เปิดวาร์ป เนเน่ ณัฐไพลิน นางสาวไทยกาฬสินธุ์ หลังออกโหนกระแสแฉหมอดู

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 15:50 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 15:48 น.
รู้จัก เนเน่ ณัฐไพลิน สถิตพลธนานันท์ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ 2569 และ Top 11 เวทีระดับประเทศ หลังเธอออกรายการโหนกระแสเตือนภัยกรณีหมอดูหลอกทำพิธีจนสูญเงิน 2.5 ล้านบาท

ชื่อของ “เนเน่” ณัฐไพลิน สถิตพลธนานันท์ กลายเป็นจุดสนใจในโลกออนไลน์ทันที หลังเจ้าตัวดินทางไปออกรายการโหนกระแส (23 มี.ค. 69) เพื่อเล่าเหตุการณ์ดราม่า กรณีถูกมิจฉาชีพในคราบหมอดูไสยเวทย์หลอกลวง สูญเงินไปกว่า 2.5 ล้านบาท

เส้นทางจากนางสาวไทยกาฬสินธุ์สู่เวทีระดับประเทศ

ณัฐไพลิน สถิตพลธนานันท์ ปัจจุบันอายุ 23 ปี เรียนจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนเน่เป็นตัวแทนจากต่างจังหวัดที่ก้าวเข้าสู่การประกวดนางงามระดับประเทศ

กระทั่งใน ปี 2569 เนเน่ชนะการประกวดและรับตำแหน่งนางสาวไทยกาฬสินธุ์ 2569 เธอเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยระดับประเทศภายใต้แนวคิด “Local to Global”

เนเน่ ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ เธอผลักดันแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก และโปรโมตผ้าไหมแพรวา เนเน่ทำผลงานได้ดีจนสามารถผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย (Top 11 Finalists) ของเวทีนางสาวไทย 2569 สำเร็จ

เหตุการณ์หมอดูหลอกเงิน 2.5 ล้านบาท

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2569 เนเน่เลิกกับแฟนหนุ่ม เพื่อนสนิทสมัยมัธยมแนะนำให้เธอไปพบ “อาจารย์แทนกาย” หมอดูแห่งสำนักมิริน หมอดูอ้างว่าเขาสามารถทำพิธีเรียกคนรักกลับคืนมาได้

รายการสิ่งของที่ถูกหลอกให้เช่าบูชา ประกอบด้วย ปั้นเหน่ง 2 ชิ้น มูลค่า 660,000 บาท พิธีเรียกจิตและน้ำมันพรายจาก 100 ป่าช้า มูลค่า 180,000 บาท และพระปิดตาเรซินพร้อมค่าบังคับรับเลี้ยงแมวขาหัก มูลค่า 30,000 บาท

ความเสียหายรวมกว่า 2.5 ล้านบาท จน เนเน่ ต้องนำรถยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อหาเงินมาจัดการหนี้ที่เกิดจากการถูกหลอกลวงครั้งนี้

เมื่อตระหนักว่าตัวเองถูกฉ้อโกง เนเน่ตัดสินใจแจ้งความและเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนในเดือนมีนาคม 2569 ผ่านรายการโหนกระแส เพื่อตีแผ่พฤติกรรมของสำนักดังกล่าว

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

