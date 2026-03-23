เปิดวาร์ป เนเน่ ณัฐไพลิน นางสาวไทยกาฬสินธุ์ หลังออกโหนกระแสแฉหมอดู
รู้จัก เนเน่ ณัฐไพลิน สถิตพลธนานันท์ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ 2569 และ Top 11 เวทีระดับประเทศ หลังเธอออกรายการโหนกระแสเตือนภัยกรณีหมอดูหลอกทำพิธีจนสูญเงิน 2.5 ล้านบาท
ชื่อของ “เนเน่” ณัฐไพลิน สถิตพลธนานันท์ กลายเป็นจุดสนใจในโลกออนไลน์ทันที หลังเจ้าตัวดินทางไปออกรายการโหนกระแส (23 มี.ค. 69) เพื่อเล่าเหตุการณ์ดราม่า กรณีถูกมิจฉาชีพในคราบหมอดูไสยเวทย์หลอกลวง สูญเงินไปกว่า 2.5 ล้านบาท
เส้นทางจากนางสาวไทยกาฬสินธุ์สู่เวทีระดับประเทศ
ณัฐไพลิน สถิตพลธนานันท์ ปัจจุบันอายุ 23 ปี เรียนจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนเน่เป็นตัวแทนจากต่างจังหวัดที่ก้าวเข้าสู่การประกวดนางงามระดับประเทศ
กระทั่งใน ปี 2569 เนเน่ชนะการประกวดและรับตำแหน่งนางสาวไทยกาฬสินธุ์ 2569 เธอเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยระดับประเทศภายใต้แนวคิด “Local to Global”
เนเน่ ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ เธอผลักดันแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก และโปรโมตผ้าไหมแพรวา เนเน่ทำผลงานได้ดีจนสามารถผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย (Top 11 Finalists) ของเวทีนางสาวไทย 2569 สำเร็จ
เหตุการณ์หมอดูหลอกเงิน 2.5 ล้านบาท
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 เนเน่เลิกกับแฟนหนุ่ม เพื่อนสนิทสมัยมัธยมแนะนำให้เธอไปพบ “อาจารย์แทนกาย” หมอดูแห่งสำนักมิริน หมอดูอ้างว่าเขาสามารถทำพิธีเรียกคนรักกลับคืนมาได้
รายการสิ่งของที่ถูกหลอกให้เช่าบูชา ประกอบด้วย ปั้นเหน่ง 2 ชิ้น มูลค่า 660,000 บาท พิธีเรียกจิตและน้ำมันพรายจาก 100 ป่าช้า มูลค่า 180,000 บาท และพระปิดตาเรซินพร้อมค่าบังคับรับเลี้ยงแมวขาหัก มูลค่า 30,000 บาท
ความเสียหายรวมกว่า 2.5 ล้านบาท จน เนเน่ ต้องนำรถยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อหาเงินมาจัดการหนี้ที่เกิดจากการถูกหลอกลวงครั้งนี้
เมื่อตระหนักว่าตัวเองถูกฉ้อโกง เนเน่ตัดสินใจแจ้งความและเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนในเดือนมีนาคม 2569 ผ่านรายการโหนกระแส เพื่อตีแผ่พฤติกรรมของสำนักดังกล่าว
ข้อมูลจาก : IG/neyney.th
