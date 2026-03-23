เศรษฐกิจ

ข่าวดีรับสงกรานต์ เคาะหั่นราคาตั๋วเครื่องบินลง 30% ช่วยคนเดินทาง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 15:21 น.
ข่าวดีรับสงกรานต์ เคาะหั่นราคาตั๋วเครื่องบินลง 30% แบ่งเบาต้นทุนเดินทาง

ใครที่กำลังวางแผนแพ็กกระเป๋าเดินทางท่องเที่ยว หรือเตรียมตัวบินกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ อาจจะต้องเช็กตั๋วและตารางบินกันให้รัดกุมขึ้นอีกนิด เพราะสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางกำลังส่งแรงกระเพื่อมถึงต้นทุนการเดินทางของสายการบินทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สายพัฒนาเศรษฐกิจการบิน กล่าวว่า ปัจจุบันราคาน้ำมันอากาศยานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้หลายสายการบิน (เช่น การบินไทย) จำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันตามต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต อย่างไรก็ตาม กพท. ยืนยันว่าปริมาณน้ำมันเครื่องบินภายในประเทศยังคงมีเพียงพอ ไม่เกิดภาวะขาดแคลนแน่นอน

ปัญหาหลักที่ตามมาคือ เมื่อต้นทุนแพงขึ้น ค่าโดยสารก็ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวลดลง กระทบชิ่งให้สายการบินต่างๆ ต้องเริ่มปรับลดเส้นทางบิน โดยเฉพาะฝั่งเส้นทางระหว่างประเทศ

ล่าสุดมีสัญญาณว่า สายการบินจากประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มปรับลดเที่ยวบินที่เดินทางมายังประเทศไทยลงแล้ว ถือเป็นความท้าทายระลอกใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเลยทีเดียว

เร่งชงรัฐลดภาษีน้ำมัน อุ้มการเดินทางในประเทศ

สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศเองก็กำลังแบกรับภาระต้นทุนที่หนักหน่วงไม่แพ้กัน ล่าสุดทางสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอขอให้รัฐบาลพิจารณา ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยบรรเทาภาระต้นทุนและควบคุมราคาตั๋วไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไป

ทาง กพท. เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งหนังสือเร่งรัดไปยังกรมสรรพสามิต เพื่อขอให้พิจารณาปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีลงจากปัจจุบันที่จัดเก็บอยู่ที่ 4 บาทต่อลิตรเรียบร้อยแล้วครับ

ข่าวดีรับสงกรานต์ เคาะหั่นราคาตั๋วลง 30%

แม้จะมีข่าวเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้น แต่สำหรับนักเดินทางในประเทศช่วงสงกรานต์นี้ยังมีเรื่องให้ใจชื้นครับ ทาง กพท. ได้หารือร่วมกับสายการบินที่ให้บริการเส้นทางในประเทศทั้งหมดแล้ว ซึ่งทุกสายการบินพร้อมใจให้ความร่วมมือ เตรียมปรับลดราคาตั๋วเครื่องบินลง 30% จากราคาเพดานสูงสุด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาล

ทั้งนี้ มีการประเมินว่าในช่วงสงกรานต์ปี 2569 นี้ อาจจะไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวบินพิเศษหรือที่นั่งเสริมมากนัก เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณการเดินทางโดยรวมอาจจะไม่ได้คึกคักเท่ากับปีก่อนๆ

การบินไทยงัดแผน “กบจำศีล” สู้น้ำมันแพง รับตั๋วขยับขึ้น 10-15% ชี้สงกรานต์นี้ยอดจองเริ่มซึม

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาอัปเดต สาเหตุหลักที่ทำให้ตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นในช่วงนี้ มาจากต้นทุน น้ำมันอากาศยาน ที่กระโดดจากราว 80 ดอลลาร์สหรัฐ ไปแตะระดับ 220 ดอลลาร์สหรัฐ หรือพุ่งขึ้นกว่า 2 เท่าตัว

แม้การบินไทยจะมีการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน ไว้ล่วงหน้าแล้วถึง 50% ในช่วง 6 เดือนนี้ แต่ก็ยังต้องแบกรับภาระส่วนต่างที่ค่อนข้างสูง

เพื่อความอยู่รอด ทางสายการบินจึงจำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารไปแล้วประมาณ 10-15% โดยใช้กลไกการปรับราคาแบบยืดหยุ่น ที่อิงตามความต้องการและต้นทุนในแต่ละช่วงเวลา แทนการประกาศขึ้นราคาทีเดียวทั้งระบบ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุด

แม้ในระยะสั้นการบินไทยจะยังไม่น่าห่วง เพราะได้เตรียมการกอดเงินสด ตุนสภาพคล่องไว้ในระดับสูงมาตั้งแต่ปีที่แล้ว (ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าตัดสินใจถูก) แต่หากสงครามยืดเยื้อ การบินไทยก็เตรียมใช้มาตรการ “กบจำศีล” เพื่อประคองสถานะทางการเงิน โดยจะชะลอการลงทุนที่ยังไม่เร่งด่วนออกไปก่อน เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์บนเครื่องบิน อันไหนยังใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน

อย่างไรก็ตาม โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อย่าง โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) อู่ตะเภา จะยังคงเดินหน้าต่อไป ไม่มีการเบรกแน่นอน เพราะถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญระยะยาวของประเทศ

สงกรานต์กร่อย ยอดจองรูท “ยุโรป-ออสเตรเลีย” ชะลอตัว

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ นายชายยอมรับว่ายอดจองตั๋วล่วงหน้า (Booking) ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเส้นทางยอดฮิตอย่าง ยุโรปและออสเตรเลีย สาเหตุหลักมาจากนักท่องเที่ยวรอดูสถานการณ์สงคราม และอีกส่วนหนึ่งคือภาระค่าตั๋วที่แพงขึ้นจากการที่เครื่องบินต้อง “บินอ้อม” หลบพื้นที่สู้รบ ทำให้กินน้ำมันและใช้เวลาเดินทางนานขึ้น

แต่ถึงอย่างนั้น ทางการบินไทยก็ยังมองโลกในแง่ดีว่า วิกฤตครั้งนี้คงไม่เลวร้ายเท่ากับยุคโควิด-19 ที่รายได้กลายเป็นศูนย์ เพราะตอนนี้เครื่องบินยังสามารถทำการบินและให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติครับ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

