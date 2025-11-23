ข่าวดาราบันเทิง

เปิดเบาะแสใหม่ “บอสกันต์ ดิไอคอน” ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 14:51 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 14:54 น.
50
แฟ้มภาพ

จู่ๆ ก็เซ่นผลพวงเรือนจำร้อนฉ่าส์ไปกับเขาไม่รู้ตัว สำหรับกรณีของ “บอสกันต์” กันต์ กันตถาวร ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีบริษัทดิไอคอน ล่าสุดเพจดังเผยเบาะแสใหม่ อ้างพบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำ จุดกระแสคำถามสังคม

จากากรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ “บิ๊กเกรียน” โพสต์ข้อความวันนี้ (23 พ.ย.68) บนโลกออนไลน์โดยอ้างถึงเบาะแสจาก “สายลับ” โดยระบุว่า “สายลับ บิ๊กเกรียนกระซิบบอก DSI รุกหนัก เรียกสอบ บอสกันต์ กล้องวงจรปิดที่กู้ได้เห็นภาพเดินอู๋อี๋ที่แดน 1”

แม้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานรัฐ แต่โพสต์นี้ก้ทำให้ชื่อของ “บอสกันต์” หรือ กันต์ กันตถาวร อดีตนักแสดงและพิธีกรคนดัง อายุ 38 ปี กลับมาติดเทรนด์อีกครั้ง พร้อมคีย์เวิร์ดอย่าง “คดีเงียบ” , “โคตรหละรวม เงินตัวเดียว ง้างได้ทุกอย่าง ข้าราชการไทย”

“แดนสนธยา..จริงๆ””

ถึงตรงนี้จึงเกิดคำถามชุดใหญ่ว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดนั้น คือ อะไรแน่ ? และเกี่ยวพันกับไทม์ไลน์คดีมากน้อยและจะส่งผลต่อทิศทางคดีมากน้อยแค่ไหน

สายลับบิ๊กเกียน ข่าวบอสกันต์
ภาพ Facebook @บิ๊กเกรียน
ข่าวลือบอสกันจต์ ย้ายแดน
แฟ้มภาพ

ล่าสุดอ้างอิงข้อมูลจากทีมข่าวคมชัดลึก รายงานว่า ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงในทุกมิติ แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ คดีนี้ยัง “ไม่ปิดฉาก” ง่ายๆ และอาจมีข้อมูลอีกหลายด้านที่กำลังทยอยปรากฏออกมาในเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม มุมของบิ๊กเกรียนนั้นยังอัปเดตประเด็นนี้ ต่อเนื่อง โดยเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ที่ผ่านมาของวันนี้ (23 พ.ย.) แอดมินเพจลงข้อความโดยอ้างว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ (DSI) ทำการไล่สอบ นช.ในคุกฉาวปรากฏว่า มีชื่อทนาย ต. กับ ส รจจค ซี้ ทนายคลายทุกข์ จุ๊กกรู๊ววว ! ด้วยค่ะ !!

ทั้งนี้ในส่วนของบอสกันต์ ไม่ได้รับการประกันตัวในคดี ดิ ไอคอน กรุ๊ป เนื่องจากศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ลงวันที่ 17 ต.ค.67 เนื่องจากคดีมีความร้ายแรงและผู้เสียหายจำนวนมากจึงเกรงว่า ผู้ต้องหาอาจหลบหนี หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน.

อาการล่าสุด บอสกันต์ ในคุก

บอสกันต์กับบอสพอลวันไปรับทราบข้อกล่าวหา สอบสวนกลาง
แฟ้มภาพ @เจ๊มอย V+

อ่านข่าวบันเทิงประจำวันที่ 23 พ.ย.2568 สำรวจประเด็นเด็ด-คดีฉาวคนดังล่าสุดวันนี้

