เปิดข้อหา บอสแซม-บอสมิน หลังอัยการสูงสุดชี้ขาด สั่งฟ้องคดีดิไอคอน
เปิด 5 ข้อหาหนัก หลังอัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาด ฟ้อง แซม ยุรนันท์ และ มิน พีชญา ใน คดีดิไอคอน เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหาและบอสคนอื่น ๆ
จากกรณีความคืบหน้ามหากาพย์ คดีดิไอคอน กระทำผิดในข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 69 มีรายงานว่า อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาด สั่งฟ้อง 2 นักแสดง บอสแซม ยุรนันท์ และ บอสมิน พีชญา เช่นเดียวกับผู้ต้องหาหรือบอสตัวหลักรายอื่น ๆ ที่ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ
สำหรับข้อหาที่ บอสแซม-บอสมิน จะต้องถูกดำเนินคดี ประกอบด้วย 5 ข้อหา และจะถูกเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเร็ว ๆ นี้ ดังนี้
- ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
- ทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ
- กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
- ประกอบธุรกิจขายตรง โดยการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
- ทำธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนี้ขั้นตอนต่อไป ทางอัยการคดีพิเศษจะมีการนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้งสอง มาพบพนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องตามคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุดต่อไป หากตัวผู้ต้องหายังไม่มาตามนัดของอัยการคดีพิเศษ ทางสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ก็จะมีหนังสือให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปนำตัวผู้ต้องหามาส่งพนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อัยการสูงสุด มีคำสั่งชี้ขาด สั่งฟ้อง “บอสมิน-บอสแซม” คดีดิไอคอน
- DSI เห็นแย้งอัยการ ชี้ควรสั่งฟ้อง “บอสมิน-บอสแซม” ปมดิไอคอน
- เงินชดเชย บอสมิน-บอสแซม ต้องได้รับเยียวยา หลังถูกขังในเรือนจำ 84 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: