สุดอิซาเบลลาก็ได้รับอนุญาตให้บินกลับบ้านในวันศุกร์ หลังจากถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำดูไบเป็นเวลาหนึ่งปี
ภาพ @GoFundMe
อิซาเบลลาได้รับอนุญาตให้บินกลับบ้าน
ภาพ @Facebook

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 16:21 น.
64
Photo of Pachara

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

