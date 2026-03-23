“โน้ต ชาคริยา” อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 16:58 น.
"โน้ต ชาคริยา" อดีตผู้จัดการดัง ชนะคดีแจ้งความเท็จ คุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา

“โน้ต ชาคริยา” อดีตผู้จัดการดารา ชนะคดีแจ้งความเท็จ ศาลสั่งจำคุกคู่กรณี 1 ปี ไม่รอลงอาญา ลั่นความยุติธรรมมีจริง

ถือเป็นการปิดมหากาพย์การต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีที่ยาวนาน สำหรับ “โน้ต ชาคริยา สมุทรคีรี” อดีตผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงชื่อดังหลายท่าน ที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลังศาลมีคำพิพากษาให้เธอเป็นฝ่ายชนะในคดีฟ้องร้องแจ้งความเท็จ

เปิดใจหลังพ้นมลทิน “ฉ้อโกง-ยักยอก” ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ โน้ต ชาคริยา ถูกคู่กรณีแจ้งความกล่าวหาในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้สังคมเข้าใจผิดเป็นอย่างมาก เจ้าตัวจึงเดินหน้าสู้คดีด้วยพยานหลักฐานและความจริงมาโดยตลอด

จนกระทั่งวันนี้ศาลได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์และลบคำครหาคนโกง ออกไปได้สำเร็จ ผลคำพิพากษาตัดสินให้ จำคุกคู่กรณีเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานแจ้งความเท็จ

ในโพสต์ดังกล่าว โน้ตได้เขียนข้อความระบุว่า “ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว” พร้อมขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่ให้เสรีภาพคืนแก่เธอ ขอบคุณทนายความจากสำนักกฎหมายธรรมนิติที่ยึดมั่นในข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนกฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งใคร

นอกจากนี้เธอยังได้เผยความรู้สึกซึ้งกินใจถึง “คุณแม่” ที่เดินทางนั่งรถทัวร์จากต่างจังหวัดมานั่งเคียงข้างในวันที่ขึ้นศาล และขอบคุณตัวเองที่อดทนต่อสู้กับสายตาของคนที่มองมาด้วยความเข้าใจผิดท่ามกลางข้อกล่าวหามากมาย จนสามารถยืนหยัดประกาศความบริสุทธิ์ได้ในที่สุด

ความจริงในมุมของ “โน้ต ชาคริยา”

ย้อนกลับไปปี 2567 โน้ตเคยออกมาชี้แจงประเด็นต่างๆ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ ว่าการดูแลดาราที่ผ่านมาไม่มีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ใช้สัญญาใจ หักค่าตัว 15% ตามตกลง และมีการบวกค่าเมเนจเมนต์ เพิ่มไม่เกิน 10% เพื่อนำเข้าบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายทีมงานดูแลดาราแต่ละคน

ปมปิดบริษัท ยืนยันว่าไม่ได้ปิดหนี แต่เป็นการลดขนาดองค์กร เพราะแบกรับค่าใช้จ่ายพนักงานไม่ไหว โดยมีการจ่ายค่าชดเชยให้พนักงานตามกฎหมายทุกประการ

คุณโน้ตยอมรับว่าปัญหาใหญ่เกิดจากการขาดการสื่อสารที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องค่าเมเนจเมนต์ที่ทีมงานและดาราบางส่วนไม่เคยทราบ จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการยักยอกเงิน

ในระหว่างที่ถูกโจมตี คุณโน้ตได้ตัดสินใจฟ้องดำเนินคดีอาญากับอดีตทีมงานบางคนที่นำเอกสารความลับของบริษัทไปเผยแพร่ให้คนนอกดูจนสร้างความเสียหาย นอกจากนี้ยังฝากถึงดาราบางท่านที่ไม่เกี่ยวข้องแต่กลับพูดจาพาดพิงจนทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงเพิ่มขึ้น

ตลอด 3 เดือนที่เผชิญมรสุม คุณโน้ตยอมรับว่าทุกข์มากและเคยคิดจะหันหลังให้วงการบันเทิง แต่ได้รับโอกาสจากดารา 2 คนที่ยังไว้ใจให้ดูแลต่อ ครั้งนี้เธอปรับระบบการทำงานใหม่ทั้งหมด แจงรายละเอียดชัดเจน มีค่าใช้จ่ายอะไรต้องควักเงินร่วมกันตรงไหน จะแจ้งให้ดาราทราบตั้งแต่ออกตัว อนาคตจะมีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความโปร่งใสและความสบายใจของทุกฝ่าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 16:58 น.
67
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

